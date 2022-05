Mundos opuestos

Que la presidencia se definirá entre Petro y Fico ya es tan claro como que la arena electoral se convirtió, según advierten en el contexto de la guerra en Ucrania el gringo Thomas Friedman y el sueco Anders Aslund, en la batalla de los dos sistemas políticos hoy predominantes: mercado libre e imperio de la ley, es decir, democracia y economía estilo Adam Smith versus autocracia estilo Putin o Maduro. O sea, Estado omnipresente, represor, destructor de la economía de mercado. Más que solo un presidente, se escoge un modelo de nación.



Nunca fue más cierto, ni cuando lo dijo Abraham Lincoln, que “el voto es más fuerte que la bala”. Y la pregunta evidente está en cuál de estos modelos votar porque resolverá el válido descontento de tantos, que se hizo y se hará sentir en las calles; cual será el New Deal apetecible para las nuevas generaciones y para esta tierra multicolor, multiétnica, donde aún viven tribus nativas con dialectos dulces como cantos de aves, que colindan en horror con narcos que les gritan la dura lengua del Kalashnikov. ¿Cómo construir paz y desarrollo masivos?



En estos dos millones de metros de mar y tierra que son la patria, en que convivimos 51 millones de descendientes de caribes bravos y quimbayas ingeniosos, de zánganos hidalgos afincados en favores virreinales, entre el extremo postizo de una norma para cada conducta y la alucinada realidad presente en cualquier calle y cualquier selva, se exige un tejido social hecho con nuevas fibras, de hilos solidarios, recios y permeables, que mientras sostienen, rezuman abundancia y oportunidades a todas las capas sociales. Una economía permeable de riqueza, en ambos sentidos, como debe ser.

Aunque no somos los sueños de los rusos ni los chinos, fracasos estrepitosos, ni nos calzan las tallas justas de los europeos de derecha e izquierda porque nuestra realidad alucinada desborda esos límites, igual nos rige el péndulo de la historia. Décadas de violencia rural, que quiso y quiere ser urbana, trajeron a un líder de mano dura que por ocho años ejerció su “Weltanschauung” entre aplausos y críticas. Su sucesor firmó, entre beneplácitos y regañadientes, una visión de paz y el suyo lidió un potro enfermo, embravecido, ahora se debe escoger otra vez entre estos dos caballeros:



Petro. Hábil con la palabra, maestro del eufemismo. En dos meses ha dejado entrever que le incomodan los límites, como solo cuatro años para gobernar, la división de poderes, su gusto por un Estado y un Ejecutivo omnipresentes y cada vez que se sincera lanza una cortina de humo para matizar lo dicho. Su modelo económico es una utopía hacia el desastre. La preocupación internacional por una eventual presidencia de Petro es enorme.



Fico. Su modelo es el de la clásica economía de mercado, pero falta verle la profundidad a sus pregones y su presencia con pueblo en regiones, para que siga tomando nota y se comprometa con propuestas concretas de micro y macroeconomía. Se ha mostrado respetuoso de la Constitución, la división de poderes y en sintonía con la cuarta economía. Y para curar escepticismos quedó probado en batalla aún vigente entre dos aliados políticos y amigos, hoy acérrimos enemigos, que a quien se elige presidente ejerce como le parece, no como le dicten.



Cada candidato propone una visión opuesta del mundo y no se puede olvidar que construir la democracia imperfecta que tenemos ha costado sangre y vida a millones. No hace sentido votar por un modelo que es un fracaso histórico y contemporáneo, tampoco en venganza hacia líderes que le quedaron debiendo al país. Sindéresis, ponderación y voto por el modelo respetuoso de una economía que permita mayor riqueza y permeabilidad entre las fibras sociales, que haya más y que haya para todos.

MAURICIO LLOREDA

MAURICIO LLOREDA