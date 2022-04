Director irlandés evoca su infancia en guerra

La presentación de sus créditos –panorámica urbana a colores del puerto industrial y los astilleros modernizados del Titanic– viene seguida por una transición al blanco y negro para posteriormente irse hacia tonalidades sepias dominantes en esta hermosa película británica de época galardonada con el Óscar al mejor guion original. Nos remontamos al año de la llegada del hombre a la Luna (1969), donde el niño Buddy de Belfast ve con sus propios ojos la guerra civil que enfrenta a los citadinos irlandeses en dos bandos irreconciliables: protestantes despóticos, fieles a la Corona, y católicos marginados independentistas. Una calle, escenario de juegos infantiles y camaradería de sus vecinos, se convierte en un escenario de batallas campales, atentados con explosivos, automóviles quemados, barricadas y escombros.



Buddy era feliz, gozaba del cariño familiar rodeado de sus abuelos, padre obrero en Londres, madre ama de casa y hermano mayor, pero se enfrenta a un terrible dilema imposible de comprender en medio de su inocencia: hay que migrar, buscar otros horizontes –sea Nueva York, Vancouver o Sídney–, dejar su barrio y todas aquellas personas amorosas que le rodeaban. Ken, familiarmente llamado así, hijo de un carpintero y plomero protestante, tenía apenas nueve años cuando debió abandonar el terruño y dirigirse con su familia más cercana hacia Londres. Kenneth Branagh (Belfast, 1960), director y único guionista, cincuenta años después decidió regresar a casa y filmar una ficción autobiográfica que le valió estatuilla dorada a su escritura en la muy reciente sesión de gala del Dolby Theatre.



Dedicada en el último fotograma a “quienes se fueron, se quedaron y ya no están con nosotros”. En sus comienzos son los niños quienes más sufren la intolerancia religiosa y nacionalista, sin comprender el por qué sus compañeritos católicos eran víctimas perseguidas y tuvieron que correr despavoridos ante semejantes infamias. El abuelo se sorprende cuando Buddy le confiesa que una noviecita de su propia edad es buena gente no obstante ser católica. Dame Judi Dench, actualmente de 87 años, quien estuvo nominada en su condición de actriz secundaria, trasmite el candor universal de aquellas abuelas consentidoras que, sin salir de casa y sus alrededores, siempre iluminaron los hogares llenos de nostalgia.

Branagh, formado en la Royal Shakespeare Company, fundador de la compañía teatral Renaissance, debutó en los medios cinematográficos al adaptar e interpretar Enrique V, en 1989; así mismo, presentaría cuatro años después Mucho ruido y pocas nueces, con actores angloparlantes como Denzel Washington y Emma Thompson, y en 1996 puso en escena un exuberante Hamlet (el príncipe atormentado) personificado por él mismo.



Volver a morir, en 1991, a partir del subconsciente enfermizo de una mujer que sueña recurrentemente con tijeras y ‘despierta’ por hipnosis, rastrea las tenebrosas circunstancias que rodearon el asesinato de una célebre pianista. Ante semejante desdoblamiento de una personalidad post-mortem, que también afectó a otros implicados, el espectador se esforzaba por despejar el enigma y la venganza adquiría connotaciones crueles sin más cortapisas. Branagh se reservó para sí mismo el doble papel de investigador privado y víctima de la fatalidad, acompañado de un hipnotizador (el no menos respetado Derek Jacobi) y de su esposa en aquel entonces (Emma Thompson).



Con Frankenstein de Mary Shelley, en 1994, Branagh revisó conjuntamente con dos guionistas británicos una historia que había sido mal contada –la criatura le narraba su alucinante experiencia a un capitán obsesionado en descubrir una salida al Polo Norte–. Es así como Robert de Niro le aportaba dimensiones insospechadas a su mítico personaje puesto que los temas desarrollados no se reducían al del loco creador víctima de su propio invento, ni tampoco al del monstruo gigante y torpe que mataba sin contemplaciones, entonces el doctor Víctor Frankenstein cuestionó la responsabilidad paterna por boca de la Criatura, quien poseía la sensibilidad atribuida a un hombre horrible y solitario que además era discriminado.



Asesinato en el Expreso de Oriente (Murder on the Orient Express, 2017). Alguien apareció muerto en un camarote del tren de lujo que había partido de Estambul y se dirigía hacia Europa Occidental en plena temporada invernal. Sus trece pasajeros a bordo figuraron como sospechosos de haber acuchillado a un prestante hombre de negocios de siniestro pasado mafioso. El famoso detective belga Hércules Poirot, creado por Agatha Christie, quien se encontraba en plenas vacaciones, debió esclarecer el misterio de tan macabro crimen y evitar que se repitiese otro bochornoso incidente cuando los viajeros se encontraban aislados debido al descarrilamiento producido por una avalancha. El “viejo zorro”, varias veces parodiado o remedado, era asumido con propiedad por el hoy mundialmente aclamado guionista y director de raíces irlandesas.

MAURICIO LAURENS

