En la línea realista y social de un autor iraní

El Grand Prix, en Cannes 2021, fue un justo reconocimiento a uno de los pilares del realismo social cinematográfico cultivado en críticos escenarios asiáticos del llamado Medio Oriente. Porque Farhadi, próximo a cumplir 50 años, logra recrear con naturalidad determinados accidentes e incidentes cotidianos en una perspectiva humana apartada de las rigideces morales y políticas impuestas, desde 1979, por el fundamentalismo islámico.



“Un film excelente sobre el honor, la honestidad y el precio de la libertad” ‘Hollywood Reporter’. Tres conceptos integrales que desbordan el tratamiento narrativo de una serie de decisiones y giros difíciles, lineales o cotidianos, con sus consecuencias en contextos tanto económicos como laborales y penales. Es entonces cuando el drama moral, sin elementos sentimentales propiamente dichos, adquiere las características de un thriller conducente al complejo proceso de esclarecimiento de episodios oscuros dentro de una pretendida institucionalidad antidemocrática.



Por cuanto Rahim, ciudadano emprendedor e independiente, ha sido estafado por el socio de un taller de artes gráficas y su capital aportado desapareció, deberá solicitar un préstamo a cuentagotas para cubrir desde la cárcel el desmesurado compromiso extorsivo que no ha logrado saldar. Ya no estamos en Teherán ni en París, sino en la milenaria ciudad sagrada de Shiraz, en el suroeste de Irán, cuando eventualmente este personaje podría superar el anonimato y tener una redención de quince minutos a lo Andy Warhol.



Rahim debuta en la televisión pública como ejemplo de honorabilidad al devolver 17 monedas de oro presuntamente halladas en cualquier calle de barrio. No obstante, hubiese podido utilizar ese monto caído del cielo y abonar la cuantiosa deuda que lo mantiene en prisión. Sus escenas transcurren en subidas y bajadas como si fuera una crónica cuya originalidad dramática radica en usar dos días de libertad condicional para conseguir a toda costa el monto necesario de su excarcelación. Porque desarrollos y situaciones parecidas aparecen en casi todas sus películas, tal como veremos enseguida en dos de sus piezas más representativas.



Escribe, coproduce y dirige Asghar Farhadi: dramaturgo, guionista de cine y televisión, egresado de la escuela de Arte Dramático de la Universidad de Teherán, responsable de importantes seriados en su país, quien ha tenido problemas con autoridades islámicas por no someterse a sus predicados. Cuando su notoriedad mundial es innegable, el alumno más aventajado del gran Abbas Kiarostami, se destaca como continuador de una línea realista urbana y rural. Anotemos que su primer éxito fuera de Irán fue ‘A propósito de Elly’, en 2009, al mostrar un paseo de estudiantes a una playa en donde una muchacha enamorada desaparece en el mar sin dejar rastros.



Algunas características narrativas y temáticas halladas en sus anteriores creaciones: el naturalismo propio de la vida hogareña y laboral que envuelve o trasciende sobre sus personajes principales y secundarios, la desdramatización de conflictos aparentemente banales, que se dispersan o multiplican, y la alternancia de planos abiertos con aproximaciones fotográficas de fragmentos del cuerpo u objetos determinantes. Destacable una de las actuaciones masculinas más convincentes y magnéticas del más reciente plano asiático: Amir Jadidi, en el papel del apesadumbrado pero amable Rahim, confundido y de sonrisa nerviosa, siendo un eslabón perdido en ese maremágnum de burocracia, negligencia e intolerancia.

‘Nader y Simin, una separación’ (2011). Narración lineal que transcurre con naturalidad, sucesos domésticos relevantes y fuerza emocional en el tratamiento de conflictos o dilemas familiares y morales: cariño y lealtad hacia un padre que sufre de demencia senil, proceso de divorcio y quejas de una esposa por el abandono del marido de sus responsabilidades domésticas. También, peleas legales por la custodia de una criatura, y la situación absurda desatada por un accidente casero que desemboca en un aborto accidental. Dos expresivos actores, sujetos a cambios emocionales, condicionan sus giros dramáticos que fueron recompensados por el Oso de Oro (en Berlín), Globo de Oro (en Los Ángeles) y un primer Óscar internacional para la República Islámica de Irán.



‘El cliente’ (‘The Salesman’, 2016). Del melodrama familiar y conyugal al thriller de trasfondo moral, con la exposición o planteamiento de algunas intrigas individuales conducentes al esclarecimiento de no pocas debilidades humanas; además, el abordaje de situaciones contradictorias e inciertas propias de la dificultosa cotidianidad en el seno de un régimen absolutista. Su magistral prólogo y los créditos de presentación, entre bambalinas, corresponden al montaje en un teatro de Teherán de ‘La muerte de un viajante’, de Arthur Miller. Sus personajes como tales pertenecen a un estrato medio alto; son musulmanes no ortodoxos, poseen casa y carro, hablan por celular, pero sus mujeres quedan relegadas a segundos planos.



En conclusión: contundente crítica social, política y sexual, tras la evacuación de un viejo apartamento afectado por grietas y descuidos administrativos. Gracias a la conducción de dos magníficos artistas profesionales, uno de ellos profesor de arte dramático, asistimos al desarrollo de complejas relaciones domésticas e interpersonales acentuadas por un incidente hogareño en donde el viejo cliente de una prostituta irrumpe en el nuevo domicilio de un respetable matrimonio de actores.

MAURICIO LAURENS

