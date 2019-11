El triple fraude y los ataques a la democracia

La caída del presidente Evo Morales fue el fruto maduro de tres fraudes sucesivos: democrático el primero, constitucional el siguiente y electoral el tercero. Los tres fraudes condujeron a una crisis del poder presidencial y de legitimidad del Estado en Bolivia.



La crisis viene de atrás. La pérdida de legitimidad del régimen la inicia el propio Gobierno, al desconocer el triunfo del ‘No’ en el referendo constitucional de febrero de 2016, convocado para servir un cuarto período presidencial sucesivo al mandatario en ejercicio.

Contra la previsión del presidente Morales, la oposición termina derrotando la iniciativa oficial con el 51,3 por ciento de la votación, estorbando su intención de gobernar hasta el 2025. Entonces el mandatario, que había prometido desistir en el empeño reelectoral de perder la consulta, consintió que sus huestes burlaran el veredicto popular arguyendo haber sido derrotados por escaso margen y mediante un proceso refrendatario plagado de mentiras.



Contra el querer mayoritario del pueblo, innoblemente acudieron a las maniobras jurídicas para obtener por otras vías lo que les fue claramente negado en las urnas. Ahí se consumó el fraude democrático. Y comenzó a fraguarse el siguiente. El Tribunal Constitucional del Estado habilitó a Morales para postularse a una nueva reelección y a cuantas más quisiese.



El vocero del Tribunal, en noviembre de 2017, anunció la “aplicación preferente de los derechos políticos” del presidente sobre la norma constitucional unívoca que autoriza la reelección “por una sola vez de manera continua” –artículo 168–, dejando consagrada su permanencia indefinida en el poder.



La primacía de la Constitución cedió ante la regla de la reelección ilímite adoptada en un fallo anormal de los jueces, justo en el país cuya Constitución ordena la aplicación preferente de “la voluntad del constituyente” y del “tenor literal del texto” en la función interpretativa del Tribunal Plurinacional –artículo 196–. Por supuesto, no habrá quien convalide la idea de que la reelección indefinida sea un derecho fundamental que no admita restricción constitucional, tesis cuestionada por el gobierno Duque y planteada como interrogante al Sistema Interamericano a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mas con la estocada políticamente interesada y jurisprudencialmente dictada quedó sentenciado el fraude constitucional.



A la ilegitimidad acumulada se sumó, detonante, el fraude electoral. El presidente se dio por elegido en primera vuelta, aboliendo de un tajo una segunda ronda definitoria. Fue la gota que colmó el vaso. Ya es sabido que la OEA descalificó las elecciones del 20 de octubre pasado, pidiendo su anulación y repetición. Hasta el presidente de la república terminó aceptándolo.



Con tal sucesión de irregularidades, se gestó una crisis de legitimidad que condujo a la confusa renuncia presidencial. Muy a la manera de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua, Morales desafió temerariamente la regla roussoniana de la legitimidad del poder basado en el consentimiento de los gobernados. Por eso, la administración interina habrá de convocar con prisa unas elecciones pluralistas, libres y transparentes, debiendo a ello limitarse, para impedir la destrucción de la democracia en la nación hermana.



Pero el expresidente Evo no podrá postularse como candidato para el siguiente período. Lo exigen el restablecimiento del principio democrático desconocido, la supremacía de la Constitución relativizada y la legitimidad del poder amenazada. Si de exorcizar el triple fraude se trata.



MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO