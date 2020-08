La justicia independiente y el juez imparcial

Desdichado el país que carece de una justicia independiente y el ciudadano que no cuenta con un juez imparcial.

Razón tienen las altas cortes al vindicar la independencia del sistema judicial y reafirmar que “las democracias modernas están sostenidas por la garantía de una justicia autónoma e independiente”. Es incuestionable: corresponde al Poder Judicial erigirse como contrapoder de los órganos de representación. También, garantizarles a las personas un juicio justo.



Si en la independencia de la administración de justicia se apoya el Estado de derecho, en la imparcialidad del administrador de justicia se asienta su legitimidad.



Pero la valoración de la imparcialidad judicial es problemática. La pretensión de objetividad absoluta del juez resulta ilusoria, y la descalificación de los fallos por los afectados suele ser frecuente. No obstante, es posible valorar críticamente su imparcialidad a partir del respeto al debido proceso.



El caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe despierta inquietudes. La imposición de la detención preventiva tuvo defectos de fundamentación, al no agotarse el juicio de necesidad de las medidas limitativas de un derecho fundamental como la libertad personal, punto advertido por prestigiosos juristas no propiamente afectos al expresidente. De otra parte, las alegaciones de la defensa refieren elementos probatorios no allegados legalmente, restricciones del derecho a la prueba y su contradicción: en suma, cuestionamientos que suscitan dudas razonables sobre las garantías de un debido proceso.



Pero la mayor erosión de la percepción de imparcialidad se daría con la eventual retención de competencia por la Sala Especial de Instrucción, para continuar investigando al doctor Uribe tras haber perdido su condición de aforado en virtud de la renuncia al Senado.



El fuero congresional existe para la guarda de la función que ejercen los representantes del pueblo y de la institución a la que pertenecen. Por eso lo adquieren con la calidad de autoridad legislativa y lo pierden con la cesación en el cargo. Solo extraordinariamente se les preserva como particulares, respecto de hechos punibles relacionados con las “funciones desempeñadas” –art. 235– y “detalladas” en la Constitución, la ley o el reglamento –art. 122–. A saber: constituyente y legislativa, electoral, jurisdiccional y de control político.



¿Se relacionan los hechos imputados al exsenador Uribe con las funciones que desempeñaba? No me parece. El punto medular es que el fuero es excepcional, como prerrogativa y como regla de competencia; y las normas jurídicas que consagran excepciones se aplican bajo un criterio estricto y restrictivo de interpretación –stricto sensu–. Así, no cualquier relación circunstancial da lugar a la extensión del fuero y al mantenimiento de la competencia en la Sala Especial de la Corte. Las actividades del presunto delito deben implicar real y directamente las funciones aludidas, pues de lo contrario la finalidad exceptiva de la norma constitucional para moderar la proliferación de particulares con fuero, se perdería.



Lo prudente –dicho con respeto– es no aferrarse a una competencia contra la idea de la Constitución ni estructurar una interpretación contraria a la excepcionalidad y finalidad de la institución del fuero parlamentario. Menos cuando está de por medio la garantía del juez natural, propia del debido proceso.



La mejor defensa de la independencia judicial la aportan los mismos jueces con decisiones que, aunque controvertidas, se legitiman en el reconocimiento de una imparcialidad irreprochable.



Mauricio González Cuervo