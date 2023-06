Flaca herencia

En El libro de arena, Jorge Luis Borges puso en boca de una mujer eslava a quien describe casi como una aparición, y a quien atribuye una sabiduría profunda de las letras, las cosas del espíritu y del cuerpo, una pregunta que es relevante ahora y lo seguirá siendo. Porque en tiempos confusos como el presente, como lo son casi siempre en esta geografía indómita, es válido preguntarse, como lo hizo Ulrica, “¿qué es ser colombiano?”. Y de El Aleph que el gran Borges tuvo siempre a la mano, escogió a un profesor de la Universidad de los Andes para ser interlocutor y breve amante de la bella Ulrica, a quien le respondió, probablemente alzando los hombros: “No sé..., es un acto de fe”.



Leí por primera vez Ulrica en una clase de literatura en los Andes y me hizo recordar a un Ph. D. de la Universidad de Duke que, contratado por la Presidencia de la República para destilar la esencia de este país, lo hizo en una frase hace dos décadas, luego de un meticuloso estudio: “Colombia es pasión”.

Ni Borges ni el académico cuyo nombre olvidé se equivocaron: la única forma de continuar día a día en este país, como decía Antonio Caballero, moliendo en la misma noria, es teniendo una fe casi absurda en que el presente traerá un mejor futuro, porque el presente ha sido desde que esta patria es, cuando menos, preocupante, pero la enorme mayoría de las veces, aterrador y avasallador: por sus violencias que se suceden unas a otras y solo crecen con odio reconcentrado.

El racional, la lógica de las cosas es a menudo esquiva y lo absurdo no pocas veces prevalece: pasión sobre razón. Es aterrador oír que a diario se le diga a otro que si hace o no hace, se le mata, que provoca ahorcarlo, y que sea coloquial; o que siga la discriminación rampante y por cualquier razón se asesine y desaparezca, en fin, todos conocemos la paleta de colores con que se dibuja el cotidiano, que, a no dudarlo, también tiene tonos maravillosos, pero solo una fe ciega permite ignorar lo ominoso y continuar.

Y fe no falta, leía la semana pasada en este diario que Brasil y Colombia son los países de Latinoamérica que mayor número de creyentes albergan, pero ¿creyentes en qué? Budistas, católicos, islámicos, cristianos, judíos, evangélicos, protestantes, anglicanos, luteranos, sin excepción, y los que dejo por fuera porque la lista es larga y el espacio corto, coinciden en que lo esencial es no matar, que la paz es el medio de iluminarse o ir al cielo, que orar o meditar son el camino. Y entonces, ¿por qué a diario se siembra un infierno que hace palidecer los nueve círculos del infierno de Dante? ¿Por qué la fe que sea que abracen con fervor no salva a nadie cuando se decide, por lo más nimio, acabarle la vida? ¿Creyentes en qué?

Y la pasión, que abunda cuando ruge en los estadios, en los trancones, entre los políticos, ruge y nubla la razón en la boca de los fusiles, defendiendo siempre un interés, que en el trasfondo es económico, porque las ideologías de esta latitud son tan frágiles, difusas y maniqueas que bordean en la inexistencia, no representan a nadie, salvo a los intereses que las fundan.

¿Qué pensarán quienes arengan a la desconfianza en todo desde sus atriles, públicos o privados, su credibilidad amplia o estrecha? ¿Serán conscientes de que siembran vientos precursores de las violencias más extremas?

No hay solución evidente ni del corto plazo, tampoco hay que lanzar aún un SOS, pero no hay duda de que a esa pasión hay que practicarle una alquimia, con realidades, mejores prácticas, solidaridad, inversiones, para que mute en ponerse en los zapatos del otro, en una sociedad más justa, en pensar en lo que les queremos dejar a los que nos siguen. Porque esto es nuestra responsabilidad solo por un rato, y qué les vamos a dejar, ¿una fe vacía y extraña, una esperanza desesperanzada, una pasión extrema y árida? Eso sería una muy flaca herencia.

MAURICIO LLOREDA

