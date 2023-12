Escribir una columna la víspera de Navidad es todo un reto. Todos nos merecemos unas vacaciones y eso incluye a los lectores, especialmente en un año lleno de tensiones.



Me preguntaban al aire esta semana Camila Zuluaga y Claudia Palacios, dos excelentes periodistas, si los pronósticos habían sido más fatalistas que la realidad y si eso no contribuía a generar cierta zozobra. Es una buena pregunta, pues el balance de 2023 no fue tan malo como se pensó en un inicio, especialmente en lo relacionado con los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso. Otro sería el panorama si estuviéramos cerrando el año con las reformas de la salud y la laboral ya aprobadas. El mérito para que esto no haya ocurrido lo tiene el Congreso, como reflejo de una opinión pública deliberante, que no descansó un minuto.

Otro aspecto positivo del cierre de año es que los elevados desequilibrios macroeconómicos de 2022, el externo y el fiscal, tuvieron una corrección mayor que la esperada. Este hecho, sumado a la tendencia descendente de la inflación, es prueba de que la estabilidad macroeconómica está hoy en mejores condiciones que hace un año.

Pero nada de eso hace cambiar un sentimiento generalizado: la economía se está desacelerando, las ventas del comercio y la actividad industrial están en caída, y ni qué decir de la construcción, que ha tenido uno de sus peores años. Si hubiéramos volado por instrumentos –los de la política monetaria y fiscal–, no habríamos perdido tanta altura. Pero el piloto decidió apagar un motor –el de la infraestructura– simplemente argumentando que el sector privado no debería hacer carreras y, de paso, cobrar peajes para financiarlas.

Otro de los motores –el del gasto público– curiosamente tenía el tanque lleno, pero el combustible no llegó por problemas en la tubería de la ejecución. El piloto, además, con sus constantes anuncios, ha generado bastante nerviosismo entre los pasajeros. En esas condiciones no es sorprendente que el avión haya perdido más altura de la necesaria y en la cabina se haya prendido la alarma que anuncia tierra a la vista.

Pero todo esto es pasado. La pregunta relevante es si lograremos levantar vuelo de nuevo en 2024. Mi respuesta es que depende exclusivamente del presidente Petro. Si su plan es radicalizarse y duplicar las apuestas, subiendo excesivamente el salario mínimo, relajando la regla fiscal e introduciendo normas que frenan más la inversión privada (como la que busca intervenir tarifas de generación eléctrica), no veo posibilidades de crecimiento en 2024. Pero si, por el contrario, el Presidente se modera es posible que la economía crezca el año entrante un 2 por ciento. La cuota inicial de esta recuperación vendría por cuenta de la construcción, tanto de vivienda como de obras civiles. Pero para ello debe cambiar de paradigma y dejar de ver al sector privado como el enemigo y pasar a verlo como el aliado. Por su propia trayectoria y estilo personal, quizás esto sea pensar con el deseo. Pero es lo que les conviene a Colombia y a su propio Gobierno.

Un amigo exministro, más ácido que yo pero en cuyo criterio confío mucho, me decía que la probabilidad del escenario de la moderación es de apenas 10 por ciento. Yo le asigno 30 por ciento. En ese escenario, el Banco de la República baja las tasas de interés hasta 8 por ciento y el dólar se queda más o menos donde está hoy. El desempleo sube, pero no más de 11 por ciento.

Lo preocupante es que el escenario más probable no es ese. Es el de la radicalización, que por causa de la Paz Total viene acompañada de un deterioro mayor de la seguridad. Si a esto se le suma un incremento en el déficit fiscal, el pronóstico no es nada bueno. En estas condiciones el dólar subiría, lo que causa más la inflación, y lo que llevará al Banco de la República a bajar menos las tasas de interés.

Al final, quien más necesita las vacaciones es el Presidente, que debe pensar muy bien sus siguientes pasos. La posibilidad de cometer errores en 2024 es enorme, por la presión de las encuestas, los resultados políticos de octubre y, en general, el ambiente económico. Necesitará una mente despejada y descansada.

