Selección de las 12 mejores películas vistas en 2022

El poder del perro (The power of the dog, Jane Campion, Australia-Nueva Zelanda). Drama moral y sicológico de aventuras del corazón en espacios abiertos y bucólicos, con un guión pleno en subterfugios machistas que origina diversas interpretaciones; recreación perturbadora de ambigüedades afectivas sobrellevadas por testosteronas vulnerables en espléndidos territorios naturales. En ambientes vaqueriles, se nos plantea cómo detrás de una homofobia recalcitrante puede haber un homosexualismo reprimido.



(También le puede interesar: Dos filmes biográficos y dos títulos comestibles)

Bergman Island (Mia Hansen-Love, Francia-Suecia). Escenas del verano escandinavo vividas por un matrimonio de cineastas y escritores peregrinos en crisis existencial, con aquellas tonalidades melancólicas emanadas de la isla de culto donde Ingmar Bergman pasó sus últimos cuarenta años, filmó seis sicodramas y fue enterrado en 2007. Expone, asimismo, las dificultades para escribir en pareja y el síndrome de la hoja en blanco.

Belfast (Kenneth Branagh, Irlanda). Un niño ante la guerra civil que enfrenta a sus citadinos en bandos irreconciliables —súbditos ingleses protestantes y marginados independentistas católicos—. En un escenario de juegos infantiles y batallas campales, entre barricadas y escombros, se aborda el dilema incomprensible de migrar y buscar otros horizontes. Dedicada en su último fotograma a “quienes se fueron, se quedaron y ya no están con nosotros”.

Drive my car (Ryusuke Hamaguchi, Japón). Sicodrama matizado por citas, ensayos y lecciones escénicas; inteligente y sensible ficción, presuntamente biográfica, y película de autopistas circunscrita a las modernas ciudades de Tokio e Hiroshima. Un director escénico escucha fantásticas historias de su esposa guionista en momentos orgásmicos y al día siguiente repasa o rehace tan inquietantes parlamentos mientras conduce su viejo y entrañable automóvil rojo.

Un héroe (Asghar Farhadi, Irán). Empresario independiente estafado por su socio, quien solicita un préstamo a cuentagotas y cubre desde la cárcel una extorsión sin saldar. Drama moral en la categoría de un thriller conducente al esclarecimiento de oscuros episodios al interior de una pretendida institucionalidad antidemocrática. Narración que desborda una serie de decisiones cotidianas y giros difíciles, con sus consecuencias en contextos tanto económicos como laborales y penales.

La peor persona del mundo (Joachim Trier, Noruega). Refrescante comedia romántica en torno a una resbaladiza joven de Oslo que pretende redefinir su vida afectiva y profesional. Al desear explorar sentimientos humanos vulnerables o recónditos, quiso estudiar primero medicina y después sicología; experimenta los aspectos acosadores del modelaje e incursiona como actriz, colabora en el dibujo de comics, ensaya vender libros y finalmente opta por la fotografía.

Crímenes del futuro (David Cronenberg, Canadá). De una recurrente mentalidad fantasiosa inclinada hacia lo escabroso y horripilante, su particular fijación por el terror corporal, las incisiones literales en el subconsciente colectivo y las inquietantes metamorfosis o mutaciones monstruosas de dimensiones irracionalmente románticas. Cronenberg pone a prueba la tolerancia del espectador en cuestiones morfológicas e hipnóticas, mutaciones sexuales e impensadas operaciones quirúrgicas de una subversión orgánica y epidérmica.

Elvis (Baz Luhrmann, Australia). Espectacular biografía del rey del rocanrol, con una factura visual resaltada por extravagancias por encima del melodrama, las aventuras del corazón y los musicales simplemente cantados. Evolución rítmica y coloraciones que fusionan varios géneros musicales autóctonos: blues, góspel, rhythm and blues, country rock, pop rock y soul and funk. Línea narrativa centrada en las difíciles relaciones empresariales del ídolo versátilmente encarnado por Austin Butler.

La jauría (Andrés Ramírez Pulido, Colombia). Drama humano y juvenil, colectivo y social de tratamientos delincuenciales en la coyuntura de programas fallidos de reinserción, en medio de una región boscosa y montañosa de tierra caliente colombiana. Importante jalón en las estéticas y narrativas de historias o testimonios sensibles, con pies embarrados y miradas atolondradas en relatos crudos aplicados a cuestionamientos individuales del delito, los castigos y la desesperanza.

Los reyes del mundo (Laura Mora, Colombia). Cinco jóvenes paisas, libres como el viento, viven del rebusque diario y ruedan peligrosamente en carretera para ingeniárselas por sí mismos. No es una aventura más de carretera, sino que van tras la meta de ocupar derechos adquiridos en condición de actores naturales. Escena conmovedora: baile con viejas prostitutas maternales que irradia momentos de afecto y reposo para estos jóvenes guerreros.

Bardo (Alejandro G. Iñárritu, México-Estados Unidos). Auto-ficción o puesta en escena de recuerdos tumultuosos e imágenes dispersas, entre la vigilia en un hospital y las alucinaciones que preceden al estado soñoliento y comatoso del protagonista (Silverio Gama, controvertido documentalista y periodista de televisión). Alegorías del desarraigo y metáforas imperialistas de quien regresa a México con su familia después de veinte años para encontrarse totalmente desubicado.

Pinocchio, de Guillermo del Toro (Netflix, 2022). Animación musical cuadro por cuadro con muñecos de madera tallados a mano, en una transición del mundo original de Carlo Collodi al período fascista. Personajes: un viejo leñador y carpintero (Gepetto), el hijo querido víctima inocente y la marioneta sin hilos, tierna y pensante, que se destaca por encima de prejuicios contra su integridad material. Al decir mentiras o bajar su autoestima, a Pinocho le crece la nariz con tallos y hojas.

MAURICIO LAURENS

(Lea todas las columnas de Mauricio Laurens en EL TIEMPO, aquí)