Cronenberg y la corporalidad

El controvertido autor canadiense David Cronenberg (Toronto, 1943) despliega una recurrente mentalidad fantasiosa inclinada hacia lo escabroso y horripilante. Después de ocho años de quietud ha reaparecido con su particular fijación por el terror corporal, las incisiones literales en el subconsciente colectivo y las inquietantes metamorfosis o mutaciones monstruosas de dimensiones irracionalmente románticas. Desde hace cuarenta años se ha preguntado ¿hasta cuándo amar a alguien que se está descomponiendo?



Maestro irreemplazable del género terrorífico, bautizado ‘rey del horror visceral’ y ‘barón de la sangre’, pone a prueba la tolerancia del espectador en cuestiones morfológicas e hipnóticas, mutaciones sexuales e impensadas operaciones quirúrgicas, de frente a la subversión orgánica y epidérmica, es decir, aquel miedo que está dentro de nosotros mismos y que podría salir a flote por manipulaciones extrañas. Lema de su más reciente pieza, que asombra y también repugna: “la cirugía es el nuevo sexo”.



Cinta morbosa, en su verdadero sentido, por cuanto ‘morbosus’ significa fijación enfermiza o reacción mental desaforada tanto al sexo (eros) como al sufrimiento (pathos). En efecto, Saúl, encarnado y envejecido literalmente por Viggo Mortensen, se somete al trasplante de vísceras nuevas y desarrolla el autodenominado ‘síndrome de evolución acelerada’, porque siente inmenso placer al realizársele cisuras en el abdomen y remoción de tripas.



Aquí el sexo no es penetración, ni siquiera piel, pero sí cortaduras y perforaciones. Ya ni siquiera son los tatuajes en las partes íntimas, sino cicatrices y heridas abiertas. Con el respeto que se merece Cronenberg, se le va la mano cuando un chico griego devora con voracidad un tacho de plástico en el baño y es asfixiado con una almohada por su propia madre y, a su vez, la víctima inocente será objeto de una autopsia show.

Este maestro de inspiración mórbida, quien cumplirá 80 años en marzo próximo, nos tiene habituados a la recreación de locuras por fuera de los moldes establecidos, a impresionarnos con algunas excentricidades demenciales y a obligarnos a no tomar en serio las ideas extrañas que revolotean en su cabeza. Ahora exhibe un performance vanguardista para plantearnos la representación del cuerpo en museo, lesionado, que se transforma en arte, con orejas implantadas.



Sin ser una prioridad romántica, la posibilidad de autocontrol y de mantener a distancia tal manifestación erótica persiste. Cabe recordar un antecedente ‘clinico’, el del actor James Woods, en ‘Videodrome’ (1982), siendo un operador de televisión por cable que se infiltra en redes sadomasoquistas donde esgrime un efecto realmente antológico: con el torso desnudo, mete la mano derecha por entre una cortadura en la boca del estómago. Son prácticas extrañas y peligrosas cuyo objetivo es el control del sistema nervioso central y de sus respectivos mecanismos cerebrales.



En ‘Mentes destructoras’ (Scanners, 1980) asistíamos horrorizados a la explosión de una cabeza en cámara lenta con toda su carga de sangre y materia gris, pasando antes por venas sobresaltadas y tensión progresiva de los músculos faciales. En ‘Cuerpos invadidos’ (Videodrome), un televisor se tragaba literalmente al técnico adicto a semejante receptor electrónico de uso común. Con ‘Zona Muerta’ (The Dead Zone, 1983), según la estremecedora novela de Stephen King, exponía la premonición de acontecimientos necrofílicos. Para ‘La Mosca’ (The Fly, 1986), un experimento de tele-transportación y fusión humana, en el que el protagonista se hundía en situaciones realmente monstruosas, y aquello que consternaba era precisamente la metamorfosis de quien ingresó en una cápsula de irradiaciones reductoras de átomos a control remoto, que de inmediato se reconstruía (el cuerpo) sin trastocar la conjunción de neutrones, protones y electrones.



Su ‘Pacto de sangre’ (Dead Ringers, 1988), planteó episodios horripilantes en torno a la inversión paralela de dos ginecólogos siameses, cuyas perversiones se complementaban y fundían en una sola criatura de consecuencias trágicas. Tales desdoblamientos de características patológicas, convertían sus historias clínicas en casos excepcionales, capaces de impresionar a los espectadores menos sensibles y emocionalmente generarles rechazos sintomáticos.



Otros títulos experimentales, de menores presupuestos e igualmente pavorosos: ‘Rabia’ (Rage, 1977) con injertos de piel y cirugías plásticas que desataron el vampirismo en Montreal; ‘Parásitos asesinos’ (Shivers, 1978), donde predecía la propagación de una pandemia por mínimos contactos sexuales, y ‘Cromosoma 3’ (The Brood, 1979), o ‘El engendro del diablo’, al fusionar poderes síquicos abominables con terapias fetales monstruosas mediante cirugías plásticas que desataban el pánico en una clínica del terror.



Pero su cima creativa se materializó con ‘Extraños placeres’ (Crash, 1996), particularmente por la fusión bastante inquietante que se tejía entre la tecnología opresiva y la sexualidad omnipresente del mundo contemporáneo. En esta controvertida fascinación por choques automovilísticos, que desbordaban el delirio, reafirmó su vocación demencial.



Una curiosidad, en su segundo largometraje rudimentario de apenas 63 minutos, con el título que utilizaría medio siglo después (‘Crimes of the future’): “el director de una clínica dermatológica, en la cacería de su antecesor, desapareció tras una catastrófica pandemia derivada de productos cosméticos que exterminaban a la población de mujeres sexualmente maduras”, sinopsis de IMDb. El colmo lo trae un usuario: “hombre que parodia un parto mediante el crecimiento continuo de órganos nuevos que se extraen de su cuerpo”. Alguien debió entonces catalogarlo de misógino.

MAURICIO LAURENS

