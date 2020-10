Presento el abecé del cine de autor

Bajo los criterios intuitivamente formulados del ‘cine de autor’, un libro-diccionario que en pocos días verá la luz, con referencias a todas aquellas personalidades mundiales que han desarrollado una progresión de distintivos estilísticos y particularidades narrativas; con miradas específicas e ideológicas alrededor del mundo que les correspondió vivir, como realizadores y/o escritores de imágenes audiovisuales en movimiento poseedores de calidades y métodos artísticos reconocibles, que han logrado vigorizar las puestas en escena cinematográficas y enriquecer filmografías imprescindibles.

Al abordar cualesquiera de sus películas como manifestaciones del perfil artístico (creador) e intelectual (autor) de los esforzados directores de cine, responsables no solo de una realización escénica, sino también como participantes en su proceso de escritura, me ha interesado relacionar aquellas características temporales de sus temáticas o contenidos acordes con las formas o estilos de representación que aparecen en cada una de tales piezas de puro cine.



Me he propuesto atraer e interesar a lectores y amantes del cine (cinéfilos), de diversas formaciones o gustos, a recorrer las apasionantes trayectorias de quienes hacen e hicieron una obra como tal de sus largometrajes, básicamente argumentales o de ficción, con títulos o producciones estéticas de reconocibles calidades e interesantes resultados dramatúrgicos. Porque intenté recopilar una muestra significativa y ambiciosa de lo mejor del séptimo arte, que desde su primera proyección pública cumple 125 años el próximo Día de Inocentes, siendo la síntesis depurada de sus seis expresiones tradicionales; es decir, aquellas escénicas y literarias, las tres plásticas y la musical.



Resulta oportuno relacionar y traer a colación las herramientas conceptuales de la ‘Politique des auteurs’, es decir, un movimiento teórico de la crítica cinematográfica al que primeramente aludió François Truffaut, en la emblemática revista Cahiers du Cinéma –la número 44 de febrero de 1955–: “estudiar un film como la continuación de los gustos estéticos de un cineasta y no como una obra en su totalidad”. En una reedición editorial de 1984 se recopilaron las entrevistas efectuadas, entre 1954 y 1965, con los maestros siguientes: Antonioni, Buñuel, Bresson, Dreyer, Hawks, Hitchcock, Lang, Renoir, Rossellini y Welles –todos incluidos en este volumen, con disculpable excepción del quinto–.



Tratándose de una curaduría abierta a futuras programaciones, presento aquí mismo una oportuna revisión, y a la vez sintética recopilación, preparada en el transcurso de ocho intensivos meses –la mitad de ellos durante el llamado ‘aislamiento obligatorio’ del covid-19–, sobre un total de dos mil columnas periodísticas firmadas y publicadas prioritariamente en las páginas impresas, editoriales y culturales del periódico EL TIEMPO en un poco más de cuarenta años. También, con los libretos correspondientes a quinientas horas de emisiones radiales (‘La voz del celuloide’), en la Emisora HJUT, y los soportes de 360 fichas pedagógicas sobre otras tantas películas proyectadas por el Club de Cine de la Universidad Externado.



Enseguida, me complace presentar 224 reseñas de los más destacados cineastas del mundo; desde los pioneros Méliès y Griffith, pasando por clásicos de las tallas de Hitchcock y Kubrick, hasta llegar a contemporáneos como el austriaco Haneke, el colombiano Guerra, el estadounidense Chazelle, el iraní Panahi o el surcoreano Bong Joon-ho. En esta lista selectiva figuran personalidades vivas o muertas de cuarenta nacionalidades, clásicos o de vanguardia, maestros de Hollywood y promesas independientes o renovadoras del medio nacional.



Al mantener el orden alfabético de sus apellidos principales, de las letras ABC a las VWZ, su lectura resulta por lo tanto interactiva y dará lugar a consultas varias teniendo en cuenta los índices por nombres, películas, fechas y orígenes. En letras cursivas y negrillas subrayamos aquellos títulos principales para cada uno de los nombres referidos; con un recuento cronológico y contextualizado de temas y sinopsis representativas, así como las menciones de géneros, tratamientos, inquietudes y estilos en permanente evolución.



