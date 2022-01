Ridley Scott en los zapatos de ‘La casa Gucci’

Sin ser una de las mejores películas de su diversa filmografía de 24 largometrajes, tampoco es una de las peores en lo que va corrido del siglo. Al caballero del Imperio británico, prolífico realizador de un millar de cuñas publicitarias para televisión, autor de dos piezas cumbre de ciencia ficción –Blade Runner y Alien–, suele criticársele desde hace treinta años por sus contenidos dispersos o fallidos. Que… se acomoda mejor a las películas de época y que tanto preciosismo artístico, o perfeccionismo técnico, termina por opacar sus narrativas impersonales. Recibió honores de la reina Isabel II, en 2003, “por su valiosa contribución a la industria británica” –no se hizo mención al arte–.



Dotado de inagotable creatividad, su obra cinematográfica desde 1977 posee títulos disímiles de futurismo, terror, comedia romántica y aventuras épicas de época. En la quinta parte transcurrida del siglo XXI, el panorama del icónico autor de South Shields –nacido en 1937– ha perdido importancia al recurrir a géneros disímiles y épocas diferentes, quizá en busca de suficientes rendimientos comerciales: siquiatra caníbal –precuela de Hannibal–, pilotos del Black Hawk derribados en Somalia, gánsteres negros americanos, agentes antiterroristas, dioses y reyes, cruzados, vinicultores, extraterrestres, herederos corrompidos y bichos del más allá obstinados en regresar. No obstante caer algunas veces en la medianía, jamás se le podría llamar mediocre debido a su exquisitez y dominio escenográfico.



La casa Gucci (House of Gucci, 2021). Inspirada, por supuesto, en la historia real de un influyente apellido italiano asociado con carteras y alta costura euroamericana –orígenes, esplendor y decadencia de tan exclusivo sello internacional–. Para entender mejor cuáles son sus hilos conductores veamos quiénes integraron en tres generaciones los miembros malditos de semejante emporio multinacional: los dos hijos mayores herederos universales del patriarca fundador (Rodolfo y Aldo), sus dos respectivos primogénitos (Maurizio y Paolo) y la advenediza Patrizia Reggiani, uxoricida de Maurizio Gucci, quien interviene como ficha siniestra de la definitiva caída del imperio familiar.

Aplicador de atmósferas y virtuoso editor de sus mismas puestas en escena, una de las recurrentes debilidades del londinense Scott es la dispersión en el tratamiento de ficciones extraordinarias, puesto que uno siempre sale de sus películas con la sensación de que algo le quedó faltando a la historia. Así es como se presenta una espiral de intrigas, ambiciones desmedidas y deslealtades o traiciones que irremediablemente conducen al colapso trágico bajo la forma de vulgar sicariato. En particular: mujer arribista del bajo mundo que arma un plan para matrimoniarse con el delfín –abogado de oficio– e ingresar a un mundo todopoderoso de privilegios, glamur y fluctuaciones financieras. Porque nada se le escapa a Patrizia en su transitar por el mercado negro de bolsos de marca clonados por los chinos, falsificación de firmas y astucias bursátiles para desembocar en un crimen pavoroso representado de manera facilista.

En cuanto al manejo arbitrario de sus tiempos, suele quedarnos una sensación entre desconcertante y confusa por saltos o transiciones no del todo justificados. Si bien el turbio capítulo pasional de Gucci se desata en 1978, con el cruce casual del destino entre un heredero cotizado y una muchacha sedienta de figuración, esta primera dama del alto mundo social se desenvuelve como sirena en el agua tras una cadena de operativos inescrupulosos en su irresistible ascenso y desplome consecutivo en la década de los 90.



Pero a Scott siempre se le agradece su recursivo aparejamiento actoral; es decir, la capacidad de extraerles sentimientos veraces y recónditos a sus personificaciones estelares. En este caso específico: Lady Gaga Germanotta –exigente rol aspirante al Óscar–, Adam Driver (víctima ingenua), Jeremy Irons (padre intolerante), Al Pacino (tío protector) y Jared Leto (el primo Paolo, oveja negra excluida del círculo familiar por su mismísimo padre). Lástima que Salma Hayek, como bruja adivinadora, no concuerde con esa fama de buen director de actores.



Al revisar su deslumbrante filmografía inicial, entre 1977 y 1978, no nos cansaremos de ponderar aquella preciosa ópera prima de Los duelistas, siendo Harvey Keitel y Keith Carradine sostenedores de una revancha napoleónica por varios lustros. Le siguieron dos cintas sublimes: Alien, el octavo pasajero, con la imaginación futurista y sideral que nos arrastraba hacia linderos insospechados, y Blade Runner, como visión apocalíptica del futuro y una trama policíaca de naturaleza robótica en torno a un porvenir no muy halagüeño.



Menciono, de igual manera: Legend (1985) –cuento de hadas y duendes en terrenos adscritos a la fantasía épica–, el policíaco Lluvia negra (1989) –extrañas conexiones con la mafia japonesa yakuza–, las aventuras de carretera Thelma y Louise (1991) –dos solteras acopladas en un juego escénico de carretera– y la desastrosa superproducción 1492: La conquista del paraíso, que dividiría en dos fases los aciertos y desaciertos de sus producciones históricas. Porque a sir Ridley también se le increpa por caer paulatinamente en la sosa repetición de esquemas rígidos, estereotipos y prejuicios anacrónicos –para tales efectos ver Gladiador, Las Cruzadas, Robin Hood o Exodus–.

MAURICIO LAURENS

