Miscelánea de la cartelera del nuevo año

La sociedad de la nieve (Juan Antonio Bayona, España-Uruguay). Reconstrucción de un drama real de supervivencia a partir del libro homónimo de Pablo Vierci y otras fuentes testimoniales. Se rehacen, cronológicamente, increíbles acontecimientos de medio siglo atrás que, por más de 70 días, soportaron jóvenes deportistas sobrevivientes del aparatoso accidente en pleno invierno andino de un avión de la Fuerza Aérea del Uruguay, en la ruta Montevideo-Santiago.



Aunque haya incontables publicaciones, documentales y escenificaciones de dicha tragedia que puso a prueba la persistencia humana, el equipo técnico y artístico presidido por J. A. Bayona logra ‘lo imposible’: la participación íntima de los espectadores que desborda el impacto emocional extremo pocas veces percibido en otras cintas del género ‘desastres’. Sentimos paso a paso el estruendo inicial, las víctimas atrapadas en el fuselaje, el hielo de temperaturas inclementes, la oscuridad y el silencio de altas montañas congeladas, las amenazas de avalanchas, el hambre permanente... También, entereza frente a las fatalidades, camaradería de quienes estuvieron expuestos a fatales accidentes, valores íntegros y esperanza de ser rescatados algún día. Lo inconmensurable (antropofagia) se trata con sutileza.

Radical (Christopher Zalla, México). Experimentaciones educacionales en territorios aislados del norte mexicano fronterizo con Estados Unidos. Una escuela pública de primaria en un pueblo abandonado, que inicialmente rozaba los más bajos índices nacionales de aprendizaje en su transición a la secundaria; un profesor estatal (Sergio Juárez, en la vida real), quien se posesiona como responsable de trazar revolucionarios y dinámicos sistemas pedagógicos basados en el reconocimiento de las capacidades propias de sus alumnos.

El protagonista, héroe del común personificado por el serio comediante Eugenio Derbez, rompe con métodos obsoletos, emprende una labor restauradora de las dignidades humanas y se compromete a tecnificar las aulas mediante el autoconocimiento digital e interactivo que permita a los estudiantes ingresar a un mundo moderno sin fronteras. Todos los parámetros anteriores son puestos a prueba con diestro manejo de cámaras, teléfonos móviles y ejercicios efectivos hasta lograr rendimientos inimaginables; en particular, el ejemplo de una niña que vive en un basurero con su padre reciclador y posee potencialidades científicas. Aunque la extrema pobreza muestra lugares comunes, nada nos deja indiferentes.

Broker: Intercambiando vidas (Hirokazu Kore-eda, Corea-Japón). Drama policíaco, o thriller, en torno al tráfico de bebés recién nacidos. Una curiosidad: alguien descubrió en Seúl que hay iglesias de barrio con ‘cajas o buzones’ para dejar criaturas no deseadas que serán cuidadas en un orfanato de caridad. Madre soltera y viuda, caída en desgracia, deposita en una noche oscura e invernal a su pequeño en una especie de cajero automático con cuna; sin embargo, maleantes hackean la donación para negociar a su vez con padres adoptivos extranjeros.

Casi todo lo anterior se sabe desde el comienzo, pero la historia dejará de ser absurda para desplegar giros dramáticos que nos arrastran por un mundo circular de fugas por tierra y mar, malentendidos y búsqueda desesperada de compradores por cuanto los autores de tal negociado deberán huirle a una madre arrepentida vuelta informante. A Kore-eda, Palma de Oro 2018 por Un asunto de familia, lo conocimos en Bogotá gracias a De tal padre tal hijo; posteriormente, por Nuestra pequeña hermana y Después de la tormenta.

‘La niña callada’ (The Quiet Girl, Colm Bairead, Irlanda 2022). Drama moral naturalista del abandono infantil, la plácida vida rural y la desigualdad de clases u oportunidades. Esta bella y sensible película, seleccionada previamente en competición oficial por la Berlinale, posee varias cualidades: versión original en lengua irlandesa ‒estuvo en la categoría no angloparlante de los Golden Globes‒, explora con delicadeza cómo una niña campesina pobre de 9 años sufre discriminación hogareña y bullying escolar ‒antes llamábamos ‘matoneo’‒, rastrea los sentimientos de una frágil personalidad introvertida ‒su título es muy diciente‒ y denuncia por qué la falta de afecto (y atención doméstica) puede desordenar de por vida a criaturas vulnerables.

Pero más allá de tanteos ligados con la salud mental, nos irradia ternura por cuanto las vacaciones obligadas abren paso a una confortable granja habitada por el matrimonio adulto dispuesto a dar cariño a quien se le ha negado. En conclusión: sutileza emotiva, actitud contemplativa (del espectador) y exposición paisajista de la verde Irlanda ‒premio del cine europeo a mejor fotografía del año antepasado‒.

Wonka (Paul King, Estados Unidos). Comedia musical y entretenimiento fantasioso de un emprendedor chocolatero. Siendo lectura ilustrada de un clásico quimérico de la literatura británica (Roald Dahl), nos familiarizamos antes con el film Charlie y la fábrica de chocolate (Tim Burton) y Johnny Depp en el estupendo papel de Willy Wonka‒. Charlie era un niño pobre, ganador del billete dorado que le dio derecho a visitar la fábrica mágica en referencia; ahora, la estrella fulgurante y versátil del comediante Timothée Chalamet nos lleva a conocer una tienda prodigiosa para brindarnos bombones bellamente empacados de todos los sabores y colores ‒pasamos saliva‒. Además de Chalamet, sus otras atracciones: efectos digitales de vuelos al interior de un clásico pasaje londinense y sonido pegajoso de los Oompa Loompas (duendes), vallas gigantes del apetecible producto con golosinas que transmiten la felicidad a chicos y grandes; más una crítica velada a comerciantes envidiosos.

