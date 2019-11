The Classics y joyas restauradas

El neorrealismo italiano de posguerra con El ladrón de bicicletas (De Sica, 1948), el realismo social mexicano encumbrado por Los olvidados (Buñuel, 1950), el medioevo japonés explorado por Rashomon (Kurosawa, 1950), el realismo poético francés de L’Atalante (Jean Vigo, 1934) y los sesenta años de la Nueva Ola gracias a Los 400 golpes de Truffaut. Pero también hay otros cincuenta títulos imperdibles, con lo mejor del cine arte del siglo XX, década tras década. Reseñaré, entonces, la belleza e importancia de algunos celuloides restaurados por The Film Foundation (Martin Scorsese) y presentados en Bogotá por Juan Carvajal.

Vidas salvajes (The Misfits, Hollywood, 1961). Dirigida por John Huston, con guion del dramaturgo Arthur Miller. Comedia romántica de vaqueros contemporáneos y aventuras de cazadores de mustangs o caballos salvajes. En Nevada, una recién divorciada desencantada y un solterón empedernido no están dispuestos a dar sus brazos a torcer. Fue, curiosamente, la cinta póstuma de dos legendarias estrellas: Clark Gable (1901-1960) y Marilyn Monroe (1926-1962). También se le conoce como Los inadaptados.



El sabor de las cerezas (Irán-Francia, 1997). Del maestro Abbas Kiarostami, cabecera de la cinematografía iraní no oficial, una meditación permanente con el espectador a través del personaje desesperado que maneja una camioneta por barrancos arenosos y vías sin pavimentar rodeadas de escombros. ¿Qué busca en medio de semejantes parajes desolados fuera de Teherán? Antes de cavar su propia tumba, la obsesión del suicidio compartido no deja de preocuparnos. Palma de Oro, en Cannes 97. También, su película Copia certificada (2010) y el debate sobre las autorías artísticas.



Historia de Chikamatsu (Kenji Mizoguchi, Japón, 1954). En un taller de calendarios y papeles impresos, se suceden unos cuantos enredos maritales y de relaciones laborales entre quienes pueden violar los códigos de honor, ser acusados de adúlteros y convertirse en ‘amantes crucificados’. Un monogatari, o relato en lengua japonesa, siendo Chikamatsu el seudónimo de un célebre dramaturgo del teatro kabuki del siglo XVIII. Igualmente, podrá verse otra de las grandes piezas clásicas del Sol Naciente, es decir, La hierba errante (1959) —exquisita comedia familiar a color del no menos respetado autor pionero del neorrealismo Yazujiro Ozu—.



Días de gloria (Days of Heaven, Terrence Malick, 1978). Historia de amor en magníficos espacios abiertos, cuando una plaga de langostas amenaza con destruir la tenacidad de sus agricultores y la solución del fuego podría ser peor —sublime fotografía del cubano-catalán Néstor Almendros—.



Terciopelo azul (Blue Velvet, David Lynch, 1986). Terror y sicodrama en torno a orejas mutiladas, que desatan una investigación criminal para tropezarse con una corista secuestrada, encarnada por Isabella Rossellini, y un delirante sicópata al acecho según Dennis Hopper.



Nostalgia (Andrei Tarkovski, Italia, 1983). Poeta contemporáneo en crisis que busca en el exilio las raíces de un compositor ruso del siglo XVIII, o la penúltima creación del iluminado autor soviético en torno al amor inextinguible por su patria.



Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999). Pieza póstuma del cineasta agonizante, que sondea el erotismo perverso de un matrimonio neoyorquino al borde del abismo existencial, tras las máscaras de dos luminarias aún vigentes: Tom Cruise y Nicole Kidman.



