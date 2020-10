Cinco perfiles de beldades vivas

Sophia Loren (Roma, 1934). Su nombre original: Sofia Villani Scicolone. Aunque nació en la clínica romana Regina Margherita, siempre se le ha identificado con Nápoles. Máxima estrella y musa del cine ítalo-francés, consentida por Hollywood y calificada por los ingleses en 1999 como la dama más sexy del mundo —tenía 66 años—. Un sex-symbol, llamada la ‘Marilyn Monroe’ italiana, una de las pocas luminarias vivas universalmente reconocidas. Su brillante trayectoria está vinculada con tres grandes nombres de la industria y el arte cinematográficos de su país: el realizador Vittorio De Sica, el guapo actor Marcello Mastroianni y el productor Carlo Ponti —su dos veces esposo por 50 años—.

Ganó el Óscar en 1962, concedido por vez primera a una actriz principal no angloparlante, gracia a Dos mujeres (La ciociara, 1960). Allí, madre e hija huyen de la guerra en la periferia romana, no solo de los fascistas y francotiradores, sino también de los bombardeos y abusos de soldados aliados. En blanco y negro, evoca el estilo neorrealista en locaciones auténticas mediante la combinación de actores naturales y profesionales. Descubierta para la posteridad por Carlo Ponti, no obstante figurar antes en una veintena de títulos mediocres, cuando protagonizó uno de los seis episodios de El oro de Nápoles (De Sica, 1954).



Alternaría en once películas con Mastroianni; entre ellas, la de más grata recordación: Ayer, hoy y mañana (1963). Tres episodios, con tres historias independientes en estratos sociales y lugares distintos: Adelina, vendedora napolitana del mercado negro de cigarrillos que todos los años se embaraza para no ir a la cárcel; Anna, rica señora milanesa que escapa en su Rolls-Royce con un tímido reportero, y Mara, prostituta romana que le hace tambalear la vocación a un seminarista cuando le hace un estriptis desde su ventana. Después de Matrimonio a la italiana y La mujer del cura, volvieron a reunirse contratados por Ettore Scola para Un día muy especial (Una giornata particolare, 1977); es decir, cuando los romanos fueron obligados a salir a la calle para saludar a Hitler y ellos se quedaron solos en un céntrico edificio; finalmente, se les vio en el París de Pret-a-porter (Altman, 1994). Alternó con Marlon Brando, dirigidos por nadie menos que Charles Chaplin, en La condesa de Nueva York (1967); igualmente, la vimos en el musical Nine (2009), como Mamma, en homenaje al 8 1/2 de Fellini, secundada por más luminarias Nicole Kidman, Marion Cotillard y Penélope Cruz—.



Jane Fonda (Nueva York, 1937). Ganadora de dos premios Óscar: por Klute (Alan J. Pakula, 1971) y Regreso a casa (Coming Home, Hal Ashby, 1976). En la primera encarna literalmente a una prostituta neoyorquina contactada por un detective (Donald Sutherland) y en la segunda protagoniza un romance paralelo mientras el esposo soldado combate en Vietnam —entre Jon Voight y Bruce Dern—. Activista política, son famosas sus intervenciones pacifistas en Vietnam, además de arremeter contra la energía nuclear y asumir como propia la liberación feminista de las secretarias. Los años dorados (On Golden Pond, Mark Rydell, 1981). Partícipe del primer encuentro en cinta de dos monstruos de Hollywood: su padre veterano actor (Henry Fonda) y la cuatro veces ganadora del Óscar principal (Katharine Hepburn). La película se refiere al estrecho lazo conyugal establecido por una pareja septuagenaria que celebra sus bodas de oro en un lago de Nebraska; asimismo, la reconciliación generacional con la única hija criada bajo moldes independientes. Es, también, el reencuentro emocional del padre y la hija que por vez primera vez se abrazan en la pantalla —se dijo que la Fonda vivía resentida al no recibir el necesario calor afectivo a raíz del suicidio de su madre—.



