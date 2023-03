Visiones del horror de la Primera Guerra Mundial

El Frente Occidental, un territorio de los aliados franceses ocupado fantasmagóricamente por el ejército prusiano del káiser, soportó cuatro años de conflicto armado y batatazos de crisis imperial ajena. La declaración de beligerancia desestructuró la industria fílmica en París e impuso a Berlín, capital del imperio alemán. El panorama profesional, no muy alentador: cierre de estudios, desapariciones forzadas y éxodo de actores y directores.



En 1915, se prohíben las películas francesas y son reemplazadas por danesas, se abstienen de comercializar las italianas e imponen restricciones para muchas americanas. En definitiva, el mercado de toda Europa Central será un monopolio alemán, con cintas patrioteras o fervorosas estilo Mujeres alemanas, fidelidad alemana, Por la Patria y Toda Alemania es prioritaria. Las autoridades le dan gran importancia al cine como medio para elevar la moral de las tropas y crean en Berlín los estudios más modernos del continente europeo, en diciembre de 1917: la poderosa productora estatal UFA (UniversumFilmAG).

105 años después… el mundo cinematográfico internacional celebra el triunfo arrasador de una superproducción alemana antibelicista, o pacifista frente al horror y la barbarie. Cuatro óscares, los más prestigiosos a niveles técnicos y artísticos: el internacional, fotografía (James Friend), música (Volker Bertelman) y decorados de trincheras y campos desolados (Goldbeck & Hipper).

Cinco años después… lo escrito sobre ‘1917’ (cinta oscarizada del británico Sam Mendes), sirve para introducir el panorama estremecedor de la nueva película que traza un paralelo no imaginado con el clásico dirigido por el ruso-moldavo Lewis Milestone, en 1930. “En una tierra de nadie, el frente de batalla enemigo es desolador: barricadas y trincheras, alambradas y municiones desperdigadas, socavones y túneles falsos. Cadáveres por doquier, víctimas de bombardeos y explosiones incesantes; barro y pozos ensangrentados, no hay salida al caos y la visión se torna infernal”.

Conclusión épica: visualización impecable del drama de pesadilla literalmente vivido por el escritor Erich Maria Remarque (1898-1870), siendo soldado y víctima de guerra, con aspectos fatídicos e infernales de trincheras, ruinas de guerra y escombros humanos.

Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front, Edward Berger, Alemania, 2023). Sus títulos originales, en inglés y español, son irónicos: “Todo está tranquilo, no hay novedades en el Frente Occidental” de los aliados británicos y neerlandeses. Del tercer año de guerra (1917): patriotismo incondicional, entusiasmo juvenil y reclutamiento voluntario.

Paul Baümer (18 años) y su banda de amigos serán carne de cañón en una tierra de nadie (no man’s land), atrincherados en socavones a punto de desplomarse y lanzados al matadero. Ambiente desolador, pavoroso, cunde el desespero y ciegamente los soldaditos acatan órdenes de encabezar frentes suicidas so pena de ser fusilados, provisiones escasas y cubiertos de barro seco entre charcos ensangrentados.

En paralelo, alto mando de oficiales prusianos sentado a manteles, con cascos de acero, ignora los horrores de la llamada ‘guerra de trincheras’: emboscadas en hoyos y barracas, bosques fantasmas, silencios nocturnos en alerta, cañonazos intermitentes, lanzallamas y… trastornos permanentes de estrés postraumático. Escena dantesca, aquella de cuerpos aplastados por tanques de artillería pesada; vino, entonces, la ofensiva alemana para llegar a París, vía Flandes.

Cuarto (y último) año de guerra: 1918, con rumores y ecos del Armisticio 11 de noviembre, 11a. m. —, disidentes y francotiradores expulsados, otros derrotados y algunos malheridos a casa. Cifras escalofriantes: 40.000 bajas alemanas por semana, 17 millones de muertos de los cuales una mitad eran soldados de esa nación. Al recopilar folletines de altísimos valores literarios e históricos, desde 1925, alrededor de horribles experiencias sobrellevadas como militar raso, Erich Franz Remark perdió su nacionalidad, vivió en París y Suiza para finalmente recibir la ciudadanía estadounidense.

Se repiten las labores macabras de arrancar placas militares de cadáveres frescos, aun después de firmarse el acuerdo de paz. “En nombre de la humanidad pedimos un receso” y frases impresionantes de doble filo —“los prusianos no somos tan espléndidos como se cree” o ¿Qué es un soldado sin la guerra?—. Vemos fosas comunes y cuerpos que yacen, oímos decir “tengo miedo de lo que viene” (herido grave tirado en el suelo) y “tuvo mala suerte, justo antes del final” (pérdida entrañable).

En plena conflagración decayó la producción de dramas mundanos y París dejó de ser la capital mundial del cine para abrir las puertas al chauvinismo y el patriotismo antialemán. Mientras que Nueva York y Los Ángeles producían cintas neutrales, pero muy americanistas, París rodaba filmes chauvinistas, o campañas antialemanas y Moscú se obstinó en proyectar dramas falsamente patrióticos e incitadores.

Si Londres terminaría por refugiarse en las salas de cine, como válvula de escape a la tensión internacional, los daneses adoptaron posiciones ligeras y Copenhague perdió prestigio antes de su veto comercial por los países aliados. En el bando opuesto, Berlín vio expandir su estética preexpresionista y aparatosos sistemas de producción; técnicos, realizadores y comediantes en su mayoría debieron alistarse en el ejército, estudios convertidos en casernas y laboratorios, o fábricas de celuloide virgen, dedicados exclusivamente al material bélico.

