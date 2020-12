Budista y cineasta surcoreano educado en París

El pasado 11 de diciembre falleció en Riga –ciudad báltica, capital de Estonia–, por complicaciones derivadas del covid-19, quien partió del iluminismo budista para posteriormente aglutinar estéticas y melodramas que naufragaron entre la comercialización y el escándalo.

A comienzos de los noventa estudió Bellas Artes, en París, donde supo abordar lo no visto en dibujos y pinturas para enseguida rastrear una docena de largometrajes con disímiles sentimientos afectivos desde el punto de vista oriental. Ciclos del ser humano presentados en bellas imágenes tanto naturalistas como simbolistas, muestras palpables de una sensibilidad personal compenetrada con diferentes perspectivas humanas y sociales. También compartió con los espectadores la espiritualidad de un mundo caprichoso, no pocas veces absurdo, con el propósito de distanciarnos de otras vivencias paralelas menos trascendentales.



Su obra maestra más reconocida: 'Las estaciones de la vida' (2003). En medio del paisaje lacustre y montañoso, flota en sus aguas cristalinas una ermita dedicada a Buda. Dos personajes entregados a meditar y explorar el terreno: monje viejo que asume el conocimiento interior y un niño inquieto dispuesto a seguir las lecciones del maestro al aire libre. Fresco erotismo que impregna la pantalla para percatarnos de varias cosas: poema visual solo apto para espectadores contemplativos, caminos del budismo merecedores de nuestra atención, fábula de proyecciones morales y relato de las cuatro estaciones muy bien estructurado. Leopardo de Oro, en Locarno.



Primavera: etapa infantil y primaria, regida en Oriente por el perro, con el aprendizaje básico que marcará el sendero de toda una vida, tras la inocencia que lleva hacia los instintos animales y un encarnizado sentimiento de crueldad; más el castigo de llevar de por vida una piedra en el corazón. Mientras que el menudo monje comienza a distinguir las hierbas útiles o medicinales de las malas o venenosas, se inclina por las travesuras y construye sin saberlo una fábula taoísta “tan sencilla como la vida misma”.



Verano: etapa reservada a la juventud propiamente dicha de quien se entrega a los misterios del amor y el despertar sexual para cargar consigo esos deseos ardientes de su temprana y sensible naturaleza humana; según creencias, el gallo controla al adolescente como tal, pero la llegada de una jovencita enferma para ser tratada por el santo desatará pasiones incontrolables.



Otoño: edad madura, con emociones encontradas alrededor de todo lo negativo que rodea la mundanidad –rencores, rabia, dolor, penas y aquellos pecados que sacarán a relucir las más bajas e incontrolables pasiones–. El gato asume entonces su representatividad y el deseo de posesión lleva consigo la destrucción de lo que más se quiere. El monje niño ha crecido y madurado para entrar en una fase terrible que no excluye el crimen pasional ni los sentimientos de culpa y tampoco el castigo de una prisión, o de algo parecido, que deberá pagar ante la sociedad. Los principios sustanciales del budismo salen a relucir por cuanto en busca del arrepentimiento y la purificación se requieren altas dosis de penitencia, reclusión y sacrificios para expiar las culpas cometidas.



Invierno: un cuarto y penúltimo episodio escenifica no la vejez, pero sí un período en donde comienzan a declinar las facultades del hombre y la serpiente rige los destinos de una etapa definitiva centrada en la búsqueda del sosiego, no sin antes corregir los niveles más oscuros. Ki-duk Kim interpreta al monje sereno que regresa al lugar de meditación, con el hielo como telón de fondo para sus ejercicios corporales de karate. Extrañas situaciones cuyos verdaderos significados desconocemos, cuando el anciano monje se prende fuego en su canoa al lado de una mujer suicida con la cara tapada y una criatura en sus brazos. Entonces, se repite un ciclo con el aprendiz niño del comienzo convertido en instructor del infante recién llegado.



'El espíritu de la pasión' ('3-Iron', 2004). En los senderos del ‘intimismo sicológico’, todo movimiento por pequeño que fuera poseía alguna significación perversa para Ki-duk. Mediante una mirada aguda, ausente de malicia, el espectador identifica la historia sencilla del joven andariego que le gustaba introducirse en casas vacías, sin robar, para rendirles homenajes a las cosas cotidianas y al uso particular que cada quien hace de sus intimidades, recuerdos fantasiosos y objetos del deseo. Cuando en una de ellas descubre a una bella esposa golpeada, tales visitas o reencuentros se enriquecen con miradas, deseos mutuos y silencios. En otros planos igualmente bellos se revelaron acciones interiorizadas para penetrar en linderos invisibles e indefinibles de realidades y fantasías sobrenaturales conducentes a la materialización de afectos mínimos que creían haber superado trabas, muros e imposiciones sociales. León de Plata, en Venecia.



