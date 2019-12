Cinco de las mejores películas del año

La obligada selección anual no deberá ignorar aquellos eventos o acontecimientos que satisficieron plenamente a los cinéfilos. Es así como las cuatro salas de la Cinemateca de Bogotá, en su moderna y funcional sede del centro capitalino, se apuntala como el eje capital de las programaciones exclusivas de institutos culturales, iniciativas privadas y embajadas acreditadas.

Si The Classics desbordó las expectativas de muchos nostálgicos y el intimismo del cine francés contemporáneo mantiene sus adeptos, el British Council salió airoso con la retrospectiva completa del fallecido vanguardista Derek Jarman, en el Ciclo Rosa, y las piezas contemplativas del tailandés Apichatpong Weerasethakul (Palma de Oro) sirvieron de presentación local para su prevista Memoria –filmada parcialmente en el país, con la llamativa figura escocesa de Tilda Swinton–.



Del manchego Pedro Almodóvar: Dolor y gloria. Mirada caleidoscópica y compendio de experiencias vividas por un ficticio cineasta hipocondríaco, quien sobrelleva el estancamiento creativo y la crisis de los sesenta años, para trasladarse imaginariamente a su preadolescencia pueblerina y reencontrase con episodios varios, o personajes idolatrados, que marcaron su identidad. Vuelve Antonio Banderas como el álter ego del autor, desde coloridas y luminosas locaciones tanto valencianas como madrileñas.



Del californiano Quentin Tarantino: Érase una vez en Hollywood. Comedia negra de aventuras profesionales protagonizadas en momentos cruciales por una estrella de cine y televisión, quien vive momentos de cambio mientras finaliza una década convulsionada. Igualmente, las incidencias de una relación amistosa con su doble de acción vuelto ficha vulnerable cuando acontecen sucesos



estremecedores en el vecindario. Leonardo Di Caprio y Brad Pitt se salen con las suyas, sin necesidad de recurrir a efectos desmesurados.



Del surcoreano Lee Chang-dong: Burning. Drama sentimental transformado en intriga detectivesca alrededor de tres personajes jóvenes de niveles socioeconómicos diferentes, con la visualización de trazos nostálgicos y poéticos desde calles y sitios campestres de Seúl para enseguida confrontar un romance casual, que rompe barreras sociales y se perfila peligroso e incendiario. Sus reiterados guiños a escritores y músicos estadounidenses no son gratuitos, cuando a lo lejos se observa la frontera norcoreana.



Del italiano Mateo Garrone: Dogman. Comedia inicial de naturaleza parroquial, representación de un espacio sombrío y retrato de personalidades antagónicas cuyos temperamentos enfrentados desembocarán en tragedia. Desde un modesto vecindario romano de playas sucias y escombros, se desbordan los instintos animales primarios de batallas personales y venganzas en nombre del más débil. Marcello Fonte construye un personaje de matices emocionales contradictorios: bufo e hiperactivo, nervioso y vulnerable, padre amoroso y jíbaro solapado.



Del colombo-ecuatoriano Alejandro Landes: Monos. Drama moral derivado de los aconteceres de una presunta célula guerrillera, en medio de atmósferas hostiles y paisajes andinos que bordean la pesadilla y nos someten como espectadores a revivir las consecuencias de rigurosos entrenamientos militares que desembocarán en caos, barbarie y autodestrucción. Desde las dos últimas películas nacionales de Guerra (Ciro), el cine colombiano no había vuelto a destacarse en el plano latinoamericano e internacional.



Otros cinco títulos excelentes en la cartelera reciente de nuestro país: rememoración hogareña y actividades cotidianas en tiempos no muy lejanos (Roma, en enero, del brillante autor mexicano Alfonso Cuarón), dificultades para sobrevivir de un refugiado extranjero en



territorio inhóspito (Al otro lado de la esperanza por el minimalista finlandés Aki Kaurismaki), descripción minuciosa e incisiva de los bajos fondos japoneses con despliegue de valores humanos (Un asunto de familia, según el maestro Hirokazu Kore-Eda), ambientación demoledora del canibalismo cortesano (La favorita, del afamado griego Yorgos Lanthimos) y conflictos político-sentimentales, de una pareja de músicos en el exilio, vistos por el director anglo-polaco Pawel Pawlikowski (Guerra fría).

MAURICIO LAURENS

