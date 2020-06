Frenos y contrapesos de la emergencia

Bajo estados de excepción hay que ser muy vigilantes: es cuando la Constitución permite que el Poder Ejecutivo se autohabilite como legislador.

Al declarar el estado emergencia, o el de guerra o de conmoción interior, la autoridad que ostenta “la espada y la bolsa” –en palabras de los primeros constituyentes americanos– agrega a su función de ejecutar las leyes el enorme poder de suspenderlas, modificarlas y adicionarlas.



Se dirá que no es algo novedoso, pues los parlamentos conceden a los gobiernos facultades extraordinarias para dictar decretos con fuerza de ley. Cierto. Solo que al declarar el estado de excepción, los presidentes las asumen sin necesidad de una autorización previa de su titular natural, el Congreso de la República. Y es esta posibilidad de investirse por sí propio como legislador extraordinario, tan inquietante como esperanzadora, lo que justifica las alertas ciudadanas.



Pero la Constitución que otorga poderes de excepción también refuerza las potestades judiciales y políticas para controlar al presidente que legisla. No es recurrente y crónico el estado de conmoción interior, como lo fue el antiguo estado de sitio; se examinan automáticamente tanto los decretos legislativos como la propia declaración de emergencia que activa los poderes extraordinarios; y las cámaras pueden introducir enmiendas de normas dictadas por decreto, aun no siendo de iniciativa parlamentaria.



Son los tradicionales 'checks and balances', potenciados para el restablecimiento del equilibrio de los poderes. Frenos y contrapesos –no ‘pesos y contrapesos’ que sugieren su anulación recíproca– sin los cuales las democracias constitucionales dejan de existir.



Los frenos, que limitan, van a cargo de la Corte Constitucional. Y los está probando rigurosamente: tras descartar cualquier valoración arbitraria de los hechos invocados en la declaración del estado de emergencia, en sentencia C-145 de 2020 concluyó que el Presidente de la República “ejerció apropiadamente sus facultades constitucionales”; igual suerte han corrido los primeros decretos legislativos en sus líneas sustanciales, y sigue la revisión de las numerosas disposiciones restantes bajo el lente de un control estricto advertido por la Corte. En otras palabras, el Gobierno Nacional adoptó la emergencia dentro de sus límites, haciendo innecesario el frenazo de una decisión de inexequibilidad.



Los contrapesos, que equilibran, corren por cuenta del Congreso. Además de los debates de control político, las cámaras podrán contraponer su atribución legislativa ordinaria a la facultad de legislación extraordinaria, sea ratificando, derogando o complementando los decretos de excepción dictados, incluidas las materias de iniciativa presidencial.



Tenemos, en suma, un sistema constitucional de restricciones y balances diseñado para contener tanto poder en tiempos de anormalidad institucional. ¿Es suficiente? Lo es cuando la facultad de autohabilitación legislativa va acompañada del más inmediato y escurridizo de los controles: la autorrestricción presidencial.



Y en este tiempo, el presidente Duque Márquez ha utilizado las facultades de excepción con responsabilidad y prudencia, dirigiendo la legislación de emergencia a la conjuración de una crisis múltiple y adoptando medidas urgentes para impedir la extensión de sus efectos sanitarios, sociales, económicos, fiscales e institucionales, en permanente coordinación con las autoridades territoriales.



Siempre habrá razones para intensificar la vigilancia bajo estado de excepción. No, en cambio –valga la ocasión–, para desatar el alarmismo.



Mauricio González Cuervo