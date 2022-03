Mirada retroactiva a un autor del sur californiano

Espontánea recreación teñida de nostalgia en torno al despertar sexual y el universo de los adolescentes preuniversitarios en un pueblo pequeño del valle de San Fernando llamado Encino. Es, también, la historia lineal de dos liberados chicos judíos a comienzos de los 70: él, Gary, de solo 15 años con acné; ella, Alana, diez primaveras más, actúa con naturalidad, sin maquillaje ni demasiados atributos físicos.



Tres nominaciones al Óscar como mejor película, dirección y guion original para el gran P. T. Anderson —nacido en 1970, en un suburbio de Los Ángeles—. Sus referencias al hiperrealismo pop de tal época vibrante son notables, en lugares coloridos más que pintorescos, sin caer en notas autobiográficas puesto que para entonces tan estupendo cineasta apenas era un bebé. Si hablamos de música, más que de carros y modas, saltan al oído melodías de David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone y The Doors.



Su noveno largometraje se distancia de los sicodramas anteriores para incursionar en una excitante comedia de aventuras y primeros romances. Cabe aclarar que su título no se refiere a una pizzería, es el nombre de un almacén de discos en la ciudad que vio crecer y educarse a ese inigualable realizador de la generación del videotape, el rock melodioso y, principalmente, de aquellas libertades absolutas presentes en sus otras cintas filmadas en 35 mm.



Dos revelaciones: el chico, Cooper Hoffman, hijo de su actor-fetiche ya fallecido Philip Seymour Hoffman, y la talentosa o descomplicada Alana Kane, quien inicia una carrera de verdad promisoria. En ese trasegar se tropiezan con dos veteranos: Sean Penn y Bradley Cooper. Me referiré, por lo tanto, a cinco de sus creaciones precedentes para reencontrarnos con temáticas propias y estilos originales.



Boogie Nights (Juegos de placer, 1997). Al finalizar la década de los 70, en el sur de California, una familia no convencional presidida por un director de cine (Burt Reynolds) y sus actores se dedica a la pornografía de presupuestos reducidos y beneficios halagüeños. Con despliegue de ocurrencias y notas amargas, en la obligada transición a grabaciones en video, quien se hacía llamar Dirk Diggler creció en el negocio gracias a sus dotes viriles. Este último, aficionado a la cocaína y el karate, quedó desempleado y terminó encarnando en televisión a un mediocre agente secreto. Mark Wahlberg, hasta entonces desconocido, asumía el protagonismo inspirado por una legendaria estrella de los entretenimientos para adultos.



Magnolia (1999). Veinticuatro horas en la vida de L. A., cuyos habitantes son hiperactivos, neuróticos, ansiosos, depresivos, bipolares, caóticos y agonizantes. Perfiles, aparentemente desconectados, con virtudes y defectos propios de la comedia del absurdo para recrear los excesos de la vida contemporánea: predicador obsceno de instintos machistas, estrella de televisión con una enfermedad terminal, hijos resentidos que no quieren perdonar al padre indolente, niño prodigio explotado como sabelotodo y adultos que reprimen sus deseos sexuales. Cacería de gatos y ratones hasta parodiar las siete plagas de Egipto, con lluvia de ranas sobre parabrisas, calles asfaltadas y jardines de magnolias. Oso de Oro, en Berlín.



Petróleo sangriento (2007). Relato familiar y novela de alcances sociales sobre los orígenes tortuosos del capitalismo de principios del siglo XX con ambiciones desmedidas, afán de lucro y expropiación de tierras para edificar uno de los grandes emporios de la industria petrolera. Biografía escrita por Upton Sinclair de aspectos íntimos que revelan egoísmo y soledades, tortuosas relaciones interpersonales e implacables odios contra quienes no se someten a sus políticas; presenta igualmente variaciones de episodios bíblicos, tragedias griegas y dramas del poder de monarcas corruptos descritos por Shakespeare. Segundo Óscar para Daniel Day-Lewis.



The Master (2012). Drama moral y sicológico sobre bajos instintos y falsedades de la condición humana. Al finalizar la guerra, un desubicado marinero se deja llevar por sus adicciones al sexo y el alcohol; vagabundo y el diablo en persona, encuentra un refugio por azares de la vida y conoce al líder carismático cuya terapia radica en extraerles potencialidades a los individuos mediante hipnosis regresiva. El violento, vulgar y explosivo protegido se enfrenta al Maestro, prepotente o protector, quien actúa como un dios dotado de rasgos animales; el antihéroe y perdedor de oficio (Joaquin Phoenix) es violento, explosivo y vulgar –porque su figura, flacuchenta y desgarbada, obedece a un perfil frágil y vulnerable—. La contraparte (Philip Seymour Hoffman), de oscuro pasado, encarna sabidurías y fortalezas meramente de fachada, pero sin dejar de aprenderle algunas lecciones al discípulo amado.



El hilo fantasma (Phantom Thread, 2017). Melodrama londinense centrado en una extraña y humillante relación de pareja. Modisto solterón descubre a quien será su musa y amante: joven camarera de carácter fuerte y origen desconocido, la que ingresará como una sombra a esa casa de modas que “respira un aire de muerte”. En primeros planos, detalles de los cortes de tijera, hilos y costuras, sumados al riguroso silencio del taller de confecciones con trabajadoras finamente uniformadas. Daniel Day-Lewis prueba su discreción escénica y construye un personaje raro con máscaras faciales propias.