Después de la A de… Woody Allen, Almodóvar y Antonioni; más, la B… de Bergman, Buñuel y Bertolucci: C de... Cabrera (desde Técnicas de duelo), Cacoyannis (tragedias griegas), Campanella (escenarios porteños), Jane Campion (desde Nueva Zelanda), Laurent Cantet (empleo y escuela), Carné (realismo oscuro), Chabrol (sarcástico), Chalbaud (arrabalero y sórdido), Chan-wook (horror coreano), Chaplin (comediante inmortal), Chazelle (música de la tras escena), Cimino (el francotirador), Clair (realismo poético), Clouzot (el Hitchcock francés), Joel & Etahn Coen (tragicomedias del dinero), Francis Coppola (poderoso) y su hija Sofia (las vírgenes de Hollywood), Costa-Gavras (el film político), Cronenberg (terror síquico) y Cuarón (de México a la gloria).



Por la F: Farhadi (el iraní más laureado), Fassbinder (el último romántico), Fellini, (el imaginativo) Indio Fernández (el mero mero), Fincher (oscuro), John Ford (maestro de maestros), Milos Forman (contestatario y espectacular), Bob Fosse (coreógrafo estrella) y Stephen Frears (el camaleón).



Por la G: García Berlanga (satírico), García Barcha (más allá del padre), Garrone (corajudo), Gaviria (poeta del marginamiento), Gibson (estrella inteligente), Godard (posmoderno), González Iñárritu (versátil), D.W. Griffith (el padre de la narrativa), Guerra (Ciro, Río de Oro) y Ruy (desde Mozambique), Tomás Gutiérrez Alea (revolucionario y autocrítico). De la H.: Haneke (ojo agudo), Hinestroza (chocoano por más señas), Herzog (viajero de la extrañeza), Hitchcock (el número uno), John Huston (genial en cada género), I: solamente, Shohei Imamura (perverso) y James Ivory (refinado).



Salto a la R: Redford (estrella), Renoir (humanista), Resnais (la memoria), L. A. Restrepo (desde Medellín), Reygadas (místico), Ripstein (sórdido), Risquez (posmoderno), Rocha (delirante), Marta Rodríguez (gestora de Chircales), Rohmer (poeta), Rosi (siciliano), Rossellini (revolucionario), Ruiz Navia (del Valle), Raúl Ruiz (de Chile a la cima).



De la S: Salles (Río profundo), Saura (metafórico de la dictadura), Schlondorff (literatura), Schnabel (pintor), Schrader (de lo trascendental), Schroeder (polifacético), Scola (a la italiana), Scorsese (el monstruo), Scott (de género en género), Sheridan (el buen irlandés), Skolimowski (de Varsovia a Londres), Soderbergh (independiente), Solás (exquisito), Sorrentino (sorprendente), Spielberg megaindustria), Stone (politizado), Subiela (decadente), Suleiman (ojo visor), Szabo (húngaro por más señas).



También he tenido en cuenta las principales corrientes, tendencias o movimientos de la historia del cine. Veámoslo: los fundamentos de la narrativa americana en drama morales de D.W. Griffith y seriados de comedia por Charles Chaplin, el realismo socialista soviético de Vertov y Eisenstein, el expresionismo fantástico alemán de Fritz Lang y F.W. Murnau, el realismo poético de los franceses Clair y Renoir, el neorrealismo italiano de posguerra con De Sica y Rossellini, la Nueva Ola de Truffaut y Chabrol –entre otros–, el Nuevo Cine Latinoamericano del brasileño Rocha y el cubano Gutiérrez Alea, los colombianos del realismo social como Marta Rodríguez y Víctor Gaviria, las revelaciones locales de Mendoza y Ruiz Navia, los independientes del Nuevo Hollywood –Jarmusch y Van Sant–, el Dogma 95 danés de Von Trier y Vinterberg y el minimalismo actual del finés Kaurismaki o de los hermanos belgas Dardenne. youtube.com: abc del cine de autor / mauricio laurens



Mauricio Laurens – Cine al Ojo