La memoria de un 'nadie' en restrospectiva

Álvaro Duque Isaza, un rebuscador de origen pereirano, desde hace más de 46 años ha sobrevivido y pasado muchas penurias en Nueva York, pero también siente inmensa nostalgia por regresar algún día a casa para volver a saber de sus familiares. Porque… “el amor por la tierra de uno nunca se olvida”, así lo dijo la anciana momposina Mamá Icha en reciente largometraje sobre una parecida problemática social.



Sufrido e incansable trabajador, independiente y libre como el viento, Álvaro manifiesta con voz quebrantada los golpes que le ha dado la vida. En su triste condición de ciudadano anónimo, en algún momento ilegal, no se ruboriza al confesar que ha superado una docena de entradas a la cárcel por contravenciones quizás menores. Tose ante la cámara, fuma con ansiedad, mete bareta y vuelve a toser. Cuando se le pregunta cómo es Nueva York, responde sin vacilaciones: “un pulpo, un monstruo que absorbe a las personas”.



El cineasta bogotano José Alejandro González, egresado como director y editor de una importante escuela catalana, se dio a conocer por el medio nacional en plena pandemia gracias a Lázaro (2021) –su primer largometraje documental alrededor del seguimiento al propio padre deportista en estado terminal o de indefensión–. Bastará decir que tal ópera prima autobiográfica fue reconocida como la mejor en su categoría en el pasado Festival Internacional de Cine de Cali.



Apoyado por el productor Felipe Guerrero y su empresa Mutokino, o cine en estado de mutación, José Alejandro se ha inquietado por capturar (y grabar) aquellas cualidades u otras falencias humanas de quienes se cruzaron a su lado en un viaje de regreso desde la Gran Manzana. Experiencia que abrió paso al primer corto profesional: Todos somos buenos –he aquí uno de sus distintivos comunicacionales al compartir y darle libertad al entrevistado–. Porque ya no se trata de artistas, campeones, estadistas o bandidos, sino de personas cercanas y vitales.

Solitario, 70 años, Álvaro confiesa haberle tocado muy duro en la vida. Caminante incansable y rebuscador de oficio, egocéntrico y algo paranoico, termina creyéndose el… putas. Vendedor ambulante, siempre y cuando las autoridades no lo pillen, al final confiesa que la demencia senil se avecina y el diablo vive en él. Afirma ser un sobreviviente de la jungla de asfalto, metido diariamente en trenes y habiéndose devorado todas las pizzas de Queens y Harlem.



Apodado el Marciano, atraviesa una tóxica relación de pareja y su novia Doris, la Negra, se sobreactúa por cuanto sabe que la están grabando para una película. Revisa las fotos del álbum personal y cada una de ellas le despierta emocionantes recuerdos, atiende o evade las marcaciones insistentes de una vieja loca y aguanta las cantaletas en su presencia. Se somete a terapias antidepresivas, practica rituales budistas y frecuenta las floristerías. Es que soy una persona pasada de… ‘sabidez’, en sus propias palabras.



Su precioso afiche promocional merece una interpretación: camisa rosada de manga larga que hace de florero y del cual brota el ramillete de una magnolia y dos margaritas, con un fondo cubista de rascacielos azules. Vive en una alcoba-cocina, descansa en un camastro esquinero a lo Van Gogh, donde sobresale una ventana con flores y estampas de Buda; además, el televisor está en modo noticiero y proyecta curiosamente alocuciones del republicano Trump. Entonces, qué quiso decirnos: que la felicidad persiste, aun en contra del cansancio, el aburrimiento y las adversidades.



Tan recurrente grabación y posterior trabajo de edición se centran en tres aspectos: la amistad, la soledad metropolitana y el desarraigo en tierra extraña. Álvaro, hastiado de la comida chatarra, sueña con regresar a Colombia y conocer su familia del último medio siglo, lamenta no haberse casado ni hecho una familia. Algún tiempo después su tan anhelado retorno efímero a la tierrita risaraldense se hará realidad, en la última media hora de proyección, aunque su ‘modus vivendi’ ya está fuertemente enraizado con la gran urbe. En conclusión: desde la rutina, la depresión y el desasosiego pasamos al “vamos a ver qué va a pasar”.



El pasado 21 de septiembre, día dedicado a los cuidados del alzhéimer, se presentó en la Cinemateca de Bogotá su conmovedora y solidaria ópera prima. Es así como Lázaro fue reconocida como “una película para la memoria”, en carteles y notas de producción. “Siempre he creído que las cosas suceden en el momento perfecto, filmé a mi papá durante diez años puesto que deseaba mantenerlo guardado en la memoria filmada”, lo ratifica su director.



Su punto de partida, un mensaje escrito o grabado por un padre a su querido hijo en la distancia: “No quería preocuparte, pero el médico me ha dicho que pronto perderé la memoria, he pensado mucho en ti y me haría bien verte”. Estrenada por la plataforma Vimeo en plena pandemia, con reducidas funciones presenciales en algún cine-arte, Lázaro está dedicada a las familias que cuidan cariñosamente de sus viejos.

