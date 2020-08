Un musical de carretera en familia

Caleño, menor de cuarenta años, comunicador y cineasta profesional, tiene a su haber cuatro largometrajes experimentales que mezclan la ficción y el documental; ha roto con las narrativas tradicionales y posee particularidades del cine de autor. Pero su distintivo personal se inclina por el gusto de trabajar con los miembros dispersos de su familia: hermanas productoras y socias de Contravía Films, padre con bagaje musical que tararea ‘lamento borincano’ y mamá llena de ocurrencias, cuñado líder de una agrupación artística en Canadá y sobrinos chiquitos que actúan en exclusividad para él desde sus nacimientos.

Esta vez, Ruiz Navia se ha inclinado por fusionar música urbana de raíces gitanas y tropical colombiana, en alianza con representaciones circenses y danzas liberadoras mediante la profusión de instrumentos de vientos, cobres y percusión –trompetas y trombones, gaitas y clarinetes, acordeones y tamboras–. En efecto, el protagonista nómada y viajero es la agrupación canadiense GKO (Gypsy Makondo Orchestra), desde Montreal, en correría varios años atrás por el sur y caribe colombiano. Más aún, la cámara no solo les hizo un seguimiento por tierra y agua, sino que se infiltraba en sus ensayos diarios, viajó en bus con ellos y captó espectáculos montados en espacios públicos y recintos cerrados. Porque actúan, cantan y bailan, hacen ejercicios de calentamiento y practican gimnasia rítmica o expresión corporal, arman sus coreografías y distribuyen las luces. Como película todo comenzó hace ocho años…



Fait vivir (2020), narrada parcialmente por el niño Manuk Mejía Ruiz, no tiene otro hilo conductor que la creación colectiva de una pieza imaginaria llamada Makondo (con k) en un sitio apartado que desde tiempos inmemoriales ha prohibido las fiestas y los colores, pero tendrá que enfrentarse al espejo o la realidad de una tribu de gitanos ‘giróbagos’ que ha conocido el goce o la alegría, sin importar la violencia que los ha desterrado. Son, los primeros, quienes deberán familiarizarse con los carnavales de Negros y Blancos, desde las chirimías nariñenses a las gaitas de San Jacinto y los tambores de San Basilio –entre otras manifestaciones folclóricas de una cultura popular–. El bilingüismo, presente desde su título, podría traducirse como fait (fe), el hecho de vivir plenamente el día a día. Pero para entender cabalmente cuál es el tipo de cine que hace Ruiz Navia, no queda más que romper ataduras y revisar sus pasos anteriores.



Epifanía (Óscar Ruiz y Anna Eborn, Colombia-Suecia 2017). Cinta experimental, contemplativa y saturada de símbolos personales no fáciles de interpretar. En tres capítulos o episodios sin nombre se representan relaciones interpersonales de madres e hijas, vivencias espirituales de criaturas enfrentadas a la muerte y momentos estáticos con razonamientos de significaciones intimistas. A partir de las conclusiones colectivas de un laboratorio experimental de cine danés nació una recreación visual, estética y sensorial que pretende efectuar un tránsito “de la oscuridad a la luz y de la vida a la muerte” –según el autor–.



La trilogía de sensibles episodios transcurre respectivamente en tres lugares distantes: la isla sueca de Farö –donde vivió Ingmar Bergman-, el Valle del Cauca entre cementerios y lugares de sanación o esparcimiento, y en el marco invernal de Montreal, donde se efectúa un parto en el agua –supimos que se trataba de una sobrinita del autor hace tres o cuatro años–. Su primera parte reproduce un austero ritual fúnebre en torno a los recuerdos de la madre de la directora (“con su muerte nació en mí el sueño de su regreso”); el segundo capítulo se inicia en una larga toma oscura para exorcizar situaciones dolorosas vividas por la propia mamá del director (doña Cecilia Navia), y la tercera es el testimonio en vivo del nacimiento acuático del bebé en plano secuencia.



Los hongos (2014). En la capital vallecaucana de confluencias étnicas y culturales emergen una corriente juvenil y la subcultura callejera del hip-hop, con música popular electrónica y fusión de ritmos afro-pacíficos y discotequeros. También, pinturas sicodélicas de contenido existencialista, o anarco-político, y pinturas de grafitis con aerosol; muchachos en tablas que ruedan por las avenidas caleñas y estudiantes de artes alternativas que mezclan drogas con diversión. Dos adolescentes de clases sociales diferentes: el uno labora en una construcción, donde se apropia del material para aplicar en fachadas y paredes, mientras que el otro graba cintas caseras en redes sociales. Con pasmosa riqueza descriptiva (“nunca más guardaremos silencio”), no exenta de compromisos o cuestionamientos políticos, desfilan imágenes que circulan por las redes sobre una violenta revolución egipcia, la lucha femenina por sus mínimos derechos y bravas consignas para dar inicio a una elaborada ejecución mural.



Más allá de sus planteamientos individualistas o tribales, recrea con endiablado ritmo algunas experiencias de vida y critica la corrupción gubernamental, la exposición mediática de algunos estadistas como Uribe Vélez, el poder manipulador de las iglesias cristianas, la descomposición ambiental y la santería que aleja los malos espíritus. Su título, siendo una metáfora del sistema asfixiante y corrupto en que vivimos, se evidencia en un “viaje” final que culmina literalmente en contacto con la prodigiosa naturaleza de ceibas, cañaduzales, guaduales y palmeras.



El vuelco del cangrejo (2009). El toque naturalista se da en medio de la espléndida naturaleza selvática del Pacífico, con una sencilla anécdota: alguien del interior que huye de algo, se hospeda en una cabaña de nativos y espera la oportunidad para escabullirse. Pescadores guardianes de las playas ancestrales no toleran la presencia de blancos invasores por cuanto pretenden convertir tal paraíso en esparcimiento para turistas ruidosos. Sin importar de dónde viene y para dónde va, este casual aventurero se acopla a las circunstancias y entabla amistad con dos personajes muy singulares: el lugareño Cerebro, quien actúa como líder, y una niñita vivaz e inocente que le acosa. Denuncia la escasez de peces y moluscos en lo que era su principal sustento; además, lecciones ecologista saltan a la vista. Porque aún quedan cantadoras nostálgicas al son de… En el Pacífico todo se da.



