Scorsese y los pecados del crimen

Con ojo clínico y virtuosismo escénico, el gran director Martin Scorsese ha perseverado en aquellas contradicciones morales de los miembros de sociedades criminales mediante radiografías del mal sobrellevado por personalidades sicóticas al borde del abismo. Durante medio siglo, desde Nueva York, ahonda en especímenes derrotados de dudosa ortografía que no vacilan en aferrarse a principios religiosos de sus comunidades de orígenes italiano e irlandés. Porque son variaciones alrededor de la redención de hombres pecadores y violentos actuando como criaturas desesperadas, quienes descienden a los mismísimos infiernos tras su limpieza moral y la expiación inevitable de sus culpas.

La mafia sindical ocupa el centro de atención del recorrido de varias décadas por la convulsionada historia política y social de la poderosa nación americana. Desde el punto de vista de un bandido en ascenso y cuyo prontuario lo encubre ya viejo reducido a silla de ruedas, oxígeno-dependiente y solapado en el obligado retiro de un centro geriátrico. Frank Sheeran, quien retrocede en el tiempo para contar las ironías de su oscura trayectoria al servicio del crimen organizado, no responde a los interrogatorios y se burla de abogados o rehúye a la justicia cuando se le pregunta sobre el misterio jamás resuelto de la desaparición, en 1975, del poderoso sindicalista Jimmy Hoffa. De doble vida y cara de ‘yo no fui’, aparenta ser buen esposo y honorable miembro de familia, se vanagloria de haber sido heroico soldado en Italia y, sin inmutarse, revela su participación en extorsiones y sabotajes como sicario y testaferro al servicio de patéticos intereses gremiales.



En 209 minutos, un telón de fondo panorámico que cubre los tentáculos del poder abanderados por el clan Kennedy, el temor de los misiles soviéticos y la frustrada invasión a Cuba; también, magnicidio de Dallas, fiebre anticomunista y maniobras de Nixon destapadas por Watergate. Su parte final es realmente emocionante y sorprendente por cuanto surgen hipótesis conspiratorias por diversas redes de comunicación en el mejor clima de suspenso imaginable. Desde su primera escena, percibimos el manejo prodigioso y las habilidades narrativas del mejor cineasta vivo en Estados Unidos. En efecto, la cámara se pasea en un largo plano-secuencia, sin cortes ni interrupciones, por los pasillos y salas de un centro hospitalario en pleno trajín. Pero ya no estamos en sus anteriores trayectorias de centros nocturnos o siniestros callejones, sino en espacios donde se respira un ambiente presuntamente aséptico.



Sus personajes masculinos envejecen o se rejuvenecen, y viceversa, sin percibirse mascarillas o prótesis faciales. Tres veteranos moldeados por un director, que bien los conoce para extraerles diversas actitudes a través del tiempo y las circunstancias: Robert De Niro —antihéroe protagónico—, Joe Pesci —lugarteniente siciliano— y Al Pacino —líder camionero con poder de paralizar a toda una nación de sur a norte y de costa a costa—. Finalmente, un destacable aspecto visual: tercera película consecutiva de Scorsese fotografiada por el mexicano Rodrigo Prieto.



Tener en cuenta algunos semejantes antihéroes de su homogénea filmografía: Travis —veterano de Vietnam y maniático que desata una limpieza social—, LaMotta —campeón de boxeo transformado en obeso proxeneta—, Satanás en su plan de engañar al redentor de la humanidad, gánster tenebroso delator de sus compinches (en GoodFellas) y fraudulento corredor de bolsa que tuerce las leyes del libre mercado. Así mismo: viacrucis de alguien que hace de la venganza su camino a la santidad, desmoronamiento de un deportista que conoció los embelecos de la gloria y debilidades expuestas por la dualidad divina-humana de Cristo.



