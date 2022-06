Dos laberintos

Había escrito esta columna sobre el celebrado Paraíso terrenal que Delcy Morelos creó para la Bienal de Venecia, pero me cautivó un discurso de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, que advierte sobre la fragilidad de la democracia y la necesidad de preservarla como al afecto, todos los días, en el que encontré luces para salir del laberinto binario de la segunda vuelta presidencial.



Ardern recuerda que en el podio donde dio su discurso la antecedió Benazir Bhutto, en 1989, doscientos años después de la Revolución francesa, aniversario que me trae gratos recuerdos y que Bhutto citó entonces a Benjamín Franklin, cuando en 1787 le preguntaron si Estados Unidos serían una monarquía o una república y él respondió: “Una república, si logran defenderla”. El asesinato de Bhutto, en el 2007, firmó con sangriento pragmatismo la verdad de su discurso: La democracia es frágil.



En tres semanas primarán la historia, las tesis y las visiones opuestas en casi todo de G. Petro o R. Hernández (RH) y para decidir es indispensable cuestionar cuál conviene mejor a los 20 millones de compatriotas que pasan hambre y, sobre todo, cuál garantiza la prevalencia de la democracia liberal sobre el latente salto al autoritarismo que crece en Latinoamérica.



RH sentó sus tesis sobre el imperativo categórico de Kant, enunciados de simple formulación, pero de compleja ejecución. Dice que su estilo es argumental numérico, es decir, “Discurso del Método” de Decard, como buen ingeniero, con argumentación ética y añade que nada pasará por la fuerza ni fuera de las instituciones; que actuará con austeridad draconiana, ahorrará en favor de los jóvenes endeudados y evitará así más endeudamiento a la Nación.



Según él, en su eventual gobierno, lógica y persuasión marcarían la batalla a la corrupción, el derroche y la protección a la Constitución. RH ha hecho su carrera dentro de la institucionalidad, que en este momento valora si la respetó, algo que un juez decidirá, pero de su historia cabe pensar que avalará al estado liberal y sería el primer empresario en el solio de Bolívar, que, per se, sería un cambio significativo.



Las tesis de Petro son de compleja formulación y reformulación, porque cambian como camaleón atravesando el arco iris: autonomía económica basada en cese de exportación petrolera, sustitución de ese ingreso por turismo y exportación de perecederos, reforma tributaria de 50 billones al año, apropiación de las pensiones y crecimiento del Estado empleador y patriarcal, que con el paso de los días matiza con nuevas tesis. Petro pareciera ir en contravía con la historia y su discurso recuerda la voluntad de poder de Nikita Kruschev, constructor del muro de Berlín.



Ambos son candidatos exóticos, hechos a brazo, buscando desde caminos antagónicos relevar al neoliberalismo y fundar un nuevo país. A las cambiantes tesis de Petro los expertos encuentran alto riesgo para la estabilidad económica y la democracia imperfecta que tenemos; este año, por ejemplo, este país injusto y desigual crece al 8,5 %, sus exportaciones, al 50 %, el desempleo baja, los inversionistas vienen y, entonces, ¿será parando todo esto como se enmienda la desigualdad?



Ahora, ¿podría RH ser fundador de una política de Estado posneoliberal, de colaboración global para cierre de la brecha digital, del comercio exterior, adalid de un cambio gradual hacia energías limpias, alineado con esas tesis novedosas que ya abrazan 14 países y hacerlo con la empatía y solidaridad social que ejerce y recomienda Ardern para construir un país más justo?



Estos análisis me inclinan por el imperativo categórico que plantea RH, pero bajo la duda metódica cartesiana, para valorar su consistencia y, en especial, su respeto por los principios del Estado liberal que defiende Fukuyama.

MAURICIO LLOREDA

