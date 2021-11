Tres locas historias de una revista americana

Cautiva su estética fantasiosa y juguetona gracias a una galería de personajes perspicaces y vistosos. Porque Wesley Wales Anderson, cineasta empírico y filósofo de la Universidad de Texas, posee la capacidad de construir universos nostálgicos bañados de apuntes geniales, con los visos propios de una museografía pop. Su estrategia visual parecería inspirarse en aquellos libros ilustrados y plegables para niños, en donde las fantasías se hacen realidad y los perfiles aparentemente ingenuos se vuelven irónicos e irreverentes.



Director, coproductor y coescritor, Anderson es un artista polifacético dotado de creatividad e influencias surrealistas. Además de sus reconocidas piruetas narrativas, logra darles continuidad estilística a las imágenes mediante coreográficos movimientos de cámara y equilibradas composiciones de tales tomas fotográficas. De inagotable imaginación, ha emprendido proyectos ingeniosos, primero ‘made in Hollywood’ y después con reminiscencias europeas por fuera de fórmulas previsibles y lugares comunes.



La crónica francesa (2020). Último número y cierre definitivo del magazín americano The French Dispatch, editado en los años 60, desde una improbable ciudad francesa bautizada Ennui –algo así como aburrimiento–; en homenaje a su editor fallecido, a imagen y semejanza del prestigioso semanario The New Yorker. De portadas coleccionables e ilustraciones coloridas, con extensos artículos y gruesa paginación, sus secciones favoritas incluían perfiles humanos y guías de turismo, crimen y política mundial; además, notas de expertos sobre artes y gastronomía. Entre máquinas de escribir y papeleras, hábiles cronistas y reporteros en varios campos, salas de prensa y comités de redacción, hemeroteca y escogimiento de columnas de antología.



Adaptación de tres corresponsalías firmadas y un obituario en demenciales o pintorescas imágenes cinematográficas, mientras que irrumpe un pelotón de personajes finamente caricaturizado e historias entreveradas de época, más un carrusel de curiosidades salpicado de humor negro y planimetrías simétricas. El blanco y negro alterna con una paleta de brillantes colores, despliegue de vestuarios y decorado de épocas, profusión de maquetas y telones pintados de fondo; también, efectos visuales parpadeantes y animación tradicional cuadro a cuadro.



En sus inicios, con un recorrido en cicla por el pueblo, Anderson realiza un precioso homenaje a Mi tío, del comediante Jacques Tati, cuando un camarero asciende y desciende las escaleras de la fachada de un desvencijado edificio de oficinas. La música del siempre inspirado Alexandre Desplat constituye de por sí una de las tantas constantes artísticas que distingue al genial Anderson, en calidad de cinéfilo acucioso y coproductor de ‘una película empírica americana’ –tal como se anuncia en sus créditos–.



Primera historia: ‘La obra maestra en concreto’. Pintor trastornado de origen judío (Benicio del Toro) se enfrenta cara a cara en prisión con el marchante Adrien Brody obstinado en adquirir un desnudo femenino frontal vuelto abstracto; Miss Berensen (Tilda Swinton), periodista estrella, dicta una conferencia sobre lo acontecido en esa galería carcelaria, por cuanto fue testigo del duelo singular y los insólitos hechos que culminaron en fuga masiva calcada de Buster Keaton.



Segunda ilustración: ‘Revisiones al Manifiesto’. Veterana cronista conocedora del contexto revolucionario de las barricadas estudiantiles de mayo del 68 se convierte en correctora de contenido de un joven aprendiz sentimental; Lucinda (Frances McDormand), en contubernio con Zeffirelli (Timothée Chalamet), participa en las experiencias autobiográficas y militantes de alguna cinta ‘nueva ola’ de Truffaut o de Bertolucci, en Prima della rivoluzione.



Tercera ficción: ‘El comedor privado del comisario’. Un chef cuisinier de la policía inventa un delicioso veneno para ser probado por las autoridades, pero una llamada anónima sobre el secuestro del hijo pequeño de su jefe alerta operativos de rigor; en un conversatorio por la televisión, se rememoran los tiroteos y un rescate antes referenciados por el film noir de Marcel Carné titulado Le jour se leve (1939).

El gran hotel Budapest (Wes Anderson, 2014). Comedia bizarra de robos, disfraces y persecuciones, que configura un caleidoscópico ejercicio de estilo en lugares imaginarios y épocas marcadas de Europa Central. De cómo transcurrió la belle epoque, el ascenso del nazismo, la guerra mundial, sus secuelas comunistas y el furor sesentero. En un magnífico refugio de montaña, huéspedes excéntricos en medio del confinamiento bélico y los pleitos de una familia decadente tras la posesión del mutante inmueble. El resultado: nudo criminal a lo Agatha Christie, comedia americana de enredos sentimentales y sello demencial con flema británica.



Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012). Comedia romántica e infantil para adultos, coescrita por Roman Coppola. Fábula nostálgica de los años 70 de la preadolescencia, divertimento loco sobre los primeros flechazos amorosos y ridículos códigos adoptados por niños scouts. Impulso anárquico que se burla de la autoridad y denuncia con fino humor el sin sentido de la vida institucional; homenaje juvenil al compositor inglés Benjamin Britten, uso del teleobjetivo sobre una casa de muñecas y revelación de la intimidad hogareña de una jovencita de Nueva Inglaterra sometida al yugo paterno. También, el retorno cálido a un escenario natural para exploradores combinado con maquetas de madera, tonalidades pasteles y dirección artística de topografías y puntos de fuga.

MAURICIO LAURENS