En círculos de Hollywood se sabía que había mucho de Jane en la sobresaltada Chelsea; al recibir la estatuilla dorada, en nombre del papá enfermo, se dirigió con indescriptible emoción hacia las cámaras evitando los agradecimientos de rigor: “We love you, daddy”. En Finanzamantes (Rollover, Alan J. Pakula, 1981), siendo productora y empresaria independiente, influye sobre la trama politizada de un thriller financiero en torno a una conspiración internacional cuyas armas son las fluctuaciones de divisas y las reservas monetarias —revive episodios amorosos como viuda desprotegida—. En Gringo viejo (1989), novela de Carlos Fuentes, al lado del veterano Gregory Peck, como productora ejecutiva se complace en personificar a una profesora que entrevista a un célebre escritor americano en el fragor de la Revolución mexicana.



Catherine Deneuve (París, 1943). Nacida Catherine Dorléac. Su revelación actoral se dio en dos comedias románticas musicales del legendario realizador Jacques Demy: como coqueta vendedora en Los paraguas de Cherbourg (1964) y hermana en busca de amores para Las señoritas de Rochefort (1967). Sus siguientes roles dramáticos: el de la esquizofrénica que aborrecía a los hombres en Repulsión (1965) —bajo las riendas de Roman Polanski—, la ninfómana Severine (Belle de jour, 1967) —prostituta de día y respetable señora casada de noche—, la distante o calculadora Tristana de don Luis Buñuel —según la novela de Benito Pérez Galdós—, en 1970, y la no menos lujuriosa Manón 70.

Fue también la fatal baronesa María Vetsera en Mayerling, la princesa Piel de asno, La sirena del Mississipi (1969) —conducida por Truffaut— y tuvo su culminación dramática once años después en El último metro —al lado de Gérard Depardieu—. Igualmente fue vampira inmortal en El ansia (The Hunger, Tony Scott, 1983), mujer del investigador John Malkovich en El convento, del maestro portugués Manuel de Oliveira, la proustiana Odette de Crécy en El tiempo recobrado, de Raúl Ruiz, y una solidaria amiga obrera de Bailarina en la oscuridad. Símbolo indeclinable del glamur, la sofisticación y la feminidad, con una mezcla de inocencia dulce y fría que Buñuel llevó a la perversidad. Lanzada al estrellato como la Justine de Sade, por su exmarido Roger Vadim, alcanzó el reconocimiento mundial hace medio siglo gracias, entre otras películas, a las dos operetas concebidas por Demy. Fue Liza, la mujer-esclava del regista Marco Ferreri, junto a su compañero Marcello Mastroianni. Sin dejar de mencionar a sus fieles realizadores coterráneos: Techiné y Corneau.



En la superproducción Indochina (1992) logró uno de los grandes papeles de su carrera, como Eliane —ciudadana francesa, propietaria de considerables plantaciones de caucho, hizo del trópico asiático su patria querida manteniéndose al margen del continente europeo, el cual solo llegó a conocer en los últimos años de su vida—. Arrogante y chic, primera gran actriz francesa de la segunda mitad del siglo XX, sigue siendo la número uno del cine europeo —honor compartido primero con Jeanne Moreau y más tarde con Isabelle Huppert—. En 8 mujeres (Ozon, 2002), la otrora musa de Yves Saint-Laurent, era la viuda Madame Gaby —hija, hermana, cuñada, madre y rival de las demás sospechosas de un crimen pasional—; allí, canta Toi jamais (Tú, nunca). Una de sus últimas actuaciones: La verdad (2019), del maestro japonés Hirokazu Koreeda.