Del mismo cuarto año del siglo XXI, 'Samaritana' explora la prostitución baja y ambienta en espléndidas imágenes las tormentosas relaciones de un proxeneta celoso al enamorarse ella de uno de sus clientes. Justa reivindicación del melodrama sublime y romántico en un naciente cine surcoreano de género alejado de cansonas convenciones guerreras de época. Oso de Oro, en Berlín.



'El arco' (2005). En alta mar, un sexagenario pescador retiene en su pequeño y desgastado barco a una jovencita con el objeto de hacerla suya cuando cumpla la mayoría de edad. Guardián celoso, posesivo en extremo, este personaje disfruta de las atenciones y cuidados de su protegida, pero amenaza de muerte a los turistas e intrusos que abordan sigilosamente la rudimentaria embarcación. Las tensiones dramáticas se precipitan hasta formarnos un nudo en la garganta y lograr evidenciar varios significados de lo que puede ser un arco: vara que dispara flechas contra quienes se obstinan en ser galantes, instrumento musical parecido a un violín, lectura del futuro cuando la muchacha se balancea fuera de borda y trasfondo pintado del Buda que sirve como blanco. Además del espléndido marco naturalista y de la sabia economía de recursos, se complació en brindarnos una cerrada unidad espacial gracias al ritmo acompasado por notas contemplativas y reflexiones sabias. Por cuanto ese arco denota las tonalidades de la pasión en determinadas actitudes personales, que se acondicionan a sus destinos particulares. Una cierta mirada, en Cannes.



'Time' (2006). Tragicomedia romántica que plantea no solo aquellos riesgos evidentes de las operaciones plásticas y cirugías estéticas, sino también el inexorable paso de meses y años sobre las consabidas relaciones matrimoniales. Historia particular de una obsesión femenina, o de cierta manía conyugal, derivada de la inseguridad sufrida por quienes inexorablemente envejecen o creen haber perdido sus atractivos habituales. Se desarrolla como si fuera un juego de máscaras y, por lo tanto, de apariencias e identidades; con la marcha caprichosa del calendario, que causa estragos o no perdona, y los suplicios derivados de caras vendadas y pieles resentidas ante tales intervenciones quirúrgicas. Si ella recurre a tratamientos médicos para mejorar la figura y evitar a toda costa que su novio se fije en otra, también supo ahondar en complejas relaciones humanas; más aún, tortuosas, cuando hay celos u obligaciones afectivas. Porque si el encanto se desvanece, la química no fluye y los impulsos eróticos desaparecerán no obstante tantos esfuerzos para sacarlos a flote. Moraleja: en asuntos de gustos, hombres y mujeres se dejan arrastrar por caprichos pasajeros.



Entre sus primeros largometrajes, entre 1996 y 2002, llamó la atención de los críticos y el público especializado por 'La isla', que hacía gala de un erotismo algo escandaloso al exponer el mundo íntimo de una jovencita presuntamente muda y prostituida sin tapujos en un balneario turístico. De una veintena de largometrajes en su filmografía, solo cuatro de ellos han sido estrenados comercialmente en Colombia por la distribuidora independiente Babilla Ciné y el Cinema Paraíso, de Federico Mejía Guinand. Aunque sus últimas películas no fueron traídas al país, anoto algunas sinopsis: 'Aliento' (2007) –drama humano que envuelve a un preso condenado a muerte y al borde del suicidio atraído por quien le decora su celda, le canta canciones y lo invita a disfrutar del aire libre–, 'Sueño' (2008) o pesadillas recurrentes de un hombre que atropella a una sonámbula, y el Grand Prix del Jurado, en el Festival de Asía-Pacífico, la muy ponderada 'Pietá' (2012) –matón que cambia su estilo de vida cuando aparece una mujer que dice ser su madre–.



Nota final. Dos cineastas, innovadores y perversos, que tuvieron influencias sobre Ki-duk Kim: los japoneses Oshima Nagisa e Imamura Shohei, quienes concibieron semejantes ‘imperios de los sentidos y las pasiones’; mientras que un primero resucitó samuráis clásicos y pecadores a lo Kurosawa, el segundo fue presentado en Cannes y Venecia como el Buñuel oriental. Sabemos que el muy versátil Ki-duk estuvo en Cartagena de Indias como invitado especial del FICCI 2015.



MAURICIO LAURENS

Cine al Ojo

maulaurens@yahoo.es