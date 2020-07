Un versátil compositor ahora inmortal

El pasado 6 de julio, a los 91 años, falleció en su Roma natal el maestro de maestros, famoso por sus incontables creaciones musicales para el cine. Estudió inicialmente en el conservatorio de la Academia Musical de Santa Cecilia, se especializó como trompetista y desde 1964 se dedicó con exclusividad a la composición para películas de géneros diversos. Muy prolífico, con más de 400 intervenciones en cintas de diferentes calibres, sobresalió por la vena lírica desplegada en melodías ejecutadas con variados instrumentos de remembranzas clásicas y tonalidades modernas.

Al adaptarse con facilidad y rapidez a las posibilidades narrativas del lenguaje musical incorporadas al séptimo arte, Ennio Morricone (1928-2020) solía ver atentamente las copias finales de sus amigos cineastas antes de proceder a componer las consecutivas bandas sonoras. Fue Bernardo Bertolucci quien lo lanzó en 1964 al reconocimiento de melómanos y espectadores en su segundo largometraje, titulado ‘Prima della rivoluzione’ —dos temas de acompañamiento captaron el espíritu contestatario del naciente autor de apenas 23 años—. ‘Partner’ (1968), libre adaptación de la novela ‘El doble’ de Dostoievski, consolidaba la llave exitosa ocho años después de la saga monumental ‘Novecento’ con una cadenciosa construcción orquestal del ‘romanzo’, que viajó del verano de 1908 al otoño de 1922.



Del director-guionista y productor Sergio Leone, conductor de Cinecittà hacia la cima con el seudónimo inicial de Bob Robertson, emergió la emblemática trilogía del ‘spaghetti western’ (1964-66) como parodia europea del sacrosanto género de Hollywood. En sus notas afinadas recreó brillantemente la hiperviolencia y el sadismo de personajes tanto sucios como rudos. ‘Por un puñado de dólares’ contiene 17 melodías, silbidos característicos y percusión en sus créditos; ‘Por unos dólares más’, o ‘La muerte tenía un precio’, incluye un órgano de capilla con doce temas reconocibles de un total de 23 —algunos de ellos no acreditados—; y la paradigmática ‘Lo bueno, lo malo y lo feo’ (‘Il buono, il brutto, il cattivo’), mezcla trinos, susurros, efectos de balas, cascos, fanfarrias y cadencias nostálgicas e irónicas.



Entre los títulos de vaqueros armonizados por Morricone, aunque no dirigidos por Leone, se mencionan los siguientes: ‘Una pistola para Ringo’, ‘Siete pistolas para los McGregor’, ‘Un río de dólares’, ‘El retorno de Ringo’ y ‘Sugar Colt’. Habrá que esperar dieciocho años para deleitarnos con otra de sus más bellas creaciones: ‘Érase una vez en América’ —saga de 3 h 49 min—; allí, su nombre aparece al lado de Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin, Lennon & McCartney. Tres temas destacables: ‘Pobreza’ (piano y flauta), ‘Memorias de infancia’ (tono juguetón con soplidos), el dedicado a Deborah (melancolía con lamentos y susurros) y, en tres movimientos bien marcados, la no menos apreciada ‘Amapola’.



Su cooperación con Pasolini, que bien podría considerarse legendaria, viene de ‘Pajaritos y pajarracos’ (‘Uccellacci e Uccellini’), en 1966, gracias a la excepcionalidad de los ‘titoli di testa’ cantados por Domenico Modugno: “Presento al absurdo Totó, al humano Totó, al loco Totó, al dulce Totó en la historia contada por Pier Paolo Pasolini”. De tragicómicas e irónicas dimensiones, sorprende la influencia ‘beat’ de guitarras eléctricas para ‘Escuela de twist al sol’. Le sigue una de las cinco historias de ‘Las brujas’ y el ‘sketch’ ‘La tierra vista desde la luna’ —concierto de mandolinas y otros instrumentos antiguos de cuerdas—. ‘Teorema’, en 1968, alterna el ‘Réquiem’ de Mozart con ‘La última corrida’ y una balada orquestada por I Cantori Moderni. De su trilogía de vida, precedida por ‘Decamerón’ y ‘Cuentos de Canterbury’, sobresale ‘Las mil y una noches’ (1974) debido a las canciones de amor para Dunia y ‘Noches de Arabia’ (en Yemen). Finaliza tal llave magistral con ‘Saló-Pasolini’ y el motivo ‘Son tanto triste’ —en la banda sonora junto a Chopin, Puccini, Carl Orff y Bach—.



