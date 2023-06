Dos romances de naturaleza apasionada

Si las relaciones de amantes y esposos son efímeras no significa dejar de ser invocadas dentro de los territorios atribuidos al ‘intimismo sicológico’. Cuando toda corriente anímica o actitud banal en el desarrollo de historias sentimentales reúne o separa a dos criaturas, se presentan matices que trascienden el juego de los afectos y la fuerza de las pasiones.



Si las miradas fijas se entrecruzan, hay química y guiños recíprocos de atracción, se traslucen deseos realizables en quienes caen extasiados frente a sus sensibilidades correspondidas, o quizás conectadas. Cuando se asumen desafíos que revelan móviles profundos del corazón y despliegan la íntima compenetración de una pareja, surgen palpitaciones que corren afines.

La historia de mi mujer (The Story of My Wife, Ildikó Enyedi, 2021). Coproducción europea de Hungría, Francia, Alemania e Italia. Parte de una novela de amor intitulada Reminiscencias del capitán Jakob Störr en siete lecciones, escrita originalmente por el judío húngaro Milán Fürst y adaptada en imágenes gracias a la neorromántica directora Ildikó Enyedi (En cuerpo y alma). Desde París, Hamburgo, Venecia y la isla de Malta evoluciona el prolongado romance matrimonial entre un veterano capitán de puerto carguero y una dulce señorita distanciada de la ‘belle époque’ de hace 100 años.

Melodrama novelesco localizado en alta mar (él) y tierra firme (ella y él); ágiles y azarosas pruebas afectivas de quien bromeaba casarse con la primera mujer que cruzase la puerta de un bar. Así se dio comienzo al juego de identidades conyugales a través de los años con secretos guardados, complicidades y sospechas de infidelidad, pero sin jamás haberse jurado la felicidad eterna. Amores de puerto, con los pies en la tierra, sobrellevados en visitas o reencuentros y esperas de varios años tratándose de un marinero nórdico, quien arrastra su propia fama, y la demoiselle que por períodos disfrutó del amour fou.

Siete las lecciones a seguir, con saltos en el tiempo de las citas menudeadas y sus respectivas moralejas. I. Sobre la resolución de problemas prácticos –noche de bodas instantánea y repetición en cuatro meses–. II. Sobre ese llamado laberinto social –aires decadentes en salones de baile y ligue sofisticado–. III. Sobre la pérdida de control –celos e inseguridades que provocan temores incurables e insalvables–.

Cuarta lección: sobre el poder de la sensualidad –porque cada reencuentro o reconciliación bien valía la espera–. Quinta: sobre la persecución de la realidad –¿quién puede estar detrás de nuestra infelicidad?–. Sexta: sobre ¡déjalo ir! –el despecho o la tusa sin más comentarios agregado–. Séptima: siete años después –a manera de epílogo–.

Ella es Lizzy, con dulzura de carácter y vena emocional aportada por la preciosa Léa Seydoux: “¡Eres guapo, pero tonto y celoso, insolente y sinvergüenza! Aunque eres muy dulce cuando estás borracho”. Tras la fama de los marineros de tener una novia en cada puerto, el capitán indaga: “Cuéntame, tú, una historia puesto que yo te las he contado todas”. Reflexiones finales y más lecciones aprendidas: ¿Qué placer encuentras en estar conmigo?, ¿por qué crees que no te sirvo en el papel de amante? y… ¡es imposible que la vida se acomode a ti, es mejor que tú te acomodes a la vida!

Los fuertes (The Strong Ones, Omar Zúñiga Hidalgo, Chile, 2019). Ópera prima del electrizante realizador neorrealista Omar Zúñiga Hidalgo, seleccionada por la plataforma de cinearte MUBI para celebrar el mes LGBTI: breve y ardiente romance de dos hombres chilenos, bien varoniles, en tierras australes.

Lucas y Antonio se enamoran a primera vista. El primero, diseñador santiaguino, visita en Puerto Valdivia a su hermana y abuela, antes de viajar al Canadá con una beca de estudio; el segundo, contramaestre de un barco pesquero de apariencia ruda, jamás ha pensado en abandonar su país para buscar más ríos y lagos en otros horizontes.

Entre ellos se desatan pasiones insaciables e incontrolables, andanzas a escondidas y manifestaciones hostiles de intolerancia u homofobia enraizadas en el pasado aldeano. Miradas furtivas en las tabernas del pueblo, no pasan inadvertidos en sus caminatas compenetradas con paisajes nebulosos y besos irresistibles en sitios oscuros o desolados. Charlan, se consienten y expresan su versátil cariño sin más vacilaciones.

Niebla, un sitio histórico de la Independencia con fuertes y murallas, mar Pacífico, lago, ríos y montes nevados. Homenaje filmado y colorida representación local de varias ruinas bicentenarias envueltas en la bruma de hazañas victoriosas contra el imperio español. Una curiosidad: quien iza la bandera chilena en las efemérides patrióticas es… Antonio, el técnico pescador.

El actor profesional Samuel González (Lucas) y el debutante Antonio Altamirano (Antonio) recrean una pareja previsiblemente perfecta, con química espontánea y entrega total frente al espejo, en tomas de estética soft core (porno suave) atenuadas por fuentes de luces y encuadres precisos. Ellos no actúan, despliegan su amor de película ante las cámaras como si fuesen amigos y amantes probados en la vida real. ¡Intensa amistad, aunque volátil frente al tiempo!

MAURICIO LAURENS

