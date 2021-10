Un espectacular musical ecléctico y posmoderno

El eclecticismo en el arte fusiona elementos de diversos estilos, ideas y montajes audaces como principio básico de aquellas corrientes estéticas que desbordan la tan cuestionada modernidad. Desde 1979, cuando el filósofo Jean-François Lyotard formuló la ‘condición posmoderna’, sus aplicaciones fílmicas se remontan a Godard –precursor del anticine–, pasan por Jarman –transvanguardia británica– y atañen a estadounidenses como Jarmusch y Tarantino, quienes cultivan el reciclaje o collage de géneros y décadas coyunturales que marcaron al convulsionado siglo XX. Es aquí cuando Annette, una revoltosa tragicomedia cantada, constituye un hito que podemos disfrutar en salas a partir del 28 de octubre.



Un apoteósico y demencial entretenimiento francoamericano, filmado en Los Ángeles, ha subvertido las convenciones escénicas de Hollywood por obra y gracia del fantasioso autor francés Leos Carax, una celebridad parisina (Marion Cotillard) y el monstruo californiano de moda (Adam Driver). Lo que inicialmente era un videoclip para la brillante banda pop Sparks, de los hermanos también guionistas Ron y Russell Mael, se convirtió en la ruptura más melodiosa del año (y de la década) que inauguró Cannes, premió el jurado presidido por Spike Lee y reivindicó a su excéntrico director poseedor de cinco delirantes largometrajes anteriores.



Su electrizante banda sonora, con una doble apertura operática en plano-secuencia llamada 'So may we start' (Así que debemos comenzar), nos arrastra literalmente de la mano por una impresionante caminata urbana con los comediantes que se dirigen hacia el teatro seguidos de su público; no sin antes advertir, en una introducción leída, lo que nos espera presenciar en esa fábula que puede cortarnos la respiración y provocar "gases intestinales en el cerebro" –no escribo la coloquial palabrita–. Enseguida, el auditorio corea al unísono los deseos para que rápido empiece la representación.



El metarrelato, o las contextualizaciones que van más allá de su simple historia, nos propone otro romance de triunfos recíprocos y fracasos imprevistos al estilo de Nace una estrella (la película). Es así como una discreta soprano se enamora de un extrovertido comediante de monólogos improvisados (stand-up); este último se burla sin rodeos de sus fanáticos y en bata de baño salta por el escenario. Al llamar la atención de los medios faranduleros, convertida la pareja en portada de las revistas del corazón, se crea una familia disfuncional tras la llegada de Annette –bebé muñeca con extraordinarios dones para cantar–. Puesto que la criatura no es de carne y hueso, el distanciamiento escénico a lo Bertolt Brecht es evidente por cuanto sus bracitos y piernas son articulados electrónicamente para hacernos ver que todo lo sucedido es… pura ficción.

Pero Henry MacHenry y Anne Defrasnoux no son una celebridad más del medio californiano y los paparazzi están detrás de la tripleta. Mientras que él se complace en degradar a sus simpatizantes, ella es una diva vulnerable que sucumbe frente al exhibicionismo autodestructivo de su marido. Resultado: un amour fou y un espectáculo anárquico e irreverente que recuerda la muerte omnipresente de El show debe seguir (All that Jazz), con las tinieblas desatadas por Bailarina en la oscuridad y la decadencia en La la land. Preparémonos, entonces, para participar de una locura en tablas que deja algunos cabos sueltos.

Aunque los mensajes moralistas estén mandados a recoger en la posmodernidad, se ironiza sobre la voracidad destructiva de las entrometidas redes sociales en la privacidad matrimonial de los medianamente famosos, denuncia la explotación del Factor X en niños presionados a trabajar como adultos y no vacila en recurrir al andamiaje de telones de fondo superpuestos al último baile de gigantescas olas en estudio –véase su magnífico cartel publicitario–.



El que se roba el show, en medio de contradicciones carismáticas e interpretativas, distinguido en la pantalla grande por su “altura imponente y estructura esbelta”, es… Adam Driver (San Diego, 1983). Una superestrella en ascenso, que no tiene película mala: el chofer poeta Paterson de Jim Jarmusch, aquel misionero jesuita en la China del ‘silencio’ de Scorsese, ese judío infiltrado en el siniestro Ku Klux Klan, por Spike Lee, y el director de televisión que revive Historia de un matrimonio. Ahora podemos verlo como espadachín medieval y decidido amante francés, en El último duelo, y pronto volverá a estar bajo las riendas del británico Ridley Scott como delfín de La casa Gucci.



Tachado de genio maldito, Leos Carax –nacido a orillas del Sena en 1960– causó revuelo por el vampirismo atribuido a quienes tenían sexo sin amor (Mala sangre, 1986). Sin desestimar el toque aparatoso provocado por Los amantes del Pont-Neuf (1991), ni menospreciar la bizarra representación del camaleónico Denis Lavant en Holy Motors (2012) –desde una limusina blanca que vagabundeaba por medio París–. En 2021, segundo año de pandemia, Le(el)Oscar-a-x (Alexandre Oscar Dupont) intervino la estructura fotonovelesca con una moto de alto cilindraje que se interna por autopistas y túneles de Los Ángeles para parir una amalgama de rupturas dramatúrgicas y cuestionar las falencias del cine-teatro. ¡Burbujeante bienvenida al antimusical!

MAURICIO LAURENS

