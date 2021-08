Cuatro estrenos internacionales en espacios familiares

Un tal Alonso Quijano (Libia Stella Gómez Díaz, Colombia, 2020). En una clase del pénsum de cine, con las lecturas y el análisis de pasajes pertenecientes al Don Quijote, un profesor enfermo de la Universidad Nacional –llamada la Nacho, en términos coloquiales– se apropia del personaje y representa imaginariamente sus andanzas, dramas reprimidos y frustraciones. Con un empleado de las pesebreras, que hace de Sancho Panza, y una estudiante punk siendo la sublimada Dulcinea, se realizan los ensayos teatrales del espectáculo estudiantil cuyo protagonismo es compartido con quien vivió en carne propia las amarguras y los recuerdos detenidos e intermitentes de su triste pasado –don Alonso Quijano, el Bueno–.

Entre la cordura y la locura, se conjeturan semejantes perfiles personales no como parodias del establecimiento, sino de simples pretextos para esclarecer ciertas mentiras del pasado –un Sancho degradado de la biblioteca al establo–. Esta ficción académica, algo forzada por las circunstancias, pretende llevarnos al porqué de tan excéntricas actuaciones para remontarse a secretos familiares no del todo dilucidados en el contexto de una tristemente célebre realidad nacional –desde la capital del TransMilenio y los domiciliarios hasta la Medellín de 30 años atrás, azotada por el narcoterrorismo y el sicariato de las comunas–.



Si “lo que importa es el personaje, no el texto”, según se oye decir en un salón de clases, cabe destacar los alcances interpretativos de dos de ellos: Manuel José Sierra (q. e. p. d.), en el papel principal, por transparentar el estado enfermizo y debilitado de quien, no obstante recitar incesantemente los parlamentos de rigor, dejaba entrever sus altísimas capacidades profesionales, y el veterano Álvaro Rodríguez, quien supo imprimirle chispa popular al leal escudero y fungir de investigador privado en busca de los vínculos con el pasado del tal Quijano. Presentada por Laboratorios Black Velvet.



La candidata perfecta (The Perfect Candidate, 2019). Excepcional coproducción feminista de Arabia Saudita y Alemania –dirigida, escrita y producida por Haifaa al-Mansour–. La doctora Maryam, médica de un apartado centro saudí de salud, de difícil acceso por una vía no asfaltada en pleno desierto, se propone llegar al concejo municipal para solucionar semejante irregularidad e igualmente aspira a ser reclutada por el Hospital King Faisal, aunque su permiso de viajar no ha sido renovado. Hija de un padre viudo –este último, profesor de canto y música tradicional auspiciado por autoridades musulmanas–, su postulación causa rabia por cuanto ellas nunca se han sometido a elecciones regionales, controladas tradicionalmente por hombres.



Además de su firmeza en ser elegida concejala, esta cinta posee valores pedagógicos que pueden ser tenidos en cuenta por aspirantes novatos a cargos públicos. Primer paso, armar un video de propaganda política, que corre el riesgo de volverse viral; segundo, planificar el adecuado presupuesto de campaña, y tercero, lograr una entrevista por televisión para seducir con su razonable programa social al electorado masculino, ciertamente discriminador y lleno de prejuicios machistas. Cuando Alá es invocado, su saludo revela que… “la paz esté contigo y sobre mí”. Distribuida por Cineplex de Colombia, fue propuesta por el reino saudí al Óscar.



Minari: historia de mi familia (Lee Isaac Chung, Estados Unidos-Corea del Sur, 2020). Familia asiática de cuatro miembros se instala en apartadas tierras de Arkansas. Mientras que el joven padre, laborioso y optimista, sueña con hacer de estos terrenos baldíos una moderna granja piloto de productos alimenticios preferidos por sus paisanos en suelo americano, la esposa y madre de dos tiernas criaturas no soporta pasarse su vida como clasificadora del sexo de pollitos en una avícola. Hechizados como espectadores ante tal derroche de nobleza, ritmo y transparencia narrativa; ejemplo de la tenacidad empresarial de inmigrantes asiáticos y exacta delineación de los personajes en consideración –el chiquito se roba los aplausos–.



Oda a la vida campesina, mirada autobiográfica y recuento lineal de los padecimientos de quienes sueñan con hacerse un mejor porvenir en suelo americano. Dos grandes actores: el carismático y muy de moda Steven Yeun, más la inquieta abuela mal hablada que justamente se llevó el Óscar secundario (Youn Yuh-Jung). ¿Qué es minari? Hierba silvestre con poderes nutritivos y curativos, se confunde con la maleza y limpia el agua de las quebradas, viene de Corea y las hojas se parecen a nuestras guascas. Porque sus semillas son traídas por la abuela y pronto se adaptan en campos fértiles a orillas del río que circunda la granja en referencia. Distribuye Diamond Films.



Un inquilino inesperado (Mon chien Stupide, Yvan Attal, Francia, 2019). Comedia sentimental y familiar, disfuncional y fuera de serie, desarrollada en torno a una pareja de la vida real con 25 años de matrimonio y cuatro hijos adolescentes en edades de merecer. Él, un exitoso novelista en el pasado que ahora reconoce escribir mediocridades; ella, ama de casa dependiente del vino blanco y los antidepresivos diarios. No obstante disfrutar de una confortable casa playera, los casados atraviesan momentos de crisis y el distanciamiento afectará a los muchachos, que cumplieron la mayoría de edad, se enamoraron y sueñan con independizarse.



Después de enfrentar la resistencia o tolerancia hogareña, llega la tormenta y nada volverá a ser igual. Los capítulos arrancan con cinco personas, quienes convivían con el narrador, y a medida que avanza el relato lineal se va reduciendo el número de uno en uno. Nuevo elemento en discordia: un gigantesco can callejero de raza mastín napolitano, que hace de las suyas para convertirse en detonador con este nombre: Estúpido. La célebre, aunque informal, estrella Charlotte Gainsbourg, hija a su vez de dos monstruos escénicos –l’enfant terrible Serge Gainsbourg y la diva británica Jane Birkin–, encarna con sobriedad el rol de heroína aguantadora conjuntamente con aquella encrucijada en que se encuentra su verdadero cónyuge –el también actor y director Attal–. Estreno de Cine Colombia.