También, debe reconocérsele su mirada política o al menos independiente. En las dos primerizas producciones del rabioso Marco Bellocchio, ‘Las manos en el bolsillo’ (1965) y ‘La China está cerca’ (1967) —si la primera destila decadencia enfermiza en una familia burguesa, la segunda se acompaña de tambores y bandas de guerra—. Para Gillo Pontecorvo, hizo los créditos de apertura y la marcha principal adaptada a las circunstancias históricas de ‘La batalla de Argel’; así mismo, los dos números más atrayentes de ‘Quemada’ intitulados ‘Abolición’ y ‘José Dolores’.



Con Elio Petri, cabecera del film político a la italiana, recurre a un sintetizador para lograr el timbre adecuado, en ‘Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha’, y un ‘scherzo’ de diez minutos “con la música más bella que él se pudo imaginar”; además, presentes los sonidos emblemáticos de ‘La clase obrera va al paraíso’ —ambas protagonizadas por Gian Maria Volonté—. En ‘Sacco y Vanzetti’, de Giuliano Montaldo, o dos anarquistas acusados de robo y condenados a muerte, creó una musicalización de denuncias comprometida con el cambio social y escribió la balada ‘Libertad desde la esperanza’, cantada por Joan Báez. Sin olvidar los aires revolucionarios del sublime ‘Allonsanfan’, de los hermanos Taviani.



Por ‘La misión’ (Roland Joffé), Palma de Oro en Cannes 1986, el ‘Oboe del padre Gabriel’ se lleva todos los aplausos —recomiendo escuchar en las redes otros solos ejecutados por Maja Lagowska y Henrik Chaim Goldschmidt—. ‘La noche de Varennes’ (Ettore Scola, 1983) brinda un regalo para los oídos ante los motines patrióticos de la Bastilla al grito ¡Que comience la fiesta! En ‘Los intocables’ (Brian de Palma, 1987), ¿qué decir de los acordes para el intrépido agente Eliot Ness en lucha contra la mafia?



El realizador que más trabajaría con el maestro, siete veces desde 1988, fue el siciliano Giuseppe Tornatore. En sus historias, las imágenes audiovisuales sincronizadas se adecuan al mundo propio del cine para plasmar visiones particulares y recuerdos individuales detrás de cámaras: ‘Cinema Paradiso’ y un tema de amor para Nata, ‘Estamos todos bien’ (‘Siamo tutti bene’), ‘La leyenda del pianista en el océano’, ‘Malena’ y ‘La desconocida’. Cuando las melodías jazzísticas se escuchaban por vez primera en el alegre Barrio Francés de Nueva Orleans, la figura capital de Jelly Roll Morton dominaba el ambiente; así recreó lo acontecido cuando la imaginación del artista nato construía historias sueltas y escenificaba el inexplorado universo de sus cíclicas emociones.



Quentin Tarantino, para terminar, mediante los diálogos categóricos y el ritmo galopante de sus acciones, utiliza una rica selección de melodías alusivas que de igual manera desentierra a Bernard Herrmann y Luis Bacalov. Por ‘Los ocho más odiados’, en 2015, Morricone recibió merecidamente el tan codiciado Óscar al intervenir una nueva comedia de vaqueros, con toques tendenciosamente grotescos y violentos, en la línea narrativa de relatos detectivescos que evocan el estilo de otras épocas y lo reubican para siempre en un sitio destacado del Olimpo.



Mauricio Laurens – Cine al Ojo

