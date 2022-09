Tres cintas nostálgicas y una de guerrilla

En la programación bogotana, que culmina el 5 de octubre, figura la premier del largometraje franco-suizo Selva roja (Jungle rouge, 2022), dirigido por Juan José Lozano (colombiano) y Zoltan Horvath (húngaro). En estudio, con fotografías de los actores posteriormente intervenidas mediante técnicas mixtas animadas, las privacidades ocultas y el encerramiento en los últimos diez años del comandante del Bloque Sur de las Farc Raúl Reyes, antes del bombardeo de los llamados ‘chulos’ en plena frontera ecuatoriana que acabó con su aguerrida vida en marzo de 2008. Advierten sus realizadores de cómo todo lo allí representado es real, según revisión de diez mil correos guardados en su computador personal y rescatados del sitio fatal de los acontecimientos.

La novedad en su contenido, tanto político como histórico, radica sobre narrativas cotidianas de una imaginaria clandestinidad, que trasciende universalmente más allá de nuestro violento e inestable país en estado permanente de subversión por más de medio siglo. Se exponen las frustradas e inalcanzables gestiones de paz, aquellas negociaciones para liberar a más de cien prisioneros de guerra y secuestrados civiles; en vilo, once diputados vallecaucanos e Ingrid Betancourt dueña del corazón europeo, con operativos militares de rescate que ultimaron a tales parlamentarios departamentales y dos reputados estadistas antioqueños.

Espacio cerrado de trasfondo selvático que trastoca pictóricamente a los personajes en su entorno dibujado, con quince minutos de animación digital y vegetación creada como telón envolvente. En formato experimental y fusión de preciosas imágenes, bosquejadas con texturas y mínimos movimientos escénicos de protagonistas apertrechados en un imaginario verde, irrumpen simbólicos trazos coloridos de una gigantesca boa arrastrada por senderos tropicales y lista a engullirse a los miembros de tal organización ilegal ocho años antes de firmarse el Acuerdo de Paz. Aplausos para dos intérpretes profesionales: Álvaro Bayona y Patricia Tamayo.

Clásico posterior a la Nueva Ola: La maman et la putain (Jean Eustache, 1973), título original que no necesita traducción. En su versión original de tres horas y media, este es un escandaloso film d’auteur fuera de circulación por veinticinco años. Alexandre, mujeriego empedernido que vive desordenadamente en el sofisticado Saint-Germain y frecuenta famosos cafés parisinos de moda, mantiene relaciones paralelas con una treintañera de espíritu maternal (la trigueña Marie) y frecuenta a una enfermera-jefe de vida turbia (la rubia polonesa Veronika). Impecable blanco y negro, con los primeros planos de quien habla y protagoniza progresivos y recurrentes episodios de libertinaje hasta desembocar en un compatible triángulo amoroso.

Jean-Pierre Léaud, exclusividad no solo de Truffaut y Rohmer, ejecuta una serie ininterrumpida de frescos monólogos y pensamientos muy del estilo ‘intelectual francés de formación cartesiana’, quien siempre está racionalizando lo que pasa a su alrededor. Notar cómo en esos bares de entonces los clientes tenían a la mano no un fastidioso celular sino el periódico Le Monde, una revista de arte o un libro de autor firmado por Sartre, Borges o Proust. Sus diálogos hablan por sí solos, se caracterizan por su genial desparpajo que puede incomodar a más de un puritano. Una pregunta: ¿Cómo te gustaría hacer el amor, tierna o violentamente? Veronika, responde: “me da igual, de ambas formas me gusta”.

Vivemente dimanche (1983), última película dirigida por François Truffaut –aquí la conocimos por Confidencialmente tuya–. Melodrama policíaco que reivindica el amor, más allá de las pasiones criminales en homenaje a la serie ‘noir’ americana años 40. En blanco y negro, sin un solo desenfoque, esta tragicomedia criminal en forma de thriller tiene dos estupendos actores: Jean-Louis Trintignant, fallecido el pasado 17 de junio, y Fanny Ardant, su viuda y última musa.

Con oportuno sentido del humor y frecuentes guiños a cinéfilos, esta trama detectivesca se basa en la misión de una fiel secretaria que desafía el peligro y asume la personalidad de un sabueso para defender al jefe culpabilizado de los crímenes de su esposa y consecutivo amante. Cinta póstuma, rodada mientras Truffaut se encontraba afectado por un cáncer en el cerebro y su última actriz-compañera esperaba a Josephine. “Soy lo contrario de un director de vanguardia, soy un nostálgico. Mi inspiración constantemente se desvía hacia el pasado. No tengo antenas para captar lo que es moderno”.

Masculino, femenino (1966). Son 15 hechos precisos filmados espontáneamente por Jean-Luc Godard en una década prodigiosa de 20 largometrajes suyos. Jean-Pierre Léaud, en el simpático papel de Paul, interpreta al pacifista anti-Vietnam recién salido del ejército que seduce a una coleccionista de discos aspirante a cantante pop.

En el café que frecuenta, sentado al lado de la puerta corrediza que abre a la calle, lee pausadamente en voz alta y se levanta a esa chica en el baño-tocador (“Saldrías conmigo esta noche. Me gustas, porque eres bonita, eres tierna”); sin inmutarse, le responde: ¿salir juntos significa acostarnos? Eran los tiempos de Mao y James Bond, cuando en su quinto hecho pronuncia una frase premonitoria: “No se puede vivir sin ternura, eso sería un suicidio”. Añadir que el pasado martes 13 de septiembre a Godard le fue autorizada la muerte asistida tres meses antes de cumplir 92 años.

MAURICIO LAURENS

