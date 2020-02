Vida en familia de cuatro hermanas

Para entender cabalmente el contexto social e histórico de esta muy leída novela autobiográfica, escrita por Louisa May Alcott (1832-1888) y publicada a sus 35 años, debemos trasladarnos a la segunda mitad del siglo antepasado, en el noreste americano. Nacida en Filadelfia de padres abolicionistas y trascendentalitas —quienes respetan los derechos individuales, buscan la independencia y enfatizan la intuición subjetiva por encima de objetividades empíricas—. Criada la señorita Alcott en Massachusetts, Nueva Inglaterra, al lado de sus tres hermanas, en un ambiente liberal rodeado de intelectuales, académicos y trabajadores sociales; siendo testigo directo de la guerra civil estadounidense, cuyas causas libertarias son fundamentales al tratarse de una mujer adelantada a su época y de cierta manera una de las precursoras del feminismo.



Adaptada con anterioridad dos veces por Hollywood, en 1949 y 1994, la tercera versión cinematográfica recién estrenada parecería corresponder al espíritu revolucionario que guiaba a su autora original. En efecto, ellas son: Jo March —escritora y narradora del proceso editorial que implicaba salirse de aquellos márgenes convencionales de una novela para ser leída exclusivamente por jovencitas—, Meg (la mayor) —institutriz, amante del teatro y ‘rival’ sentimental de su segunda hermana—, Beth —virtuosa pianista que contrae la fiebre escarlatina— y Amy (la menor), con talento reconocido para la pintura. Jo, por supuesto, lucha contra los convencionalismos de entonces, se desempeña en asuntos de beneficencia —como la mamá— y entiende que no necesita casarse para gozar de una situación económica estable.



Cuando el editor le exige finalizar su relato sentimental con el matrimonio de la protagonista, ella lo desaprueba y con esa actitud se adelanta por cuatro décadas a romper la obligatoriedad del ‘happy end’ o final feliz, para que las películas sean comerciales y no desencanten a sus lectores —o lectoras en particular—. Sostiene que el amor no deberá ser el eje de los relatos novelescos, puesto que se mueven otras inquietudes o derroteros en los personajes femeninos. Es así como la divertida tía rica —aquí personificada por Meryl Streep— afirma sin sonrojarse que prefirió ser solterona por cuanto tenía la renta suficiente para depender de sí misma y “viajar cuando le provocase”. Sin embargo, no es fácil desprenderse de los estereotipos sociales y las exigencias de los “buenos partidos”: familias quebradas, pero bien educadas; vecinos millonarios, aunque solitarios y amargados; profesores cultos e inmigrantes, que no gozan de trabajos bien remunerados, y labores caritativas para redimir las desigualdades económicas.



La también guionista y adaptadora californiana Greta Gerwig (‘Lady Bird’), quien curiosamente tiene la misma edad de la señorita Alcott cuando publicó su célebre obra, contó para tales efectos con jóvenes revelaciones actorales y algunas ya consagradas como su protagonista, la neoyorquina de origen irlandés Saoirse Ronan; Emma Watson, la niña Hermione de ‘Harry Potter’, y la más veterana, Laura Dern, en el papel de la señora March. En su segundo largometraje, antecedido por su elogiada ópera prima, Gerwig no alcanzó a clasificar en las pasadas cinco nominaciones al Óscar de mejores logros en dirección.



Aunque pueda parecer innecesario, creo que vale la pena registrar las dos versiones anteriores de ‘Little Women’: la primera, dirigida por el experto realizador Mervyn LeRoy, en 1949; y la segunda, por la realizadora australiana Gilliam Armstrong hace veinticinco años. Pero sus respectivas intérpretes sí dicen mucho: June Allyson (Jo), Janet Leigh (Meg), Margaret O’Brien (Beth) y Elizabeth Taylor (Amy); Winona Ryder (Jo), Claire Danes (Beth), Kirsten Dunst (Amy) y Susan Sarandon (Mrs. March).



Dos menciones adicionales: el excelente compositor de música para cine, el parisino Alexandre Desplat —Óscar por las partituras originales de ‘La forma del agua’ y ‘El Gran Hotel Budapest’, además de otras diez nominaciones—, y un actor francés invitado, Louis Garrel, muy de moda en los círculos parisienses, en el papel del profesor alemán que finalmente encandila a la indomable Jo.





Mauricio Laurens – Cine al Ojo

maularens@yahoo.es