Estamos advertidos

The Economist, edición inglesa e internacional, se va lanza en ristre contra la política antidrogas que inició Nixon hace cinco décadas con argumentos que he esgrimido en estas líneas y aportan, como dicen en el ahora Congreso aplanador, suficiente ilustración. Es hora de un segundo Watergate a las políticas de Nixon, de la mano con el Gobierno de Estados Unidos para darles mate a unas medidas que no disminuyeron un solo gramo el tráfico y en cambio alejaron de la opinión y las políticas internacionales el manejo de este grave asunto como lo que es: un sensible problema de la sociedad moderna, de salud pública, de educación, en casa y academia.



Destaca The Economist que las muertes vinculadas a la coca han aumentado un 500 % en EE. UU. desde el 2010, porque los carteles la cortan con fentanyl, droga más barata y más letal, pero por acá también arrecia, basta ver las temibles organizaciones de la muerte que montaron en el corazón de Bogotá una máquina de muerte alrededor del microtráfico. El problema, como dirían los mexicanos, no es sólo del ‘gabacho’, esto amenaza los cimientos de nuestra sociedad, a la juventud, para esclavizarla en la adicción.

Las tiendas multicolor que venden derivados sinfín de marihuana en EE. UU. dan fe del éxito de la legalización, y varios estados como Colorado, Nueva York y California logran multimillonarios recaudados de impuestos que destinan a educar mejor, a tratamientos gratuitos, a darle un giro humanitario y realista, que supera el del Estado policivo, que para mostrar tiene poco, salvo especulaciones de lo que habría sido sin él, que es difícil imaginar fuese peor que lo que hay. Y no hay cifras de consumo disparado...

Mientras tanto, les faltó quemar en la hoguera al director de la Dian, porque en las redes sí lo hicieron, por proponer que legalizado el alcaloide, pague impuestos, ¡pero si está probado que es lo único que funciona!

Ahora, el escandaloso fracaso de la gestión de activos en manos de la SAE debe aleccionar a Gobierno y opinión: el Estado es un pésimo administrador, gestiones y activos delegados, sin excepción, se diluyen y fracasan, más cuando los gestores son recomendados políticos. Más del 30 % de los activos incautados a los narcos se perdieron y se desvela que el único cambio en la entidad fue su nombre y el de los tramposos beneficiarios.

Antes de pensar en hacer crecer el rol del Estado como empresario y administrador, debe verse en el espejo la dura realidad de su incapacidad como tal. Quien no aprende del pasado se condena a repetirlo, y quizás mejor nos iría si el presidente Petro les plantea a los EE. UU. un acuerdo bilateral para montarle competencia al narco, bajo supervisión de ambos países, iniciando en las ciudades de mayor consumo allá y retirar, por absurda, la lúdica retórica de legalizar localmente, porque condenaría al país, entre otros, a duras sanciones de la comunidad internacional, empezando por los vecinos del norte, que a través de Mr. Blinken manifestaron disposición a oír y apoyar, pero algo va de eso a tener una gran fábrica nacional de coca. Nuestro mayor socio es amable, pero recio cuando toma decisiones.

Genera preocupación legalizar y que se dispare el consumo. Nadie tiene la fórmula, habrá quien la use y, como ahora, habrá quien no, como el alcohol, pero por este camino se podrían bajar o eliminar esas rentas que nutren guerrillas, bandas y sumen al país en perpetuas dinámicas violentas. Con más fondos, se podrá enfatizar la educación, que empieza en casa, en colegios y universidades, por medios y redes.

Un cambio de enfoque demandará un enorme trabajo diplomático, pero sin este, la barbarie crecerá a todos los rincones urbanos y rurales del país, a todos los estratos. Estamos sobreadvertidos.

P. D. Está probado que demandamos fertilizantes, que podemos fabricarlos y no lo hacemos. ¿Cuándo vendrá el cambio en forma de favorecimiento de un clúster para fabricación nacional de esos insumos?

MAURICIO LLOREDA

