El llano, los caballos y el joropo

Los cantos de vaquería, de ordeño y amansamiento a capela, patrimonio inmaterial de la humanidad −según la Unesco−, establecen lazos de unión entre la caballada, los bravos jinetes y sus ganados en esos extensos pastizales y caños o lagunas de los Llanos Orientales, particularmente casanarenses. Se presenta como narrador, campesino por herencia y propietario el afamado compositor y coplero sogamoseño Orlando ‘Cholo’ Valderrama, autor de joropos y corridos; además, dueño de una veintena de álbumes musicales y ganador del Grammy Latino, en 2008.

Grabado en Orocué (a orillas del río Meta) y San Luis de Palenque (Casanare), este bonito documental nos traslada, en medio del encierro, a “otro mundo” donde se respira libertad en sus hatos, o espacios abiertos, y respeto por el carácter templado de los habitantes. Un aparente remanso de paz, entre palmas y maporas, acentuado por la querencia de sus tierras y las tradiciones propias de su memoria oral. He aquí la letra de una de sus melodías, que inspira el título: “Si el cielo es un paraíso, tendrá que tener llano...“.



Por un lado, “bestias mañosas y altivas”, con cabalgatas y estampidas fotografiadas en panorámicas o planos generales con ayuda de drones controlados a distancia; del otro costado, en permanente alianza, hombres y mujeres provistos de lazos, aperos, cabestros, chinchorros y arpas o maracas que no pueden faltar en tales actividades cotidianas. Pero los aspectos laborales, musicales y paisajísticos se compenetran con una fauna silvestre de chigüiros, bandas de garzas y corocoras, alcaravanes y babillas. ¿Faltó alguna especie?



Para el ‘Cholo’ Valderrama (1951), siendo galardonado en Houston, Texas, por el ‘mejor álbum de música folclórica’, ‘¡Caballo!’ ocupa un lugar muy especial en su discografía y resume la pasión por ese fiel compañero e instrumento de trabajo al que le ha dedicado muchas de sus canciones; en efecto, afirma que cuando bautiza a sus bestias termina componiendo alguna melodía en la que se mencionan o salen a relucir de todas maneras –llámese ese moro rucio Pajarillo, Aguazul o Mañanita−.



Entre bozales, estribos y cabestros, se cuela una cierta apología del ‘encargado’; es decir, el caporal de hatos que... “sabe mandar y hacerse respetar”. No obstante el carácter fuerte de sus doñas y las faenas propias del coleo, se da por establecido el fenómeno del acentuado machismo aún vigente en tales comunidades. Una mención, aunque pueda parecer por fuera del presente contexto cinematográfico: si exceptuamos el dominio matriarcal de almas y potreros en ‘Doña Bárbara’, del novelista y expresidente venezolano Rómulo Gallegos, retumba entonces la siguiente expresión: “En un hato no se monta yegua”.



Hay vivencias humanas que enriquecen su narración para apartarse del entorno simplemente descriptivo y abordar consideraciones sociales. Es así como hay escenas

referidas a los preparativos de la esperada boda formal de una pareja de adultos mayores que ha vivido en unión libre por espacio de cuarenta años: anillos de compromiso, vestidos blancos de gala, gastronomía típica con generosas porciones de mamona asada y un centenar de invitados que se suman al ‘parrando’.



Su directora, una documentalista para tener en cuenta: Talía Osorio Cardona. Hija del inolvidable cineasta pereirano Jaime Osorio Gómez −el de la intimista producción de época ‘Confesión a Laura’−. Anoto el nombre del director de fotografía, Daniel Triviño, por cuanto estremecen la belleza de sus planos decididamente naturalistas, la velocidad atenuada de seguimientos en exteriores y los atardeceres de luces que captan horizontes o cielos pintados en todo su esplendor. ¡Sin más comentarios!



Mauricio Laurens – Cine al Ojo

