Óscar a actor galés y homenaje a actriz californiana

Ellos dos, hace treinta años, jugaron peligrosamente al gato y el ratón, en El silencio de los inocentes (The silence of the lambs). Brillante pesquisa criminal, auténtico thriller de ribetes sicoanalíticos y confrontación de un peligroso profesional de la salud mental en prisión con la detective principiante del FBI entrenada en los polígonos de Washington. Clarice Starling, quien corría con la agilidad de una gacela, buscó descifrar el misterio de cierta cadena de atroces feminicidios y armada de coraje rompió tabúes machistas, que superaron estereotipos de ‘muchacha frágil internada en la boca del lobo’. Para cazar al verdadero homicida, el doctor Hannibal ‘Caníbal’ Lecter tuvo la opción de clonarse con el mismísimo diablo e indagar sobre los vericuetos del alma de sus pacientes y capturar a otro desalmado asesino en serie.



Óscar 1992 para el mejor film del año anterior, dirigido con probada maestría por Jonathan Demme; su guion adaptado de la inquisitiva novela de Thomas Harris parecía presagiar mutuos reconocimientos actorales en estos comienzos de la tercera década del siglo XXI. Cuando los presuntos victimarios y posibles sospechosos adquirieron cuadros clínicos abominables, la inexperta sabueso Clarice debió escudriñar las mentalidades enfermizas de algunos sicópatas compulsivos y valerse de aquel siquiatra inaceptable familiarizado con instintos mórbidos, propios de asesinos seriales, y enfrentarse tanto a su oscuro pasado campesino como al origen de sus temores. Resultado: sendas estatuillas doradas para ambos.



El padre (The Father, Reino Unido-Francia, 2020). Último Óscar al mejor guion adaptado. La demencia senil, en los espacios implacables del ‘mal de Alzheimer’, raras veces había sido recreada con tal intensidad dramática e interpretativa. Hopkins, aquí llamado simplemente Anthony, personifica a un octogenario confinado en el ‘loft’ londinense de su hija (Anne) y cuyo destino inmediato e inatajable será una casa geriátrica. Su historia neurológica y el consecutivo diagnóstico sicológico son rumiados por el espectador a medida que avanza la proyección: confusiones en el lenguaje y memoria que flaquea, estado sicótico incipiente e invención de historias que él mismo cree verdaderas, desorientación total y preocupaciones recurrentes. En términos clínicos y terapéuticos, Anthony sufre de trastornos obsesivos-compulsivos (TOC).



Él ve, y asimismo nosotros como espectadores, las cosas raras que suceden a su alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Qué están tramando, dónde estoy? ¿Quién eres tú, de dónde saliste? Un padre, cuya amorosa hija es interpretada con credibilidad y lujo de detalles por Olivia Colman, no soporta a las enfermeras e insiste que él solo puede cuidarse. La originalidad en el manejo de la enfermedad y los desplazamientos en lugares cerrados obedecen al sentido dramatúrgico del experimentado director teatral Florian Zeller (París, 1979); en efecto, las distorsiones espacio-temporales proceden de una mente distorsionada y los juicios emitidos responden a síntomas del síndrome in

crescendo. Es que… “mi hija no es inteligente, tiende a ser repetitiva como la mamá. Es insensible y manipuladora”. En un permanente ir y venir de la sala al comedor, y de la alcoba a la cocina, el espectador no solo capta el desasosiego, sino que se apropia de su inquietante cotidianidad. Reapertura de Cine Colombia, a partir del 15 de junio.

Anthony Hopkins, nacido el 31 de diciembre de 1937 en la ciudad galesa de Port Talbot. De memoria prodigiosa y férrea disciplina, posee la ciudadanía estadounidense. Graduado en música y drama, debutó en el panorama teatral y cinematográfico apadrinado por Richard Burton y sir Laurence Olivier. Del terror sicológico desbordado por Magic, el muñeco diabólico (Richard Attenborough, 1978), pasó a presidir dos años después el reparto de El hombre elefante –según David Lynch–, en condición de médico victoriano descubridor del explotado monstruo ferial. Otros reconocidos personajes: profesor exorcista (Drácula, de Bram Stoker), expresidente defensor de africanos (Amistad), Picasso en sus relaciones tormentosas con varias esposas, Richard Nixon –bajo las riendas de Oliver Stone–, Hitchcock en conflictiva relación con su esposa-guionista Alma Reville, el jorobado Quasimodo, Hitler y el cardenal Ratzinger en sus encuentros con Francisco I (Los dos papas).



Economía en recursos actorales y contención de emociones diestramente manejada, en El fin del juego (Howards End) y Lo que queda del día. En esta última, intimista novela de Kazuo Ishiguro, asume las contradicciones morales de un oficio heredado y su perplejidad frente al moribundo padre camarero, que cargó las bandejas del poder durante medio siglo. Porta Hopkins una máscara inflexible, sin recular ante las peligrosas opiniones políticas que, en su condición de sirviente, no podía rebatir; esgrime, también, los rasgos flemáticos y reservados de quien difícilmente exterioriza sus sentimientos, aun tratándose de los asuntos del corazón.



Jodie Foster (Los Ángeles, 1962). Egresada en 1989 del Lycée Français, cinco años después obtuvo en la Universidad de Yale un magna cum laude en literatura inglesa. Al comenzar su brillante trayectoria cinematográfica, hacia 1976, asombró a los cinéfilos cuando se disfrazó de niña gánster a lo Al Capone en la comedia musical Bugsy Malone, de Alan Parker. Filmada en los estudios London Pinewood, las acciones transcurrían supuestamente en la urbe neoyorquina durante los críticos años 30 del mercado negro, de los crímenes y prohibiciones –niños de doce años que vestían y se comportaban como adultos malosos–.



Gracias al rol de la precoz prostituta secuestrada de Taxi Driver, conducida por Martin Scorsese, fue nominada al Óscar 1977 en su condición de vulnerable intérprete revelación de tan solo 14 años. Ocasión, entonces, para revivir los antecedentes del caso Hinkley, en el atentado criminal contra Reagan: un joven tímido enamorado platónicamente de la legendaria niña-prostituta redimida por De Niro, quien ante sus repetidos desplantes decidió atentar contra el presidente republicano de la nación americana y emular los pasos del taxista terrorista.



Su tan acariciado primer Óscar finalmente le llegó en 1989 gracias a la película Acusada, con el rol de la víctima de una violación de grupo. Su experiencia como directora se remonta a Little Man Tate (1991), siendo ella la madre sobreprotectora de un niño prodigio; le siguió la comedia familiar Home for the Holidays (A casa por vacaciones), que vagamente recuerda una producción similar del francés Louis Malle en el contexto de Thanksgiving Day.



Jodie Foster recibirá con honores justificados la Palma de Oro, en Cannes 2021: “Celebración de una trayectoria artística, una personalidad rara y un compromiso discreto, pero afirmado por los grandes temas de nuestra época”. Es que la carismática Jodie va por la senda de Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud y Alain Delon. ¡Congratulaciones!



Dos curiosidades finales: Philip Anthony Hopkins, casado tres veces, esposo actual de la colombiana Stella Arroyave –nacida en Popayán–, desde marzo de 2003; Alicia Christian Foster, casada con su colega y paisana Alexandra Hedison, en abril de 2014.



Mauricio Laurens

Cine al Ojo

maulaurens@yahoo.es