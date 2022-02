Almodóvar se rinde ante un melodrama forzado

No es la comedia excéntrica de crímenes y farándula tal como nos tenía acostumbrados en sus veintidós largometrajes anteriores. Porque, sin recurrir al humor negro y picante, estamos ante un rebuscado melodrama familiar más allá de los dolores del parto que abre un drama humano de miramientos feministas. La compañía El Deseo, gerenciada por su hermano Agustín, presenta en exclusividad una película de Netflix que también puede verse en salas alternativas del país gracias a la distribuidora independiente Cineplex



(También le puede interesar: Correría por la isla que vio filmar y morir a un grande)

Maternidad centrada en dos madres solteras, que se conocen en la sala de neonatos. Janis bordea los cuarenta años y se dispone a criar sola a su bebita; Ana es una adolescente cuyo embarazo de alto riesgo se remonta a un episodio penoso. Es entonces cuando las historias entrecruzadas, o paralelas, como indica su título, brindan varios saltos dramáticos del destino que obligan a callar su desenvolvimiento narrativo para no arruinar los hechos y ser tildados de spoilers. En cuanto al elenco ‘almodovaresco’, conserva las características profesionales y liberales de sus usuales personajes: fotógrafa de modas y editora de revista gráfica, chef de cocina y actriz de teatro apolítica —“porque mi trabajo es gustarle a todo el mundo”— y antropólogo físico experto en localizar o desenterrar víctimas del pasado franquista.



Aunque tangencialmente se hable de memoria histórica, algo forzada por cuanto se desata solo al final de la proyección, una segunda historia de igual manera paralela se refiere a excavaciones arqueológicas de fosas comunes en el Ayuntamiento de Madrid —cuyos restos óseos pertenecen a los ascendientes de una de las protagonistas y de vecinas del pueblo que la vieron nacer—. Desde su presentación en el prestigioso festival veneciano, en agosto pasado, hubo posiciones contradictorias y encontradas ya que por momentos la trama evoluciona según los parámetros clásicos de ‘casos de la vida real’ y revelaciones a lo Corín Tellado sin el suficiente asidero fílmico.



No obstante desplegar sofisticadas cámaras y sesiones fotográficas de marcas exclusivas como Chanel y Gucci, entre pañales y teteros, intervienen algunos personajes esquemáticos no bien perfilados —abuelas y suegras, niñeras y camareras, tías y modelos—. Del protagonismo angustiado y secreto asumido por quien ha sido nominada al Óscar (Penélope Cruz), esta frase: “Las madres solteras son una tradición familiar porque mi mamá y mi abuela también lo fueron”.



¿Qué hay detrás de los títulos de la filmografía de Almodóvar (1980-2021)? Desde Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón —comedia esperpéntica— y los estereotipos femeniles histéricos de Mujeres al borde de un ataque de nervios hasta la llamada Kika —maquilladora de cadáveres y farándula— y la que responde al nombre de Julieta —madre e hija distantes—.



En una sola frase, 18 títulos más: Matador —el ajetreo madrileño—, Entre tinieblas —monjas heroinómanas rehabilitadoras de prostitutas—, La ley del deseo —pareja homosexual en el esclarecimiento de un crimen culposo—, Laberinto de pasiones –sexo va, sexo viene—, ¡Átame! —relaciones sadomasoquistas impregnadas de humor negro—, La mala educación —chica guapa que estudió en el seminario y no en el convento—, Tacones lejanos —presentadora de noticias opacada por su decadente progenitora— y Carne trémula —fauna humana con criaturas malévolas dotadas de química sexual—; siguen La flor de mi secreto y Hable con ella —enamorado sobreviviente en estado de gracia—, Todo sobre mi madre —dedicada a luminarias histriónicas—, La piel que habito —amores desfigurados no fáciles de recuperar—, Los abrazos rotos —vida azarosa marcada por secretos del pasado, Los amantes pasajeros —farsa ridícula—, Dolor y gloria —triunfos y fracasos de un ficticio cineasta—, Volver (a sus raíces manchegas) y ¿Qué he hecho yo para merecer esto?

La voz humana (Pedro Almodóvar. 2020, 30 min.). Libremente inspirada por la pieza original del poeta y dramaturgo Jean Cocteau. Ansiedades y desespero fatídico de una mujer despechada al borde ‘de un ataque de nervios’, quien le reclama a su amante de cuatro años por qué no ha recogido las maletas hechas tres días atrás de su ruptura. Elegante mujer de vestido fucsia repolludo (Tilda Swinton) se desplaza por un galpón-estudio de grandes bastidores y cortinas descolgadas, se dirige a un almacén madrileño y compra una hacheta; enseguida, créditos de presentación en letras formadas con alicates, destornilladores y taladros.



“Cuando veo un cuchillo en la cocina me pongo nerviosa y me imagino que te lo clavo en el pecho”. Humillada y ofendida, se pone los audífonos y habla imaginariamente con su expareja a través de un smartphone —aunque el rostro del interlocutor no se ve y su voz no se escucha—, pierde el control y actúa como sonámbula. Mitómana en estado depresivo confiesa tener miedo de sí misma. Suelta, entonces, frases geniales y aterradoras: “Te devuelvo todas las palabras que me escribiste”, “mi palidez es una mezcla de locura y melancolía”, “sufrí y gocé contigo como un animal”, “los fármacos son mis únicos amigos de los últimos días” y “me maquillé, porque deseo que me encuentres muerta, pero bonita”.

MAURICIO LAURENS

(Lea todas las columnas de Mauricio Laurens en EL TIEMPO, aquí)