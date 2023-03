Film criminal francés y secuela familiar inglesa

La noche del crimen (‘La nuit du 12’, Dominik Moll, Francia, 2022). Suspenso, thriller e investigación criminal. Un caso execrable, no resuelto por las autoridades judiciales: la noche del 12 de octubre de 2016, una adolescente fue quemada viva en Grenoble cuando caminaba sola de noche de regreso a su casa; un año después de semejante atrocidad, los policías no habían logrado atrapar al sicópata responsable y tampoco esclarecer otro de los tantos casos aberrantes que suelen quedar en la impunidad. Clara era una muchacha libre como el viento, sin prejuicios, frecuentaba gente ‘rara’ –según su mejor amiga-- y los ocasionales novios interrogados apenas la calificaron de ‘bonita’.



Dos oficiales fueron asignados al terrible feminicidio, uno viejo y otro joven, pero sólo a uno de ellos se le convirtió en obsesión. Surgen varias hipótesis investigativas: que fue un ataque de celos y venganza monstruosa, que pudo haberse tratado de un criminal en serie, que alguien la trataba como basura o, quizás, algún ritual o sacrificio practicado por drogadictos pirómanos. Tanto sospechosos como amantes caen en evasivas, pero alguien afirma contundentemente que… “la mataron por ser mujer”. Según una juez municipal, la mayoría de crímenes con sevicia son perpetrados por hombres, pero son éstos quienes más los persiguen y buscan atrapar en el lugar del crimen al presunto desalmado.

La noche del 12, estupendo thriller criminal, dirigido y escrito por el incisivo cineasta de origen alemán cuyas producciones de ‘suspenso a la francesa’ se remontan a ‘Lemming’ –alteración de la paz hogareña por un roedor ártico-- y ‘Harry, un amigo que te quiere’ --el acosador escolar de siempre--. Moll, de padre alemán y madre francesa, ganó dos premios César como director del año y coguionista adaptador; además, este film noir arrastró cuatro estatuillas adicionales: film 2022, revelación masculina (el lozano Olivier Bouillon) y coprotagonista (el desentendido Bouli Lanners).

Anoto que el thriller como género, derivado del verbo inglés ‘to thrill’, quiere decir emocionante o estremecedor. En este riguroso drama policíaco, la juez da en el clavo cuando afirma que… toda diligencia judicial conlleva el acopio de pruebas, el cotejo de sospechas y la búsqueda de evidencias tanto forenses como sicosomáticas. Por cuanto los deberes del capitán y sabueso irán tras un objetivo indeseable, oscuro y peligroso, más cuando su intranquilo compañero en retiro se aparta por problemas maritales.

El hijo (The Son, Florian Zeller, Estados Unidos-Francia, 2022). Primero fue pieza teatral (Le fils), escrita por el prestigioso director escénico parisino; después, The Son, puesta en escena cinematográfica y libreto adaptado junto al encumbrado guionista británico Christopher Hampton. No me parece justo que algunos opinadores internacionales lo llamen melodrama televisivo, tratándose de un sicodrama familiar que rastrea historias de vidas vulnerables, mientras mantiene sus convenciones de escritura y desarrollos emocionales. En medio del caos existencial, un adolescente grita su falta de atención y provoca una verdadera conmoción en sus padres (Hugh Jackman & Laura Dern), la madrastra (Vanessa Kirby) y el abuelo (Anthony Hopkins), quien a su vez abofetea al hijo frustrado.

Nicholas, un menor de edad con graves trastornos afectivos originados por el distanciamiento y divorcio de sus progenitores, cae en estado de postración y tentativas de suicidio al percatarse de que su viejo disfruta de una reciente relación conyugal y reasume con un bebé, medio hermano, el mismo cariño proporcionado en su infancia veraniega. Peter, el dos veces papá, entre Londres y Manhattan, un abogado ejecutivo y político en perspectiva quien abandona sus funciones domésticas por intereses profesionales, se percata tiempo después de no haberse sometido a una paternidad responsable.

El padre (The Father, Florian Zeller, Reino Unido-Francia, 2020). La demencia senil y el ‘mal de Alzheimer’ pocas veces fueron recreados con tanta intensidad dramática e interpretativa. Hopkins (Anthony) personifica a un octogenario confinado en el loft londinense de su hija (Anne) y cuyo destino inmediato e inatajable será una casa geriátrica. Su historia neurológica y diagnóstico sicológico son rumiados por el espectador a medida que avanza la narración: confusiones en el lenguaje y memoria que flaquea, estado sicótico incipiente e invención de historias que él mismo cree verdaderas, desorientación y preocupaciones recurrentes.

Él ve que suceden cosas raras a su alrededor, al igual que nosotros como espectadores, y se hace varias preguntas sobre lo que está pasando y están tramando: ¿dónde estoy y quién eres tú, de dónde saliste? Un padre, cuya amorosa hija es interpretada con fuerza y credibilidad por Olivia Colman, no soporta a las enfermeras e insiste que él solo puede cuidarse. La originalidad en el manejo de la enfermedad y los lugares cerrados obedece al sentido dramatúrgico del experimentado director proveniente del más puro teatro cotidiano e intimista. Las distorsiones espacio-temporales proceden de una mente confundida y los juicios emitidos responden a sintomatologías del mal que lo aflige, tanto a su propio oscuro pasado campesino como al origen de sus temores. Hopkins, protagonista ganador del Óscar, pasa a ser de relleno en ‘El hijo’.

