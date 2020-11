Esta maldita guerra de nunca acabar

El largometraje documental Colombia in My Arms (Colombia fue nuestra), codirigido por los cineastas fineses Jenni Kivistö y Jussi Rastas, fue grabado entre 2016 y 2018 en coproducción de cuatro países europeos –Finlandia, Dinamarca, Noruega y Francia–. Cinerreportaje directo, ganador este año del mejor documental nórdico del Festival de Cine de Gotemburgo, revisa posiciones disímiles sobre las fragilidades del acuerdo de paz y el desarme previsto de las Farc con archivos de televisión y un relato polifónico de algunas fuentes testimoniales de contrastadas condiciones socioeconómicas y políticas en el país violento que creemos conocer. Cuando se vislumbraba el tan perseguido final para el conflicto armado nacional, el presidente Juan Manuel Santos le anunció al mundo: ¡No más guerra, no más guerra! y el plazo convenido de 150 días para la dejación de armas supervisada por las Naciones Unidas.



Mientras tanto, en el suroccidente colombiano –montañas del Cauca y litoral Pacífico–, la cámara recorre el gris brillante y plomizo de los fusiles Galil incautados en combate al Ejército Nacional por el frente Jacobo Arenas. Del mural escrito en un rancho, con dibujo apologético de Marulanda Vélez y… ¡aquí se respira lucha!, pasamos por edición al tatuaje en la espalda con el mapa de Suramérica y el texto “aquí se respira paz”. Surgen varias preguntas entre los combatientes dispuestos a reinsertarse socialmente, entre ellas: ¿cómo va a hacer el Gobierno para garantizar nuestra seguridad? Se preparan, entonces, a estudiar y discutir en asamblea las ‘vicisitudes transitorias de la reincorporación’.



Se siente el caos del centro capitalino: aglomeraciones de vendedores ambulantes e indigentes y artistas callejeros, comederos callejeros y el espontáneo que dice “aprovechar el desorden en que vivimos”. Pero hay una señora campesina de bajo perfil que no les traga entero a líderes ni políticos, otro cree que morir por la causa o convertirse en héroe no vale la pena, un presunto aristócrata afirma whisky en mano que la clase alta se ha ido reduciendo a cenizas y, la única identificable, la senadora María Fernanda Cabal, habla despropósitos sobre acuerdos entre bandidos. Además, el vocero de un partido de manos limpias en formación explica con retratos los parentescos entre sí de tres familias presidenciales y concluye que vivimos en un país manejado en doscientos años por cuarenta familias del total de siete millones actuales.



Cada cual juzga esos momentos tan decisivos, según su historia o cómo le haya ido. “En mi caso desciendo de tres presidentes del siglo XIX, es que antes teníamos el poder y todos los privilegios”. El joven senador Iván Duque, respaldado por Uribe Vélez y José Obdulio, vocifera: “Haremos todo lo posible, como Centro Democrático, para que los acuerdos de paz sean revocados”. “Un pacto entre un gobierno corrupto y la guerrilla narcotraficante”, lo dice sin sonrojarse la Cabal, para rematar con esta perla: “un acuerdo para delinquir”.



Pero el colmo es aquel “volver trizas este maldito papel”, por el ultraconservador Londoño Hoyos.



Hay argumentos inteligentes o astutos, que dejan ver sus conveniencias y dilemas de guerra o paz como si fuesen las dos caras de la moneda. “Para financiar la guerra, necesitamos más dinero” –punto de vista militarista–, o “si los ricos financian la guerra contra nosotros, entonces les quitamos dinero para combatirlos a ellos” –argumento subversivo–. En busca de una paz estable y duradera, sea oportuno un homenaje ahora póstumo al positivismo del doctor Horacio Serpa, cuando desde el Congreso arengaba que… “estamos frente a un proceso político de entendimiento y negociación para finalizar una guerra cruenta de cincuenta y tres años”.



Si alguien duda que se trata de un documental, la pareja finlandesa afirmó rotundamente en rueda de prensa virtual que… “aquí no hay nada ficticio". Ni la bella secuencia de los cultivos de coca con la recolección, el lavado, los aditamentos y la obtención de la pasta; ni las aclaraciones de un campesino raspachín –“vivo en el monte y no soy guerrillero”–; ni aquel otro cuando reconoce “al son que nos toquen bailamos y no nos quedan más opciones”.



En medio de las denuncias contundentes sobre la ausencia estatal, el asesinato de activistas y líderes sociales, la erradicación manual y los atropellos a la única forma de obtener ingresos para sobrevivir, se preconizan élites que den confianza y generalizaciones que asustan en los corrillos de toros (“este país es una porquería, un país de borrachos”). Igualmente, se advierte el peligro que recae sobre un nuevo gobierno dispuesto a incumplir, el fenómeno de las disidencias y traiciones, los que se acomodan al proceso opuesto y aquel comentario sustentado que dio pie al título de la columna: esta maldita guerra de nunca acabar.



Nota final. La séptima edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos abrió con un breve pero emotivo musical fúnebre en el Valle del Cauca, dirigido por el cineasta chocoano Jhonny Hendrix Hinestroza. En efecto, un ataúd abierto o una cámara ardiente de un joven rapero del Pacífico en medio de un cañaduzal, cuya canción dice: “Madre ya no llegaré… porque me quieren pasar por un falso positivo”. Concluye con las fotografías de víctimas y madres dolorosas que reclaman la verdad de… Soacha, Samaniego y Urabá.



Para terminar, una pregunta para quienes recorrieron y captaron imágenes del país durante varios años recientes: ¿Cómo nos ven desde afuera cuando queda la impresión de una paz resbaladiza?



Mauricio Laurens

Cine al Ojo

maulaurens@yahoo.es