Sonia Braga (Maringá, Paraná, 1950). La gracia irreverente y genuinamente tropical de Doña Flor se resume con genialidad en un cuadro final en torno a los enredos de carácter extramatrimonial: cuando la Braga sale de una iglesia bahiana de gancho con su ortodoxo marido (Don Teodoro) y junto a ellos, un loco desnudo (Vadinho), quien le agarra sensualmente las nalgas. Porque Doña Flor debió burlar a su aburrido marido farmaceuta en el mismo lecho marital, darle rienda suelta al deseo sublimado de su adorable Vadinho, cuya figura resucita y nuevamente la posee con todo el frenesí acostumbrado. Primero fue Doña Flor y sus dos maridos, siendo descubierta por el jovencísimo Bruno Barreto cuando este apenas tenía 21 años.



Le siguieron: otra de las adaptaciones del mundo mágico del escritor bahiano Jorge Amado, Gabriela, clavo y canela, acompañada de nadie menos que Marcello Mastroianni. Vino, entonces, el delirante erotismo carioca de la película Eu te amo, dirigida por Joaquim Pedro de Andrade; pero fue El beso de la mujer araña, conducida en aquella memorable ocasión por el brasileño-argentino Héctor Babenco, su mayor renombre internacional, cuando alternó con William Hurt —ganador del Óscar—. Diva única del cine latinoamericano de los años 80 gracias a su carisma, talento y sex-appeal; después vendría una larga estancia estadounidense al lado de Robert Redford, experiencia traducida en Un lugar llamado Milagro. “Estoy emocionada de abrazar a Bogotá y a todos los colombianos en representación de las mulatas bonitas de mi país”, dijo desde una de las habitaciones del Hotel Tequendama, con vista a Monserrate.



En las páginas de EL TIEMPO, entrevistada por este columnista, dijo: “Para cualquier cosa la mejor escuela es la vida. Uno jamás puede distanciarse de la realidad. En determinados momentos se debe sacrificar el canto o la danza para participar un poco más de la realidad. La mayoría de nuestros actores son muy intuitivos y no han tenido una formación específica. Como la mayoría provienen del teatro y la televisión, lo que siempre no ha hecho falta es la práctica del cine. Lo importante para un actor es el presente, su capacidad de participar en todos los acontecimientos que se mueven a su alrededor. Porque un verdadero actor latinoamericano debe convivir con la sociedad para dejar de ser una cosa simplemente Hollywood” —con la sonrisa a flor de labios y una piel bronceada morena acentuada por su negrísima cabellera—. Y agregaba: “Como quizás desciendo de indios me siento o me gusta mostrar a la brasileña desnuda, expresar la parte de una personalidad femenina que corresponde a la realidad, su afectividad y sus más profundos sentimientos”.



Flora Martínez (Montreal, 1977). En Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 2005) irrumpe espléndida hasta confundirse con el físico y las posturas del personaje original creado por el novelista Jorge Franco. Apasionada y de carácter fuerte, sin dejar de manifestar no pocos rencores acumulados, sus pasos son firmes y adquiere expresividad corporal. Rosario siempre vivió en actitud defensiva, desde las deprimidas comunas de su nativa Medellín hasta las exclusivas zonas residenciales en El Poblado; luce villana, pero también es vulnerable en cada una de sus salidas a matar. Tan sensual personificación parece la más apropiada y difícilmente se podría concebir cualquier lectura posterior sin pensar en esta versátil representación. El narrador, enamorado en secreto dentro del relato original, la idealiza y nunca puede confesarle su verdadera pasión. Violada siendo niña y desamparada por la madre, Rosario afiló su carga de rencores con venganzas implacables.



De sangre fría, provocativa e incitadora, naufragó entre cuatro grandes amores: un sicario, un amante adinerado, el temido hermano protector y el amigo incondicional. Sin rodeos, la bella sanguinaria solía perdérseles varios días a sus fieles acompañantes para irse con los duros del cartel. Hubo un antecedente, visto por Luis Ospina; en efecto, Soplo de vida (1999), siendo la Golondrina —víctima agredida que se remonta a la tragedia de Armero y debe sortear una investigación póstuma—. Por estos días, hay que verla virtualmente en una nueva versión teatral de su exitoso monólogo cantado Frida Libre. “Más emotiva, más profunda, más femenina” —en sus propias palabras—.



