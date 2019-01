Y después de Maduro, ¿qué?

Puede ser pensar con el deseo, pero las marchas del jueves pasado en Venezuela me dejaron con la idea de que el fin de la era Maduro está cerca. Las imágenes de los ríos humanos son impactantes, pero quizás aún más impresionante fue la actitud de la Policía, que no reprimió la protesta, sino que –como se ve en un video en Barquisimeto– la apoyó.

La cohesión que ha mostrado la oposición, dividida y fracturada en el pasado, es la principal razón para el optimismo. Cerrar filas alrededor de Juan Guaidó, personaje poco conocido por fuera de Venezuela hasta hace unas semanas, ha sido decisivo. También lo es el respaldo internacional. Por ejemplo, el BID, en cabeza de su presidente, indicó que está dispuesto a apoyar financieramente el nuevo gobierno, lo cual es audaz dado que algunos de sus miembros –como México y Bolivia– todavía respaldan a Maduro.



El Gobierno colombiano, aunque esperó a que Estados Unidos hiciera el guiño, hizo lo correcto. Reconocer a Maduro es apoyar una dictadura opresiva que ha causado la peor crisis humanitaria que se haya vivido en América Latina. Y no solo eso, como se evidencia en las investigaciones adelantadas por la Uiaf en nuestro país, se trata de una dictadura corrupta dispuesta a robarse los recursos del pueblo.

Pero si el fin de Maduro se acerca, es imperativo pensar qué viene ahora. La población, desnutrida y enferma, requiere un programa humanitario de emergencia. Pero también es urgente la reconstrucción del aparato productivo que está en ruinas. Hace mucho tiempo no se invierte. Las fábricas pasaron a ser bodegas desocupadas.



La Venezuela de después de Maduro va a requerir grandes cantidades de recursos. En un trabajo realizado el año pasado estimamos que en un tiempo muy breve se necesitarán, por lo menos, 60.000 millones de dólares para importar alimentos y medicamentos, al igual que materias primas y maquinaria para poner en marcha el aparato productivo.



Por mucho tiempo, el Gobierno le dio prelación a pagarles a los acreedores y no a alimentar al pueblo. Ahora serán los acreedores quienes tendrán que esperar. La China, por ejemplo, no podrá recuperar todo lo que le ha prestado a Venezuela. Pero tampoco lo harán los especuladores de Wall Street que han comprado bonos del Gobierno o de PDVSA con enormes descuentos, esperando a hacer una utilidad cuando la situación se normalice. Sería inaceptable que los recursos del rescate económico se utilicen para pagar deudas.



Colombia debe ocupar un papel activo en el programa de reconstrucción económica de Venezuela. La principal razón es que un millón de personas que salieron de Venezuela están en Colombia. Pero no solo eso, tenemos un interés estratégico: si a Venezuela le va bien, a Colombia le va bien. Y tenemos cómo hacerlo. Por ejemplo, Ecopetrol cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para recuperar campos maduros venezolanos. El sector privado colombiano también mirará con interés oportunidades de inversión en Venezuela, y nuestra banca de desarrollo cuenta con los recursos necesarios para financiarlas, una vez la situación económica y política muestre una mínima estabilidad.



El esperado cambio político en Venezuela no significa que los flujos migratorios vayan a dar reversa en el futuro cercano. Los venezolanos que se encuentran hoy en Colombia seguramente se van a quedar, y su rápida asimilación hay que apoyarla sin ambigüedad. En el largo plazo, a Colombia le conviene incrementar su fuerza laboral, cuyo crecimiento se redujo considerablemente durante la última década.



El Gobierno debe impulsar desde ya, con la banca multilateral y la comunidad internacional, el rescate económico y social de Venezuela, estando plenamente preparados para el día después, que ojalá esté cerca.