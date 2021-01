Las mejores de la segunda década del siglo XXI

Selección 2016. Gioventú (Paolo Sorrentino). Irónica reflexión en torno al paso del tiempo y la decadente vejez, desde un hotel medicinal suizo, tras el duelo actoral de Michael Caine (compositor retirado) y Harvey Keitel (cineasta testamentario). Experiencias otoñales que abarcan recuerdos borrosos, pesadillas incontrolables y fantasías románticas de trazos surrealistas. En esta tragicomedia a la italiana, su título suena como una ironía al tratarse de implacables observadores del entorno y sus excéntricos visitantes —ven en un gordo oxígeno-dependiente a Maradona con Marx tatuado en la espalda—.

La La Land (Damien Chazelle). El amor de pareja, desprendido de atracciones recíprocas e instantáneas, se constituye en eje capital de un delicioso entretenimiento centrado en locaciones inconfundiblemente californianas. Flechazos imborrables, con miradas furtivas y reencuentros perseguidos sin importar trazar un rutero hacia el futuro. Dos estupendos intérpretes en las cúspides del estrellato: Emma Stone (de Arizona) y Ryan Gosling (de Ontario, Canadá). Mientras la primera transmite una gama de emociones faciales en sus audiciones, el segundo canta y toca el piano con transparencia (6).



Sorpresas del 2017. Aquarius (Kleber Mendonça Filho). Doña Clara, personificada por la madura y siempre adorada Sonia Braga, posee un carácter fuerte para luchar contra la voracidad inmobiliaria que amenaza el estilo de vida que siempre ha mantenido. En Recife, capital del estado Pernambuco, tres capítulos en el tiempo: El cabello —perdido por causa del cáncer—, El amor —sexualidad más allá de las cicatrices del seno— y La enfermedad, como ejemplo de fortaleza. Recomendable, antes de hablar sobre Bacurau de la misma brillante revelación.



La doncella (Park Chan-wook). Tortuoso itinerario de una muchacha coreana extraída de los bajos fondos y contratada por un ambicioso esposo colaboracionista para servir a su rica heredera japonesa durante un periodo de entreguerras. Tal penetración cultural incide en su compleja estructura narrativa mediante una arquitectura palaciega que fusiona dos nacionalidades orientales y los gustos propios de la industrializada Inglaterra. Experto en escenas terroríficas de temáticas perversas y vengativas, el afamado cerebro surcoreano suscita cultos irresistibles y repudios inevitables (7).



Dominio latino 2018. Del mexicano Guillermo del Toro, La forma del agua: fábula de alcances surrealistas que incursiona en el universo insondable de la comunicación afectiva, traspasa las barreras de lo natural y demuestra cómo recrear una fantasía en el marco de lo cotidiano.



Del santiaguino Sebastián Lelio, la muy recompensada Una mujer fantástica: drama humano de pinceladas amargas y humillantes que reproduce el íntimo universo de una criatura transgénero capaz de asumir sus peculiaridades sexuales y luchar por identificarse como tal, sin jamás flaquear en su intento —Daniela Vega, sensacional—.



Del citadino Alfonso Cuarón, las memorias barriales de Roma (la colonia, años 70): himno escrito a la rutina doméstica y fotografiado por él mismo en gama de grises, con el protagonismo de una muchacha indígena y un ritmo novelado solo para públicos contemplativos y nostálgicos (8).



Magnífico 2019. Dolor y gloria (Almodóvar): evocación de los antecedentes, triunfos y fracasos del ficticio cineasta hipocondríaco que se resiste a no terminar su proceso artístico; sobrelleva la crisis del sexto piso y tiene presente los éxitos profesionales, su infancia pueblerina y sus amores primerizos.



Había una vez en Hollywood (Tarantino): se aparta del escándalo de época para montar otra delirante ficción que transpira creatividad, ingenio y múltiples referencias a una cinefilia clásica con guiños u homenajes derivados de su talante. Porque Pitt y DiCaprio adecúan un binomio arrasador.



The Irishman (Scorsese): la mafia sindical como eje de atención del recorrido de varias décadas por la convulsionada historia política y social de la poderosa nación americana; sobresalen las ironías de una oscura trayectoria en el crimen organizado, según su narrador apersonado por De Niro.



Parásitos (Bong Joon-ho): su guion traza contrastes y movilidades sociales, con una secuencia de sucesos tensos e ingeniosos que no le permite al espectador un solo minuto de sosiego, reflejo quizás de la descomposición de comunidades netamente coreanas al borde del colapso (9).



Desierto 2020. Sin opciones en estos meses tan fatídicos, más el cierre mundial de las salas de cine. Por supuesto que Mank, dirigida por David Fincher, figuraría en un listado similar cuando sea posible verla presencialmente. Tener presente que Herman J. Mankiewicz, el subestimado guionista original de Citizen Kane, mantuvo una controversia por su autoría con nadie menos que el realizador e intérprete Orson Welles.

6 2016: El hijo de Saúl (Laszlo Nemes), Taxi Teherán (Yafar Panahi) y La llegada (Denis Villeneuve).



7 2017: El cliente (Asghar Farhadi), Tony Erdmann (Maren Ade) y Paterson (Jim Jarmusch).



8 2018: Tres anuncios por un crimen (Martin McDonagh), Pájaros de verano (Ciro Guerra) y Llámame por tu nombre (Luca Guadagnino).



9 2019: Monos (Alejandro Landes) y Burning (Lee Chan-dong).



Mauricio Laurens

Cine al Ojo

