Fantasía épica traspuesta a un futuro medieval

Las populares novelas del escritor y periodista estadounidense Frank Herbert pertenecen al género de la filosofía ficción, según él, y no al internacionalmente conocido como science fiction (sci-fi). En medio de divagaciones cósmicas, con naves galácticas inspiradas por libélulas y mantas, transcribo algunas de sus célebres frases: "Los sueños son mensajes de lo profundo" –voz cavernosa que se oye antes de iniciarse la proyección en pantalla oscura–, "el miedo es una muerte pequeña que destruye" –le advierte una madre sobreprotectora a su hijo en trance de volverse héroe– y, como lema central, "más allá del miedo, el destino aguarda" –consejo premonitorio–.



Un futuro demasiado lejano, imposible de imaginar (año diez mil algo), con vuelos corrientes interplanetarios y el cosmos totalmente colonizado desde hace varios milenios. Sus pobladores viven como en la Edad Media, hay guerras por doquier e impera la fuerza religiosa. Al finalizar esta publicitada cinta de aventuras épicas, cuyos excesos no gustan del todo, su epílogo anuncia un innecesario segundo episodio en posproducción. Cuando el joven actor neoyorquino Timothée Chalamet ingresa por fin al arenoso Olimpo: "Es el comienzo de una nueva vida en el desierto".



Frank Herbert (1920-1986) publicó en 1965 la primera de seis imaginativas aventuras noveladas. Las fuerzas tecnológicas del Mal han destruido varios planetas, ecosistemas devastados y villanos que subyugan a los más débiles; en particular, el primogénito del asesinado duque Leto Atreides, quien por orden imperial no logró ultimar a un feroz destructor, deberá tomar venganza conjuntamente con su madre y desplazarse al planeta desértico Arrakis para salvar una especie aborigen, apropiarse del recurso mineral más preciado que existe (la especia) y evitar la extinción humana –entre tormentas de arena, con árabes y cristianos en lucha por la supervivencia–.



Su trama, estilo y vestuario se inspiran en el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Brilla una visionaria Reverenda Madre, personificada detrás de una mascarilla calada por Charlotte Rampling; se esfuma la línea materna brujesca –las Gesset Geberit– e irrumpen elementos misteriosos de simbolismos extraños: mano incrustada en una caja que prefigura el dolor de la humanidad y ese destino inexorable para combatir el miedo –"porque si matas una primera vez, salvarás tu vida"–.

Reseño dos cintas de anticipación dirigidas por Villeneuve, esas sí personales, caracterizadas por facturas modernistas y visiones apocalípticas en tiempos no muy lejanos. Son tramas complejas, centradas en determinaciones robóticas y dispositivos cibernéticos, que plasman dramas sobrellevados por criaturas atormentadas y réplicas humanas hechas en laboratorio. También, tres películas anteriores que desarrollan narrativas existencialistas moralmente vulnerables en la cuerda floja.



La llegada (Arrival, 2016): sicodrama existencial e inquietante thriller en torno al temor de lo desconocido –gigantesco monolito ovalado con presuntos enemigos y velada presencia de criaturas no identificadas–, o la revelación de incógnitas y piezas oscuras de un rompecabezas en busca de más misterios. Cuando el ejército contrata los servicios de una filóloga, traductora del idioma plástico de criaturas raras, surgen prevenciones y temores al intuirse la naturaleza autodestructiva del más allá.



Blade Runner 2049 (2017): "Canto de amor" a la legendaria versión anterior, ejercicio de estilo que le rinde culto al automatismo pesimista y la filosofía robótica, pesquisa de la naturaleza humana bajo los moldes inagotables de una encuesta que trasciende más allá del fin de la humanidad y atmósferas opresivas del futuro que les espera a Los Ángeles y Las Vegas.



Incendios (2010): desgarrador drama sociofamiliar que se desplaza de Montreal a Oriente Medio. El conflicto entre cristianos y musulmanes nacionalistas despliega campos para refugiados, prisioneros de guerra y éxodos masivos. Se desata una tormenta en el corazón de sus protagonistas: testamento de una madre de origen árabe, notario que entrega una carta póstuma, mellizos que descubren evidencias del padre pasado por muerto y existencia de un presunto hermano. Según la pieza teatral del libanés Wajdi Mouawad, búsqueda aterradora de orígenes étnicos-religiosos y esclarecimiento de verdades y coincidencias atroces.



El hombre duplicado (Enemy, 2013): Thriller existencialista y sicodrama urbano de trasfondo romántico: un profesor de historia en Toronto descubre en la red que alguien se le parece físicamente e indaga por el paradero de su otro yo, seguimiento a ese cualquiera cuya vida le es desconocida y juegos recónditos sobre una confusión de personalidades ideada por José Saramago.



Prisioneros (2013): Coproducción norteamericana integral; es decir, entre Canadá y Estados Unidos. Dos padres atemorizados al ignorar la suerte corrida por sus respectivas hijas; rencoroso uno de ellos tortura a un primer sospechoso, sin descartar que haya más secretos inconfesables del pasado, y cacería desatada en contra de quienes manifiestan sospechas infundadas y actos no justificados de violencia ensañados contra criaturas mentalmente vulnerables; además, la crueldad asume métodos de tortura para dar con el paradero de víctimas inocentes. Chocan dos métodos investigativos: el oficial conducido por el FBI y una justicia personal que obedece al “ejercicio arbitrario de las propias razones”.

