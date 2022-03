La importancia de llamarse Jane Campion

Después de doce años de receso en su filmografía, regresa la cineasta más apasionada del planeta para asombrarnos y perturbarnos con una recreación de ambigüedades afectivas sobrellevadas por testosteronas vulnerables en espléndidos parajes montañosos rodeados de pastizales. Ahora, siendo récord con doce nominaciones al Óscar, la consumada guionista y directora neozelandesa brinda una impecable película de ambiente vaqueril que plantea cómo detrás de una homofobia recalcitrante puede haber un homosexualismo reprimido.



En coproducción con Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, un drama moral y sicológico de aventuras en atrayentes espacios abiertos. Al adaptar una perversa historia de amor-desamor, escrita por el estadounidense Thomas Savage (1915-2003), la Campion doma un guion pleno en subterfugios sexuales de época que acarrea diversas interpretaciones. Aunque sus acciones se ubican originalmente en potreros de Montana, hace casi cien años, no es un wéstern crepuscular como tal puesto que va más allá en su doble condición de sicodrama y manifiesto de relaciones interpersonales enmarañadas.



Exposición de masculinidades tóxicas aliadas con sexo reprimido, sicopatología encubierta e instintos misóginos; además de humillaciones, sentimientos vengativos y de autodestrucción. Sus personajes: viuda y madre sobreprotectora recién casada, cuya entrada al nuevo rancho genera la animadversión del rudo cuñado ganadero, e hijo adolescente de modales afectados en frente de quien venera a un fallecido campeón de rodeo.



Presentada por Netflix, The Power of the Dog aspira el domingo 27 de marzo a doce doradas estatuillas: mejor película, dirección y guion adaptado por Jane Campion, fotografía (Ari Wegner), música (Jonny Greenwood), edición, sonido, decorados, actor principal —el británico Benedict Cumberbatch— y tres repartos secundarios —la señora Kirsten Dunst, su esposo Jesse Plemons, también en la vida real— y el poder revelador del jovencito Kodi Smit-McPhee.



Jane Campion (Wellington, Nueva Zelanda, 1948). Estudió antropología en Victoria University de Wellington, pintura en Sydney College y frecuentó, entre 1979-80, la Escuela Australiana de Cine y Televisión. Su cortometraje Peel, en 1982, obtuvo primera Palma de Oro en Cannes. Escritora y directora, crea siempre mundos personales para captar peculiares atmósferas británicas, y de su tierra nativa, mediante artificios escénicos y lenguajes novedosos que desafían rígidas convenciones del no menos viejo cine de raíces literarias. Un ejemplo: para expresarse sin más tapujos, protagonista muda lee los labios y escribe mensajes o se comunica con sus manos —la hijita traduce esos pensamientos— y el piano establece un contrapunteo con sus estados de conmoción interior.



El reconocimiento mundial le llegó con El piano, en 1993. Ada, extraña visitante procedente de Escocia que desembarca en el Pacífico Sur, posee dos tesoros: el instrumento de teclado y un vivaz retoño. Melancolía profunda, sutil e indescifrable, que transpira las impresiones más ocultas del alma para compenetrarse con el brumoso paisaje descrito. Sus matices eróticos abarcan una gama de sensaciones y deseos irreprimibles, sin excluir el dolor ni el rechazo marital. Campion crea un mundo personal, le concede connotaciones mágicas a la imagen visual y nos sume en lecturas sicoanalíticas. Al captar la peculiar atmósfera de su nativa Nueva Zelanda, artificios escénicos y novedosos lenguajes desafiaron las rígidas convenciones. ¿Qué significa ese piano tan preciado? Muchas cosas: Europa (el pasado), un medio íntimo de comunicación (la música) y un objeto de valores afectivos incalculables (la vida misma). Holly Hunter, magnífica, ganó el Óscar al traslucir las situaciones y exteriorizar un universo plagado de confusiones, ternuras reprimidas e instintos o malestares inconfesables.



El retrato de una dama (1996). Romanticismo de época basado en la novela homónima de Henry James. Su eje narrativo: los primeros brotes de la emancipación femenina a finales del siglo XIX. La sensibilidad del Viejo Mundo (Europa) frente a la emancipación del llamado Nuevo Mundo (Estados Unidos). Primeros capítulos o expresiones melodramáticas de la liberación en donde muchas mujeres adquirieron comportamientos independientes y despertaron actitudes propias del mundo moderno. Nicole Kidman, sensacional.



Humo sagrado (1999). Con Kate Winslet, en el irónico papel de una chica australiana disfuncional que conoce el infierno cuando solo pretendía nutrir su espiritualidad en India. Retrato sutil e irónico de una familia conservadora e hipócrita que trata por todos los medios a su alcance de regresar a la normalidad, no obstante que uno de sus miembros disfuncionales cae bajo la influencia de un carismático pero excéntrico gurú religioso (Harvey Keitel).



Su anterior salida: Bright Star (2009). Poema en imágenes, según cartas de amor escritas durante sus tres últimos años por el tempranamente fallecido poeta romántico John Keats. Afectado por la tuberculosis se instala en una casa campestre de los alrededores de Londres, ha publicado sin éxito sus primeras obras y allí conoce a una bordadora de finos modales, quien no se deja impresionar por los poemas. Figura incontestable del romanticismo inglés, junto a Lord Byron y Percy Shelley, las joyas líricas de Keats se difundieron después de su deceso puesto que en vida no fue elogiado por los conocedores. Sus diálogos, entrecortados, fueron extraídos de la correspondencia que sostuvieron mientras el bardo permanecía recluido en Italia debido a crónicas insuficiencias pulmonares.

