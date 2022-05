Homenaje al músico inmortal de bandas sonoras

Eurocine, el Festival de Cine Europeo, presentó en su edición número 28 un excelente documental biográfico con entrevistas minuciosamente recopiladas y editadas entre 2014 y 2020, por el autor siciliano de ‘Cinema Paradiso’. Vemos y escuchamos al aclamado maestro romano Ennio Morricone, compositor estrella de música para cine, quien falleció en julio de 2020, a los 91 años, en su ciudad natal. En casi tres horas, entre centenares de partituras para cintas de diversos géneros y novedades, se destacan aquellas que perfeccionaron sus narrativas cinematográficas y los estilos fílmicos de prestigiosos realizadores a partir de 1964.



Todos ellos hablan emocionados cuando recuerdan al músico integral, que acompasó el diálogo de sus películas. Entre ellos, una nómina de lujo: los directores Clint Eastwood, Oliver Stone, Brian De Palma, Terrence Malick, Quentin Tarantino, Marco Bellocchio, Giuliano Montaldo, Roland Joffé, Darío Argento y Wong Kar-wai; tras el espíritu de Pasolini, los ya fallecidos autores Bernardo Bertolucci y Lina Wertmüller. También, sus más prominentes colegas, el estadounidense John Williams y el alemán Hans Zimmer; además, ídolos populares como Quincy Jones y las cantantes Joan Báez y Laura Pausini.



Quien estudió en el conservatorio de la Academia Musical de Santa Cecilia, bajo la batuta del pedagogo Goffredo Petrassi, se especializó como trompetista —la profesión de su papá—y desde 1964 se dedicó con exclusividad a la composición para películas de género ‘spaghetti western’, filmes políticos y terror alternativo. Bastante experimentado, Morricone sobresalió por la vena lírica desplegada en melodías ejecutadas con variados instrumentos de reminiscencias clásicas y tonalidades modernas.

Al adaptarse con facilidad a las posibilidades narrativas del lenguaje musical incorporadas al séptimo arte, solía ver atentamente las copias finales de sus amigos cineastas antes de proceder a componer las consecutivas bandas sonoras. Con Bertolucci logró el unánime reconocimiento de melómanos y espectadores en su segundo largometraje, intitulado ‘Prima della rivoluzione’. Por la concepción rítmica de secuencias escenificadas como si fuesen movimientos musicales, la llave exitosa llegó a su cima ocho años después con la saga monumental ‘Novecento’ y una cadenciosa construcción orquestal del romance épico, que cubría del verano de 1908 al otoño de 1922.



Del director-guionista y productor Sergio Leone, la emblemática trilogía del ‘spaghetti western’ (1964-66), siendo la parodia europea del sacrosanto género de Hollywood. ‘Por un puñado de dólares’ contiene 17 melodías, silbidos característicos y percusión en sus créditos; ‘Por unos dólares más’ incluye un órgano de capilla con doce temas reconocibles de un total de 23 y la emblemática ‘Lo bueno, lo malo y lo feo’ mezcla trinos, susurros, efectos de balas, cascos, fanfarrias y cadencias nostálgicas e irónicas.



Su legendaria llave creativa con Pasolini empezó en 1966, gracias a ‘Pajaritos y pajarracos’ y la brillantez novedosa de sus créditos de presentación cantados por Domenico Modugno, hasta culminar en la perturbadora introspección del Saló-Sade-Pasolini. En ‘Los intocables’ rigieron los acordes del intrépido agente Eliot Ness en su lucha contra la mafia, y por ‘La misión’ el magnífico oboe del padre Gabriel nos acercó a la gloria.



Musicalizó, para Gillo Pontecorvo, los créditos de apertura y la marcha central adaptada a las circunstancias históricas de ‘La batalla de Argel’; así mismo, los números más atrayentes de ‘Quemada’ intitulados ‘Abolición’ y ‘José Dolores’ —este último, el palenquero cartagenero Evaristo Márquez—. Con Elio Petri, cabecera del film político a la italiana, recurrió a un sintetizador para lograr el timbre adecuado, en ‘Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha’, y un ‘scherzo’ de diez minutos “con la música más bella que el cineasta jamás se pudo imaginar”.



En la plaza de San Marcos, el octogenario maestro dirigió la cantata ‘Here’s to You’, escrita por Joan Báez y tema capital de la epopeya ‘Sacco y Vanzetti’. Creó una musicalización de denuncias comprometidas con el cambio social y escribió la balada ‘Libertad desde la esperanza’; también, los aires napoleónicos del sublime ‘Allonsanfan’ de los hermanos Taviani.



Pero el realizador que más trabajaría con el maestro, siete veces desde 1988, fue Tornatore. En sus historias, las imágenes audiovisuales sincronizadas se adecúan al mundo propio del cine para plasmar visiones particulares y recuerdos de sonidos individuales detrás de cámaras. En ‘Cinema Paradiso’: Salvatore Di Vita, llamado Totó, regresa después de varios años a su terruño para reconstruir los soportes afectivos de raíces cinematográficas; prosiguió con ‘La leyenda del pianista en el océano’, en 1998, tras el aprendizaje intuitivo de quien interpretaba el piano con sorprendente virtuosismo, textura y color.



Punto final, en 2015, cuando Tarantino utilizó una rica selección de melodías para ‘Los ocho más odiados’ y Morricone obtuvo finalmente el tan codiciado Óscar, a sus 88 años, al intervenir el regreso a una nueva comedia de vaqueros con toques tendenciosos, crueles y violentos. Porque Morricone + wéstern + Tarantino era igual a la perfección. Su última carta, escrita a mano, le serviría de epitafio: “Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto”.

MAURICIO LAURENS

