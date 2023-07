La densa manigua que alberga tanto a la selva más húmeda del mundo como a Buenaventura parece un jardín urbano frente a la maraña de amenazas que se ciernen sobre ella. Desgreño administrativo, ausencia de educación, planeación, oportunidades, además del olvido nacional y el ácido del narco deshaciendo la frágil estructura social, tejida esencialmente por madres solteras de incontables niños que ellas crían a la par que recogen piangua en los esteros, con abnegación y una cálida sonrisa a pesar de la adversidad. País irónico.



Cuando se sobrevuela el área, se hace evidente cómo las doce bocas del río San Juan, incontables esteros y afluentes crean una red de autopistas líquidas usadas por todo tipo de tráficos, que bajo políticas de desarrollo lo serían, en cambio, de comercios agrícolas y biotecnología del Amazonas. Ese abandono de una región esencial al comercio internacional y, ergo, a la balanza de pagos nos concierne a todos y mientras tanto, Buenaventura se transformó en el “bello puerto del mal”, como vimos en las selfis que forzaron al alto Gobierno a hacer presencia inmediata en el casco urbano.

La intervención que requiere, lo resaltó hace poco el comandante de la Armada, almirante Cubides, es antes que nada sobre el núcleo familiar, y su opinión debe pesar a la hora de tomar decisiones, porque en la Armada recae buena parte de la responsabilidad militar en el área. Y quizás por ello, o a pesar de ello, él considera –y coincido– que apoyando el núcleo familiar, gradualmente se puede tejer una defensa natural a los desmadres que causan las amenazas, las ofertas de dinero fácil y la escasez de otras oportunidades.

En paralelo, siendo su marco urbano estrecho, sus accesos terrestres limitados, estando sobrediagnosticada la situación, no se explica por qué no se asigna un comando conjunto permanente que combine a todas nuestras FF. MM., que no solo son muy capaces, sino que cuando llegan son la presencia del Estado en el territorio, en ejercicio de la protección de derechos constitucionales. Por qué no se crea una red de CCTV urbana en las zonas más afectadas, que por obvias razones son las más humildes y aledañas a los accesos al agua, se asignan drones con capacidad de visión nocturna, para que devuelvan la paz a esa enorme mayoría de habitantes que solo quieren llevar el pan a sus casas y tener una vida tranquila, tan próspera como les es posible hoy en día en ese pequeño infierno.

Su misión debe incluir desaparecer las fronteras invisibles, que, dibujadas con el aliento del comandante de turno, parecen salidas de una película de terror. No se sabe dónde están, pero cruzarlas se pena con la muerte, inmediata o tiempo después, y esa regla no escrita, pero real, siembra el terror en quienes para ir y volver de colegios o trabajos deben cruzar territorios controlados por las bandas, no por el Estado.

Este año se han decomisado cerca de trescientas toneladas de coca, doscientas de marihuana, dos mil toneladas de precursores líquidos, destruido quinientos laboratorios y cerca de doscientas embarcaciones fueron incautadas. Un esfuerzo encomiable, labor conjunta de las FF. MM. con liderazgo en mares de la Armada, pero, aun así, el tráfico sigue impávido.

La gente de Buenaventura puede, como lo prueban tres puertos que funcionan con excelencia, Sociedad Portuaria Regional Buenaventura, TC Buen y Agua Dulce, dando empleo a locales, algo clave, porque de esa logística dependen buena parte de las importaciones y exportaciones colombianas.

Están pendientes las decisiones y los cambios que implementará el alto Gobierno luego de permanecer varios días en la zona. ¿Habrá una mano generosa tendida a la educación y las microempresas de madres cabeza de núcleo familiar? Sus habitantes esperan impacientes que les cumplan las promesas y se les tienda una mano oportuna.

MAURICIO LLOREDA

