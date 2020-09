Mujeres ‘perseguidas por la tradición’

Las amenazas y prohibiciones improcedentes contra la población femenina, particularmente en países u organizaciones fundamentalistas del dominio islámico, han sido expuestas en más de una ocasión por el cine iraní no oficial. Pero desconocíamos aquellas secuelas de pasados no muy lejanos en naciones árabes del norte africano, todavía ligadas a sus particularidades culturales como excolonias europeas.

Libremente inspirada por hechos reales –así lo indica el primer fotograma de esta emotiva ópera prima dirigida y escrita por Mounia Meddour–. Debemos situarnos en la República Argelina Democrática y Popular de 1997, en medio del régimen terrorista implantado por el Ejército Islámico de Salvación, frente a procederes bochornosos en detrimento de los derechos a la igualdad de las mujeres –sin referirse hasta el momento a restricciones contrarias de portar burka en escuelas de París o colgar símbolos religiosos en espacios públicos–.



Nedjma, llamada Papicha por sus amigos, joven estudiante de diseño de modas en Argel, escucha música occidentalizada y asiste regularmente a discotecas; los cursos y prácticas institucionales se efectúan en idioma francés y en la vida cotidiana se mezcla la lengua nativa (el árabe) con la del relativamente culminado período colonial que duró más de ciento treinta años. Se impuso, en aquel entonces, la obligatoriedad de ocultar el cabello y media cara, usar túnicas negras y portar el hijab que cubre la totalidad del cuerpo –incluso siendo niñas–.



Acompañada de otra chica, licenciada en la lengua de Molière, escapadas del internado nocturno se alistan para ir a bailar y divertirse; fuman, se maquillan y cambian sus ropas por algo más vistoso. Mientras que radio y televisión anuncian los más recientes atentados terroristas, en las mezquitas oran los feligreses; si la policía exige explicaciones de por qué no están en casa, ellas esconden sus identidades y se restriegan la pintura de sus rostros. El ¡cúbrete! de las autoridades suena como una advertencia perentoria.



Cuando conocen a dos muchachos, las diferencias de preceptos y puntos de vista son inevitables. Hay algunas opiniones radicales; por ejemplo, “el dinero fácil y los cerebros muertos”, que constituyen el ‘sueño’ argelino. Porque algunos anhelan cruzar el Mediterráneo a lo que dé lugar y radicarse en Europa. Es que Argelia es una isla de espera: “para sacar visa, para buscar empleo, para una cita médica” –son palabras de Papicha–. Según ella, ¿cuál es la diferencia entre un pájaro y un árabe? Su respuesta: los pájaros despegan para volar, mientras que los árabes migran para volar.



Con fluidez narrativa y alto grado de emotividad, los episodios lineales van desmadejando varios conflictos humanos y sociales que nos impactan frente al peligro de sobrevivir en medio de circunstancias asfixiantes propiciadas por continuas ofensivas rebeldes y contraofensivas oficiales. Su eje motriz termina siendo el cómo transformar y liberarse de la represiva imposición del hijab: túnica negra de cinco metros de tela, 50 % elástica y la otra mitad de seda, dejando solo al descubierto la frente y los ojos. Un desfile de modas en una improvisada pasarela, que destape tanto los hombros como las rodillas, será el caballito de batalla para estas estudiantes emprendedoras y desprejuiciadas que pondrá en vilo sus existencias. Más cuando las amenazan persisten y los desafíos apenas comienzan



Cabe citar dos ejemplos vistos previamente en contra del radicalismo religioso y antifeminista: la sublime De dioses y hombres –monjes cistercienses y adultos mayores condenados a muerte en la región subsahariana–, según el realizador bretón Xavier Beauvois, y Fuera de lugar (off side), o la prohibición que sobre ellas pesa de asistir a un estadio de fútbol en Teherán con la mirada sarcástica del independiente Yafar Panahi. No sobra recomendar en la plataforma on line de Cineplex/Play el mejor primer largometraje de ficción laureado por el César 2020; al igual que su bella y delicada protagonista, Lyna Khoudri, actriz revelación del máximo galardón concedido por la cinematografía francoparlante.



