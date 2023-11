Desde su propia orilla

Opiniones recientes, en principio inconexas, vistas en conjunto parecen unidas por un hilo conductor invisible y sólido. Primero, la declaración de la USO en el sentido de exigir al Gobierno parar la desinversión destinada a exploración de gas y petróleo, anunciada en un 45 por ciento menos para el próximo año; garantizar, como un imperativo, el abastecimiento a las refinerías que generan los combustibles que necesita el país; revelar la motivación de la desinversión y a advertir que de seguir adelante se iniciaría el marchitamiento del principal activo de la nación, crecería el riesgo de desabastecimiento y se vulneraría la seguridad energética nacional. Casi nada.



Este comunicado de la USO, respaldado con métricas precisas, pasó casi desapercibido, cuando es una carga de la mayor profundidad y merece toda la atención pues, entre otros, echa por tierra los postulados alegrones de la política de transición energética, que sin métricas y soto terra, promueve con una tozudez incomprensible el Gobierno.

Segundo, la reciente carta al presidente Petro escrita por María Jimena Duzán, en la que denuncia cansancio, confusión y desgobierno, contradice su manifestación de no contar con herramientas para actuar, entre otras exigencias que no voy a referir, y le reclama por especular en sus trinos, incluso frente a verdades incontrovertibles como la del triunfo de la oposición política prácticamente en todo el territorio nacional. Es decir, lo llama a espabilarse, atender las métricas evidentes, en ese caso, electorales.

El tercero, la invitación, en columna dominical, del senador Cepeda a Petro a pensar en el alcance del poder a partir de la cita de una filósofa contemporánea y cuestionar el por qué no se promueve un diálogo hacia el logro de consensos, digo yo, como deber ser en una república unitaria, democrática, como somos y queremos seguir siendo, mientras lista y cuestiona por qué no se emprenden tantas acciones pendientes.

Tres opiniones desde la orilla del Presidente, respetuosas, sí, también claras y sustentadas, que le cuestionan, como a veces hacen los amigos, para ayudar. Me causaron gran sorpresa, y si a esto se suma el estruendoso fracaso del concepto de la ‘paz total’, las negociaciones sin un elemental quid pro quo, un tercer trimestre en picada económica que bordea o pasó ya la definición de recesión, el desbordamiento de los delitos de alto impacto, como listó Hugo Acero en este diario, junto a una nueva y exótica métrica de la policía, sensible antecedente y más allá, lo que desvelan serias investigaciones económicas publicadas por la Andi y los más reputados economistas, gremios y empresarios, habría que querer ser, parafraseando a nuestra cantante estrella, tonto, ciego y sordomudo para no entender que, citando ahora al buen Juanes, “es tiempo de cambiar el odio por amor” y, de contera, las “pétricas” por métricas.

En la visión maniquea dominante que tanto daño le ha hecho y le hace al país, bajo la que se desprecia y descarta lo que piensa el otro –como antes y durante el Frente Nacional, o siempre entre los de izquierda y derecha, entre otros polos–, no cabía pensar que en la orilla del Presidente el ánimo de salvaguardar la economía nacional, la paz, la democracia uniría a tres actores que en principio no caminan juntos pero que, vistos en conjunto, mandan un mensaje imposible de ignorar.

Tanto como el que es inaplazable atender las voces que claman –indistintamente del color político del autor– enderezar el curso económico, invertir en el país, pausar y repensar ciertas iniciativas que carecen de sustento distinto que el aspiracional levantarse de mesas inocuas, desatar las manos de las FF. MM. y de policía para que ejerzan sus deberes constitucionales y cesar el retroceso brutal, en todo caso muy distante del país prometido al electorado, y del país en que queremos vivir.

MAURICIO LLOREDA

