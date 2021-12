Periodismo y divina Providencia

Una tiranía es inversamente proporcional a las voces que se levantan en el territorio dominado, premisa válida para las africanas que ilustra Kapuscinski con impecable tensión y pulso, las vecinas Cuba y Venezuela y las que con maestría ilustró el boom en el Señor Presidente, El otoño del patriarca, o Yo el Supremo, que confirman cómo el periodismo es tan esencial a la democracia como el voto y, si aceptamos la premisa de que no hay otra historia que la historia contemporánea, entonces los medios escriben la historia que vivimos y por la que nos recordarán.



(También le puede interesar: Lo inútil de esta guerra)

Votar es opinar, querer construir un modelo de sociedad desde la intimidad de la urna y hacerlo con similar fragilidad a la de quien pretende lo mismo, pero con su voz y en público. Ahora, ¿quién no buscó en el encierro pandémico un medio de comunicación fiable para informarse, en lugar de las redes? Eso sucedió porque al verdadero periodismo lo sustentan una tradición de honor y los hechos, y ante un sismo social, pandemia o dictadura, los medios independientes son faros en medio de la tormenta.



Si Colombia no existiera, dijo M. Á. Bastenier, la tendrían que inventar los periodistas, y pienso que si los periodistas no existieran, Colombia tendría que inventarlos para seguir forjando el país que quiere ser y, sobre todo, para rechazar el que no quiere ser. ¿Qué hubiera pasado si periodistas valerosos como Guillermo Cano no hacen de su opinión y su cuerpo murallas para defender la Colombia que debe ser y asediar la que no?



¿Qué valor tiene el servicio social que prestan Julio Sánchez, Alberto Casas y sus tesos o el escrutinio que encienden sobre corrupción y negligencia? ¿Quién más valiente que el periodista de vereda, que desde el anonimato de su discreto oficio, amenazado hasta por las lluvias, sale a informar protegido, qué ironía, por la coraza de su libreta? El periodismo es arquitectura social y, a no dudarlo, en la libertad de opinión vive la democracia.

La nueva Old Providence

Cinco siglos atrás, puritanos ingleses encontraron dos islas que llamaron St. Catherine y las dibujaron en un bello mapa que reposa en los archivos de la Casa de Contratación de Sevilla. Más tarde, Diego de Nicuesa naufragó en las sierpes, hoy cayos del norte; la corriente lo llevó a las islas y, agradecido, bautizó a la mayor como la Divina Providencia y a la menor, St. Catherine, que Iota pretendió borrar de todos los mapas, pero enfrentó una resiliencia que merece registro:



En mi recorrido reciente a pie y a vela, oteando su interior y su perímetro, encontré una isla renaciente, colorida y activa. Sí, el Iota arrasó construcciones y bosques, pero no encontré isleño amedrentado o cotton tree caído. Sus hondas raíces los mantienen en su lugar, en ese bravo rincón del Caribe que habitan con voluntad pertinaz, como los mares y los vientos huracanados que los baten. Y no están solos. Muchos colombianos sostienen su mano extendida a la isla. La Armada no ceja en velar por la reconstrucción, me consta, de zarpe a atraque, en sólido equipo con Ejército y Policía, todos en camuflado trabajando de sol a sol.



Al anochecer, Mr. Willie Bee, violín recostado y 90 años a cuestas, juega dominó frente a su nueva casa. Su amplia sonrisa me da la bienvenida y a él, como a un puñado de otros viejos isleños, pregunto cómo se ha portado el Gobierno. La respuesta unánime es que en Duque la isla ha tenido un verdadero amigo. No pocos reniegan de la lentitud de la ayuda, de la desatención de sus argumentos, pero el sentimiento de colombianidad de los isleños ha crecido y se ha afianzado, de ello debe tomar nota La Haya: las islas y sus territorios marítimos son muy colombianos, allí reina un sentido de esperanza, de resiliencia, que hemos sembrado entre todos y simbolizan de pie los isleños y, sin hojas, los cotton trees.

MAURICIO LLOREDA

(Lea todas las columnas de Mauricio Lloreda en EL TIEMPO aquí)