Historias de familia y reflejos de tragedia nacional

Del veterano y desigual cineasta madrileño Fernando Trueba, una discreta adaptación en imágenes emotivas de la novela homónima de no ficción elaborada por su hermano guionista, David Trueba, a partir de las memorias del padre inmolado de Héctor Abad Faciolince. Otra fuente cinematográfica de relieve: el largometraje documental Carta a una sombra, codirigido y estrenado en 2015 por Daniela Abad Lombana –hija del escritor y nieta de la víctima inmortalizada–. Su notoriedad mundial se fraguó gracias a la selección oficial de Cannes 2020 y por el premio Goya 2021, desde Málaga y Madrid (España), como ‘mejor película extranjera de habla hispana’.

Film autobiográfico y familiar de época, ambientado en zonas residenciales de Medellín años 60 y 80 –barrio Laureles–. Porque su narración alterna los colores vivos heredados de finales de una década prodigiosa, con el blanco y negro de aquellas escenas que culminan fatídicamente en 1987. Se presentan aciertos y debilidades del viejo cine: niñez feliz en el seno de un patriarcal hogar liberal secundado por mujeres, adolescencia no argumentada en el norte italiano y enamoramiento anecdótico, que precede al desenlace conmovedor de un activista social precursor de los derechos de Salud Pública.



En 2006, Abad Faciolince publicó las memorias personales del crimen no esclarecido de su papá; diez años después, la nieta e hija de los anteriores edita material del archivo personal de tres décadas, con numerosos testimonios directos de parientes y allegados (Carta a una sombra). En esta juiciosa recopilación, con viajes detallados y mensajes grabados en casete, se resaltan sentimientos afectuosos y expresiones de alcances poéticos.



En ‘memorias de mi padre’, título de algunas versiones internacionales, se aborda el amor inquebrantable de un progenitor hacia el único hijo varón, y viceversa; con la mirada del niño fascinado (Héctor III), en las jornadas de vacunación masiva lideradas por Héctor I, desde hospitales y barrios vulnerables. Su clímax y punto de llegada: el 25 de agosto de 1987, en una vía pública de Medellín, después de ir al entierro de un líder educativo y frente a las oficinas del sindicato universitario, el doctor Abad Gómez fue baleado por sicarios en moto. Aún treinta años después se desconoce la autoría intelectual del magnicidio, aunque su familia sostiene haber sido motivada por oscuros intereses parapolíticos.



Héctor Abad Gómez, prohombre antioqueño vilmente asesinado por fuerzas desconocidas, bautizado por los medios ‘mensajero de la vida’, nació hace cien años en Jericó. Médico y docente de la Universidad de Antioquia, experto en salud pública y epidemiólogo, activista de los derechos humanos, demócrata y denunciante de una racha de crímenes contra militantes de la Unión Patriótica. Su vida estuvo dedicada a dos causas fundamentales: apostolado social en barrios marginados y amor incondicional e irrestricto a su esposa Cecilia e hijos –cinco mujeres y un muchacho-.



En la cinta se resaltan sus labores humanitarias, y los principios del librepensador rodeado de un tradicionalista núcleo hogareño (“Soy cristiano de principios, marxista en economía y liberal en política”). Tachado de comunista por sectores derechistas, las reacciones contrarias lo señalaron tendenciosamente de fascista sin dar más explicaciones. Al reflejar en tonalidades íntimas las desventuras de una familia y de todo un país, sus palabras recobran hoy gran importancia: “Odio por la muerte, odio por esta violencia”.



“Uno se pregunta: ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué podemos hacer para detener esta ola de sangre? ¿Quiénes están detrás de estos numerosísimos crímenes? Porque hay gente, personas, seres humanos, que los conciben, los planean, los pagan, los mandan a ejecutar. Son personas de carne y hueso, quizás colombianos como nosotros en uso de razón, plenamente conscientes de lo que hacen” (Héctor Abad Gómez, 1987). Lástima, pero no se muestra en este largometraje de no ficción el abanderamiento de ‘La marcha por los claveles rojos’, días antes del mortal atentado.



Un soneto apócrifo de Borges, según su hijo, estaba en el bolsillo del doctor Abad el día cero y ahora está inscrito en la lápida: “Hoy ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término: la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte, y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra”.



Filmografía parcial del realizador Fernando Trueba (Madrid, 1955). Suele poner en escena divertimentos de picaresca posfranquista, con situaciones políticas y sociales extraídas de cambiantes realidades españolas. Especializado en Comunicación e Imagen, primero reconocido como versátil crítico de cine, en el diario El País y la revista Guía del Ocio, pasó al campo ilustrado de la práctica y debutó con Ópera prima, en 1983 –doble sentido de los encuentros furtivos de dos primos en la estación madrileña del metro Ópera–.



Sus salidas posteriores fueron éxitos comerciales o cayeron en desgracia: desde Sé infiel y no mires con quién, a la desastrosa comedia sentimental de gemelos en Miami (Two Much), con Antonio Banderas y Melanie Griffith por partida doble. Triunfó en Hollywood al recrear el infausto verano de 1936, trajo vientos de tragicomedia para Belle Epoque y retomó La niña de tus ojos tras el aire descompuesto del cine franquista y nostálgico de los tiempos del cuplé –picardía ibérica, sarcasmo y humor negro derivados de la escritura mediterránea de Rafael Azcona–.



Son numerosas las aptitudes de Trueba para representar majamente épocas y estilos, en subgéneros que varían de la comedia humana a la tragicomedia. En lo corrido del presente siglo ha logrado culminar dispendiosos proyectos transnacionales: el documental musical Calle 54 (año 2000) –antología del jazz latino en Nueva York–, El baile de la Victoria (2009) –complicidad de ladrón pensionado con una víctima chilena de Pinochet–, el dibujo animado Chico y Rita (2010) –pasiones surgidas en los encuentros del cantante y la bailarina del son cubano– y El artista y la modelo (2012), coproducción franco-española sobre un viejo escultor del mediodía francés (Midi) y sus relaciones artísticas con una chica destapada.



Mauricio Laurens

Cine al Ojo

