Siete cineastas antioqueños que saltaron al largometraje

El Festival de Cine y Artes Audiovisuales, en su primera edición celebrada del 25 al 28 de noviembre, por iniciativa de la Secretaría de Cultura Ciudadana, presentó una interesante muestra de largometrajes realistas, documentales sociales y testimonios intimistas del período crítico 2020-21 –películas que esperan tener una adecuada distribución comercial–. En retrospectiva, la copia restaurada de la legendaria producción Bajo el cielo antioqueño (1925), del empresario Gonzalo Mejía; además, los treintaiún años de Rodrigo D. No futuro, con la desoladora perspectiva juvenil desde las comunas más vulnerables.



Amparo, de Simón Mesa. Seleccionada por Semana de la Crítica, en Cannes 2021. Madre soltera busca impedir que su hijo, de 18 años, pague el servicio militar en el epicentro del conflicto armado –Caquetá, años 90–. Sandra Melissa Torres, actriz natural declarada 'estrella naciente', sostiene la fuerza emocional y el coraje de quien se propone impedir tal resolución institucional y deberá "negociar" incluso su dignidad para tramitar ese pago más allá de sus posibilidades. Drama factible de una mujer humilde, acosada por elementos inescrupulosos y al borde de la desesperación.



La ciudad de las fieras, de Henry Rincón. El tránsito juvenil de un dolorido cantante de rap, que sobrevive en una comuna violenta y sin futuro, al corregimiento de Santa Helena, tradicionalmente dedicado por adultos mayores a cultivar flores ornamentales. Su primera parte es oscura, predomina la zozobra urbana y una atmósfera viciosa que no tiene escapatoria; después, ese muchacho de padre desconocido se refugia en la casa campesina del abuelo laborioso para cumplir el último deseo de una madre moribunda, que solo esperaba para su hijo redimir culpas del pasado.



Las razones del lobo, de Marta Hincapié Uribe. Revelaciones íntimas, familiares y políticas, narradas con voz en off por una comunicadora y abogada que capta imágenes de diferentes interiores recreativos del Club Campestre de Medellín, mientras evoca complejos y violentos sucesos que han trastornado por medio siglo a Colombia. Porque "las clases privilegiadas han querido vivir en una burbuja de espaldas al país". Hija de la combativa historiadora María Teresa Uribe, grabada esta última en su lecho de enferma mientras escuchaba los inciertos resultados del referéndum por la paz –el triunfo del 'No' fue para ella "una verdadera tragedia nacional"–.



Como el cielo después de llover, según Mercedes Gaviria. Experiencias autobiográficas de una estudiante de cine, sonidista profesional, trasladada de Buenos Aires a Medellín, donde su padre rodaba La mujer del animal. Narradora y editora, aprovechó el tenaz rodaje en zonas deprimidas para desempolvar registros fotográficos y videos hogareños grabados por su ilustre progenitor, cuando Mechi era una voluntariosa niñita. Resultado: reportaje experimental, muy personal, revelador de aspectos desconocidos o del fuero privado que, sin ningún esfuerzo, se desliza por los senderos de una creatividad incipiente en busca de su propia identidad como artista.



Después de Norma, de Jorge Andrés Botero. De niño, hizo un breve reportaje con su mamá y un grupo de amigas nacidas en Sonsón. El precoz cineasta debió enfrentarse a su tartamudez, venció el temor a los perros y un trato distante con su padre. Dedicado y paciente coleccionó esas cintas hogareñas, pero cuando supo que su mamá estaba en estado terminal decidió hacerle un seguimiento. Años después de fallecer, persistía en la memoria aquella sensación de que aún no se había ido y surgieron preocupaciones de factores íntimos que hubiesen originado su desenlace.



La casa de mamá Icha, de Óscar Molina y Brenda Steinecker Soto. Historia de vida, recorrido exhaustivo y construcción paciente de la terquedad de una abuela momposina, radicada treinta y tres años en Filadelfia, para venirse a pasar sus últimos días en su terruño. Se detiene en el dilema económico y familiar acarreado por gozar de un subsidio para inmigrantes y cómo el emigrar afectaría de hecho a su entorno afectivo. Del bullicioso transcurrir urbano del país del norte al sosiego momposino y los cuadros bucólicos de las ciénagas del bajo Magdalena.



La segunda muerte de Alejandrino, de Raúl Soto. Travesía en mula por senderos antioqueños para observar y grabar la exhumación de un chamán del pueblo emberá. Entre la neblina y el verde húmedo, un descenso de montaña entre riscos y cañones para interpretar el sueño de la viuda de matices sobrenaturales y mitológicos en alternancia con bailes, comida, chicha y escupitajos alrededor del cuerpo momificado. Finalmente, el acompañamiento y la travesía de los dolientes hasta llegar a su definitiva morada en el cementerio católico de Urrao, Antioquia.



Rodrigo D. No futuro (Víctor Gaviria, 1990). Impactante testimonio de nuestra dramática y persistente realidad, impresiona aún por su humana descripción de sectores vulnerables cuyas existencias cotidianas no percibíamos en aquel entonces. El dedo sobre las llagas de varias problemáticas sociales: violencia incontenible de sus comunas, abismo sobrellevado por muchachos que sucumbieron no más allá de los 20 años y falta de oportunidades para quienes afrontaban penosas circunstancias. Rodrigo, encarnado por Ramiro Meneses, emergía del pequeño universo integrado por vagos, rebuscadores y pistoleros locos, sin poder escapar de un sistema marginado ciertamente descompuesto.

