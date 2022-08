Nuevas miradas documentales en pantalla

Retrato de familia de la madre escultora del educador y político bogotano Antanas Mockus, ópera prima etnográfica sobre musas cantantes del Chocó, dos fotógrafos naturalistas que esperan con paciencia registrar especies exóticas tibetanas y revelaciones de seis damas transexuales de paseo por bosques españoles.



(También le puede interesar: Dos décadas del ícono musical número uno)

Film biográfico y familiar: Nijole (Las huellas de la existencia, Sandro Bozzolo, Colombia-Lituania-Italia, 2018). Distrito Pacífico, distribuidora de cine comunitario, independiente y alternativo, presenta un retrato muy particular de la vida hogareña e íntima de una importante ceramista y escultora en metales pesados. De nacionalidad lituana, Nijole Sivickas emigró desde Berlín en medio de los horrores de la segunda guerra mundial y con su esposo Alfonsas se establecieron en Bogotá donde nacería su hijo, Antanas: filósofo y matemático, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia y dos veces alcalde de Bogotá, quien hace doce años fue candidato presidencial derrotado por Juan Manuel Santos en una segunda vuelta electoral.



Sin perder sus raíces lituanas, siempre acompañada de su ilustre primogénito, Nijole trabajaba incansablemente en su taller con la dureza de materiales afines a su carácter recio, inquieto y dominante. Mediante soportes de fotografías y material de archivo, donde aparecen los episodios de la bajada de pantalones y el vaso de agua contra Serpa, el reportaje abarca el viaje tan esperado a sus raíces bálticas, reencuentros con familiares y caminatas por senderos boscosos y playeros. La señora Nijole falleció en Bogotá, a los 93 años, en septiembre de 2018.



Documental etnográfico y musical chocoano: Cantos que inundan el río (Germán Arango, Colombia, 2021). Se interna en las selvas del Atrato, rastrea la escritura tradicional de sus alabados, o cantos fúnebres, y cubre las huellas de una población afrocolombiana herida frente a la peor masacre que registra la sangrienta geografía nacional. El personaje central: Oneida Orejuela, compositora y cantante de Pogue, a orillas del río Bojayá.



Además de la tragedia vivida por sus habitantes hace veinte años, este trabajo investigativo narra la vida cotidiana de una sencilla mujer que siembra, cocina, transporta plátanos verdes en canoa y pela cocos, quien también compone las letras de sus canciones y con sus paisanas navega día y noche por recordatorios tristes. Estremecedora la exhumación de 101 víctimas carbonizadas que solo doce años después recibieron cristiana sepultura. Dirige: Germán Arango, conocido como Luckas Perro, antropólogo de la Universidad de Antioquia, maestro en cine documental y líder del colectivo Pasolini en Medellín.



Documental naturalista: El leopardo de las nieves (La panthère des neiges, Marie Amiguet & Vincent Munier, Francia, 2021). El fotógrafo naturalista Vincent Munier invitó al aventurero y novelista Sylvain Tesson a explorar el santuario animal de las mesetas tibetanas en alturas superiores a los 5.000 metros. Su objetivo, más allá de una misión arriesgada, es apenas compatible con uno de los deportes extremos más exigentes del mundo: esperar con paciencia y observar de cerca especies raras y desconocidas como yaks, antílopes y zorros, pero particularmente la llamada ‘pantera de las nieves,’ que solo en contadas ocasiones había sido percibida de lejos.



Tesson actúa como aprendiz y narrador rodeado de una naturaleza inhóspita, solitaria e inexplorada. Reconocimiento pleno al espíritu profesional y persistente de quienes deberán pasar días enteros de escalamiento y observación silenciosa con los fines de no espantar e invadir los territorios habitados por variedades exóticas en vías de extinción. El resultado final es concebido en imágenes cinematográficas: película preciosa en los géneros paisajísticos y de exploración en donde lo natural adquiere connotaciones universales asociadas con la pureza del medio ambiente, perseverancia de quienes se proponen un objetivo preciso, seguimiento de huellas y respeto por el hábitat de soberbios ejemplares vivos.



Testimonios de vida: Sedimentos (Adrián Silvestre, España, 2021). En la novena Muestra de Cine Español, realizada del 11 al 27 de agosto, la sección Nuevas Miradas presenta un coloquial encuentro que se inmiscuye en terrenos de personalidades cambiantes y diversas historias particulares que deben ser apreciadas en sus contextos tanto humanos como sicológicos y sociales. Se trata, en efecto, de acompañar a seis señoras transexuales de diferentes edades y ocupaciones que se desplazan a una cabaña veraniega en la montaña donde conversan e intercambian opiniones sobre asuntos de sus transformaciones psicosomáticas, anécdotas de cirugías y sentimientos de intolerancia y homofobia sobrellevados por ellas, un pasado que no desmienten y la solidaridad desatada por sus consecutivas historias de vida.



¿Qué son los sedimentos? Según el diccionario, aquellos materiales sólidos acumulados sobre superficies terrestres por fenómenos y procesos atmosféricos. También partículas procedentes de rocas o suelos arrastradas por las aguas o los vientos. En este fresco docudrama, con una mitad testimonial y otra mitad ensayada o puesta amigablemente en escena, el universo trans está formado de capas diversas, experiencias disímiles y antecedentes propios que destacan las consecutivas identidades emblemáticas del mundo en la segunda mitad del siglo XX.

MAURICIO LAURENS

(Lea todas las columnas de Mauricio Laurens en EL TIEMPO, aquí)