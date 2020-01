Dos de las mejores cintas del momento

Invadidos por superhéroes, chatarras cibernéticas y exterminadores del más allá, no han pasado inadvertidas dos producciones de Netflix que ponen los pies sobre la tierra para referirse a problemáticas actuales, situaciones cotidianas universales y personajes de carne y hueso. Si la primera de ellas es dirigida por un paulista, famoso por Ciudad de Dios y otras dos importantes adaptaciones literarias, la segunda está conducida por un neoyorquino criado en el mundo del cine.

En particular, Los dos papas (The Two Popes). Ellos son: el cardenal alemán Joseph Ratzinger, convertido en Benedicto XVI, y el argentino Jorge Mario Bergoglio, vuelto Francisco I. Único caso en la historia moderna del papado, con varias eventualidades: el primero representa a una fracción conservadora y de teología ortodoxa, mientras que el segundo asume posiciones presuntamente liberales o demócratas como sucesor del trono de Pedro 2.000 años después. Hay otras particularidades fuera de serie, como es de conocimiento general: los dos están vivos, parecían no gozar de simpatías recíprocas, el uno actúa bajo la sombra de haber pertenecido a las juventudes nazis y el otro, jesuita por demás, ha sido tachado de peronista e izquierdista.



​Pero si vamos al terreno de la película, las cosas de Dios no son como parecen ser. Un diálogo inicialmente tenso, después cordial e ininterrumpido, con los entretelones de dos conclaves pontificios, rivalidades cardenalicias y antecedentes graves en torno al encubrimiento eclesiástico de la pedofilia; además, las ambigüedades cristianas de quien como obispo de Buenos Aires asumió una actitud pasiva en tiempos de dictadura y, según se afirma, no se pronunció sobre el arresto y las torturas a dos sacerdotes de su comunidad que realizaban labores comunitarias.



Sorprende gratamente la confrontación de dos veteranos actores galeses, que promedian 78 años: Anthony Hopkins –discreto– y Jonathan Pryce –igualito a Francisco, pero hablando inglés–. También, las suntuosas locaciones de Cinecittà, muy parecidas a las originales del conjunto palaciego, la Capilla Sixtina y los jardines de un palazzo suburbano. Siendo figura emblemática del nuevo cine latinoamericano –siglo XXI–, a Fernando Meirelles se le abonan con anterioridad dos correctas versiones cinematográficas: El jardinero fiel (John le Carré) y Ceguera (José Saramago).



Pasando a escenarios y personajes menos llamativos: Historia de un matrimonio (Marriage Story) permite identificarnos con aquellos conflictos familiares que suelen suceder todos los días en cualquier lugar del mundo –particularmente desde Nueva York y Los Ángeles– cuando hay un divorcio de por medio y la pareja debe acudir a los estrados judiciales para reclamar la custodia del hijo –en este caso, un niño de pocos años–. Después de haberse acordado la separación de cuerpos y protocolizado el divorcio, acontece la dificultad mayor cuando habrá que sortear los honorarios y las maniobras entre abogados, tras varios miles de kilómetros para disfrutar del tiempo compartido con su respectiva criatura.



Charlie y Nicole pertenecen al medio teatral y cinematográfico –él como director en Broadway y ella como actriz que desea regresar a casa para grabar seriados de televisión en Hollywood–. Mientras que la esposa (Scarlett Johansson) se comporta con naturalidad y desea instalarse en su casa californiana, el marido (Adam Driver) luchará por acomodarse a las restricciones legales y defender sus derechos como progenitor. Mención aparte para la pericia profesional de una jurista experta en derecho de familia, asumida con gracia y desparpajo por la muy galardonada actriz de reparto Laura Dern.



¿Quién es su director y guionista? Noah Baumbach, hijo de dos críticos de cine, lo que le ha permitido moverse en el medio como pez en el agua; se destaca por su fluidez narrativa y certera conducción de actores profesionales. Para terminar: vimos de Baumbach, en pasada edición del BIFF, su excelente reportaje dedicado al realizador Brian De Palma (Carrie, Scarface, Los intocables).



