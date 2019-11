En la lucha de todos los días

Los conflictos humanos, en situaciones familiares y femeninas, que sin miramientos afectan a muchos de sus miembros van más allá de las edades respectivas u ocupaciones varias. Porque los hay morales, en esa disputa permanente entre valores, opiniones y conductas de motivaciones individuales, o quizás de temperamentos enfrentados. También suelen ser diferencias económicas, en descalabros y apremiantes situaciones sujetas a dependencias complejas. Persisten los de naturaleza sentimental o afectiva, cuando se presentan preferencias y algunos roces personales. Igualmente, casos de salud que afectan las cotidianidades y obligan a tomar las decisiones más adecuadas u oportunas. Sin dejar pasar por alto los pleitos del ámbito jurídico, cuando deberá demostrarse la participación o no culpabilidad en cuestiones de intereses o pretensiones de razones particulares. Pero para entrar en el análisis pormenorizado de esta película bastará tener en cuenta cómo un litigio “no puede existir sin dos sujetos distintos” y que litigar significa “pleitear o disputar un juicio sobre algo”.

Varios de estos aspectos tocantes a las relaciones interpersonales, por no llamarlas exclusivamente interfamiliares, salen a relucir en esta recién estrenada cinta colombiana dotada de altísimas calidades, no solo emocionales sino también interpretativas. Son las dolencias de una madre en condiciones críticas y constreñida a terapias desalentadoras, los líos financieros recaídos sobre su hija abogada y funcionaria distrital, el cuidado de un nieto único de cinco años cuyo padre se desconoce y, como si lo anterior fuese poco, el romance aparentemente efímero con alguien recién llegado no conveniente según ella. Une mère incroyable o ‘una madre increíble’ —así se le conoció en Francia— adopta, entonces, el otro punto de vista: la dedicación y entrega de una hija consciente de cómo su progenitora es derrotada por un cáncer que hace metástasis, la defensa incondicional de quien es acusada de corrupción, el desempeño de una madre soltera preocupada por no haberle proporcionado el sostén necesario a su pequeño y las inestabilidades del corazón derivadas de no tener suficiente tiempo ni energías para enamorarse.



Del mismo modo se prepara el terreno para construir una permanente discusión en esos episodios regulares en donde las partes involucradas están listas para debatir sus posiciones. Porque Leticia, la coprotagonista y mamá del director en la vida real, es una señora íntegra, de carácter fuerte y muy consciente del final inevitable —pues no le teme a la muerte, sino al deterioro de sus capacidades físicas—. Mientras que Silvia posee un temperamento dominante y no está dispuesta a claudicar en su intento de ser independiente. Si se me permite un juicio final para calificar sus actuaciones naturales o no profesionales: Leticia Gómez demuestra su lucidez y valentía, Carolina Sanín trasluce una voluntad férrea a toda prueba y Vladimir Durán se nota plano e inseguro.



¿Quién es Franco Lolli Gómez? De padre italiano fallecido y madre cartagenera, estudió Dirección Cinematográfica en la prestigiosa La Fémis, de París. Ha realizado con honestidad y talento dos largometrajes que exploran aspectos propios del día a día en casa. Recordar que Gente de bien, su bien calificada ópera prima, fue una coproducción colombo-francesa invitada por la Semana de la Crítica, en Cannes 2014. Érase una crónica hogareña, con dosis de intimismo y espontaneidad, capaz de abordar emocionalmente ciertas barreras e intolerancias sociales.



